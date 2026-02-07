'ทรัมป์' สั่งลบคลิปตัดต่อ 'โอบามาเป็นลิง' อ้างจนท.ทำเนียบขาวบังเอิญ 'โพสต์ผิดพลาด'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประณามคลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียของเขา ซึ่งแสดงภาพอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง มิเชล โอบามา เป็นลิง (apes) หลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง รวมถึงจากคนในพรรครีพับลิกันบางส่วนว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเชื้อสายแอฟริกัน
ทำเนียบขาวออกมาแถลงปกป้องโพสต์ดังกล่าวในตอนแรก จากนั้นจึงลบออกในเช้าวันศุกร์ (6) ราวๆ 12 ชั่วโมงหลังจากที่โพสต์ปรากฏขึ้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถาม ทรัมป์ ในภายหลังว่า เขาประณามการโพสต์คลิปหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "แน่นอน ผมประณาม"
ทำเนียบขาวออกมาชี้แจงว่า "เจ้าหน้าที่ทำเนียบคนหนึ่งโพสต์ผิดพลาด" และได้ทำการลบคลิปออกแล้ว
ทรัมป์กล่าวว่า เขาได้ดู "ส่วนแรก" ของวิดีโอ แต่ไม่ได้ดูฉากสุดท้ายที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
"ผมไม่ได้ดูทั้งหมด" ทรัมป์ กล่าว “ผมดูแค่ส่วนแรก และมันก็เกี่ยวกับเรื่องการโกงการเลือกตั้งในเครื่องลงคะแนน ว่ามันทุจริตและน่ารังเกียจแค่ไหน จากนั้นผมก็ส่งให้คนดู โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาจะดูทั้งหมด แต่ผมเดาว่ามีบางคนไม่ได้ดู”
ที่ปรึกษาของ ทรัมป์ คนหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่า ประธานาธิบดีไม่ได้เห็นวิดีโอก่อนที่จะถูกโพสต์ในช่วงดึกของวันพฤหัสบดี (5) และสั่งให้ลบออกเมื่อเขาเห็นแล้ว
ทำเนียบขาวก็ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าหน้าที่ที่โพสต์คลิป แต่มีเพียงผู้ช่วยอาวุโสไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของ ทรัมป์ ได้โดยตรง
แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ได้ออกมาปกป้องโพสต์ดังกล่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ โดยอธิบายว่ากระแสปฏิกิริยาเชิงลบนั้นเป็น “ความโกรธแค้นปลอมๆ”
คลิปวิดีโอความยาว 1 นาทีที่แชร์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Truth Social ของทรัมป์ ได้ขยายข้อกล่าวอ้างเท็จที่ว่าความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปี 2020 ของเขาเป็นผลมาจากการโกงการเลือกตั้ง ในช่วงท้ายของวิดีโอ มีการตัดต่อคลิปสั้นๆ ที่ดูเหมือนจะสร้างขึ้นโดย AI เป็นภาพลิงเต้นรำซ้อนทับกับศีรษะของครอบครัวโอบามา
โฆษกของครอบครัว โอบามา ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ทรัมป์ มีประวัติการแชร์ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติมาแล้ว เขาเคยเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดเท็จที่ว่า โอบามา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างปี 2009 ถึง 2017 ไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกา และในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารเช้าเมื่อวันพฤหัสบดี (5) ทรัมป์ ยังวิจารณ์ โอบามา ว่า "แย่มาก" และเป็น "ผู้แบ่งแยกประเทศของเราที่น่ากลัว"
โพสต์ดังกล่าวดึงดูดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งสองพรรคการเมือง รวมถึง ทิม สก็อตต์ ส.ว.รีพับลิกันที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของ ทรัมป์ และเป็นคนผิวดำ
"ภาวนาว่ามันจะเป็นของปลอม เพราะมันเป็นสิ่งที่เหยียดเชื้อชาติที่สุดที่ผมเคยเห็นจากทำเนียบขาวนี้" สก็อตต์ กล่าวใน X "ประธานาธิบดีควรลบมันออก"
ที่มา: รอยเตอร์