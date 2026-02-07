แหล่งข่าวชี้! ทีมเจรจาสหรัฐฯ คาดหวังรัสเซีย-ยูเครนบรรลุข้อตกลงสันติภาพภายในเดือน มี.ค. และกดดันเคียฟจัดการ 'เลือกตั้ง' โดยเร็วที่สุด

คณะผู้เจรจาของสหรัฐฯ และยูเครนได้หารือกันถึงเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพภายในเดือน มี.ค. แต่ก็มีแนวโน้มว่ากำหนดเวลาอาจล่าช้าออกไป เนื่องจากยังไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นสำคัญๆ เรื่องดินแดน ตามข้อมูลที่แหล่งข่าวเปิดเผยกับสื่อรอยเตอร์
ภายใต้กรอบการเจรจาที่สหรัฐฯ และยูเครนกำลังหารือกัน ข้อตกลงใดๆ ก็ตามจะถูกนำเสนอต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวยูเครนเพื่อทำการลงประชามติ ซึ่งจะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับชาติไปพร้อมกัน ตามแหล่งข่าว 5 แหล่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อ
ทีมเจรจาของสหรัฐฯ นำโดยทูตพิเศษ สตีฟ วิทคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงความเห็นต่อคู่เจรจาของยูเครนในการประชุมล่าสุดที่อาบูดาบีและไมอามีว่า จะเป็นการดีที่สุดหากมีการลงคะแนนเสียงในเร็ววัน
แหล่งข่าว 2 รายอ้างคณะผู้เจรจาของสหรัฐฯ ที่กล่าวว่า ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะหันไปใส่ใจกิจการภายในสหรัฐฯ มากขึ้นเมื่อใกล้ถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย. ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ จะมีเวลาและทุนทางการเมืองน้อยลงในการใช้เพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพ
การเจรจารอบที่ 2 ที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดี (5) ที่อาบูดาบี โดยมีการปล่อยตัวเชลยศึก 314 คน และให้คำมั่นที่จะกลับมาเจรจาต่อในเร็ววัน ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนกล่าวว่า การประชุมไตรภาคีครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ที่สหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน จัดการเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า นับตั้งแต่หมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี 5 ปีในเดือน พ.ค. ปี 2024 แต่ เซเลนสกี โต้แย้งมาโดยตลอดว่า การจัดการเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้ภายใต้กฎอัยการศึก ก่อนจะเสียงอ่อนลงในเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว โดยกล่าวว่ากฎหมายภายในประเทศอาจได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และยูเครนได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเลือกตั้งควบคู่ไปกับการลงประชามติเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียในเดือน พ.ค. อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวหลายแห่งปฏิเสธกรอบเวลาที่สหรัฐฯ เสนอว่าเป็น “เรื่องเพ้อฝัน”
หน่วยงานจัดการเลือกตั้งของยูเครนคาดการณ์ว่า ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันจะต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการจัดการเลือกตั้ง
“ชาวอเมริกันรีบร้อน” แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าว พร้อมเสริมว่าการจัดเลือกตั้งอาจทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 6 เดือน แต่ก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควร
แหล่งข่าวอีกรายกล่าวว่า “ยังไม่มีความคืบหน้า” ในประเด็นเรื่องดินแดน ซึ่งยังคงเป็นจุดขัดแย้งหลักระหว่างมอสโกและเคียฟ
รัสเซียประกาศว่า เซเลนสกี ไม่ใช่ผู้นำที่ถูกต้องตามกฎหมายของยูเครนอีกต่อไป และสถานะของเขาอาจทำให้การลงนามในข้อตกลงสันติภาพซับซ้อนขึ้น ขณะที่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวในเดือน ธ.ค. ว่า มอสโกพร้อมที่จะพิจารณาละเว้นจากการโจมตี “ลึกเข้าไปในดินแดนยูเครน” ในวันที่มีการเลือกตั้ง
เซเลนสกี กล่าวในเดือนเดียวกันนั้นว่า ยูเครนต้องการเวลาถึง 3 เดือนในการจัดการเลือกตั้ง โดยอ้างถึงความจำเป็นในการได้รับการรับประกันความมั่นคงจากสหรัฐฯ
คะแนนนิยมของ เซเลนสกี ได้รับผลกระทบจากคดีทุจริตฉาวโฉ่หลายคดีที่นำไปสู่การลาออกของรัฐมนตรีสองคนและอันเดรย์ เยอร์มัค หัวหน้าคณะทำงานที่ดำรงตำแหน่งมานาน ผลสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เซเลนสกี มีคะแนนนิยม 62% ตามหลัง วาเลรี ซาลูซนี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ได้ 72% และ คิริลล์ บูดานอฟ ที่ได้ 70% บูดานอฟ คือ อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารที่เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีแทน เยอร์มัค เมื่อเดือนที่แล้ว
ที่มา: รอยเตอร์, RT