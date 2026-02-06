ระทึก! เบอร์ 2 ข่าวกรองลับทหารรัสเซีย GRU โดนคนร้ายในคราบพนง.ทำความสะอาดลอบสังหารยิงใน “มอสโก” ระหว่างบอสใหญ่โดนส่งไปประชุมกับ “เซเลนสกี” ที่อาบูดาบี

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ - พลโท วลาดิมีร์ อเล็กเซเยฟ กำลังต่อสู้ความเป็นความตายที่โรงพยาบาลหลังเขาโดนมือปืนในคราบหญิงทำความสะอาดยิงไม่กี่นัดที่อพาร์ทเมนท์ในกรุงมอสโกวันศุกร์(6 ก.พ)ระหว่างที่หัวหน้าหน่วยข่าวกรองลับทหารรัสเซีย GRU โดนส่งตัวไปประชุมที่อาบูดาบีร่วมกับยูเครนและสหรัฐฯ
เดอะมิร์เรอของอังกฤษรายงานวันนี้(6 ก.พ)ว่า ตำรวจรัสเซียสันนิษฐานว่า คนร้ายปลอมตัวเป็นพนักงานทำความสะอาดหญิงก่อนเปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงไม่กี่นัดอออกไปในวันศุกร์(6) อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นรัสเซียจากการรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
รองหัวหน้าข่าวกรองลับทหารรัสเซีย GRU พลโท วลาดิมีร์ อเล็กเซเยฟ (Vladimir Alexeyev) ซึ่งถูกคนร้ายยิงที่บริเวณอพาร์ทเมนท์แถบชานเมืองตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในอาการไม่เปิดเผย
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า อเล็กเซเยฟเป็นเบอร์ 2 ในหน่วยข่าวกรองทหาร GRU ที่เป็นระดับสูงล่าสุดของกองทัพรัสเซียที่ตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหารในกรุงมอสโกนับตั้งแต่การบุกยูเครนอย่างเป็นทางการเมื่อเกือบ 4 ปีก่อนหน้า
เขาถูกทั้งสหภาพยุโรป EU และอังกฤษขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตรหลังหน่วยข่าวกรองลับทหารรัสเซีย GRU ถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังใช้ยาพิษทำลายประสาทสังหารสายลับ 2 หน้าอดีตสหภาพโซเวียตที่ลี้ภัยในอังกฤษที่สวนสาธารณะซาลิสบิวรี(Salisbury) อังกฤษเมื่อปี 2018
ขณะที่เดลีเทเลกราฟของอังกฤษเปิดเผยว่า เขาเป็นผู้นำปฎิบัติการข่าวกรองระหว่างรัสเซียเข้าไปแทรกแซงในซีเรียเพื่อสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีซีเรีย บาชาร์ อัล-อัสสาด ที่ในเวลานี้กลายเป็นอดีตผู้นำไร้ประเทศลี้ภัยในกรุงมอสโก
และพลโทอเล็กเซเยฟยังถูกส่งไปเจรจากับเยฟเกนี ปริโกจิน อดีตผู้นำทหารรับจ้าง วากเนอร์ ระหว่างกำลังก่อกบฏต่อต้านปูตินเมื่อปี 2023
เดอะมิเรอร์รายงานว่า อเล็กเซเยฟนั้นเป็นเบอร์ 2 ของหน่วยข่าวกรองลับรัสเซีย GRU มาตั้งแต่ปี 2011 นั้นถูกลอบสังหารใกล้บ้านเขาที่ถนนไฮเวย์ Volokolamskoye อ้างอิงจากสื่อ SHOT รายงานผ่านช่องทางเทเลแกรม และในเวลานี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการโจมตีเพราะคนร้ายได้หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุทันที
มีรายงานว่าภรรยาพลโทรัสเซียเป็นผู้โทรศัพท์เรียกตำรวจและรถพยาบาลฉุกเฉิน
ทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่า ผู้หญิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุเปิดเผยว่า เธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นไม่กี่นัด และมีเสียงหวีดร้องตะโกนขอให้ช่วย และเพื่อนบ้านรีบกรูมาเพื่อเสนอตัวให้ช่วยโดยถามว่า มีอะไรให้คนเหล่านั้นช่วยได้บ้าง โทรเรียกตำรวจและรถพยาบาลฉุกเฉิน พยานกล่าว “แต่เธอได้เรียกทุกคนแล้ว”
ขณะที่อีกรายงานระบุว่า รถพยาบาลฉุกเฉินไม่ได้วิ่งออกไปในทันทีโดยจอดรออย่างน้อย 15 นาที หลังจากที่พวกเขาพยายามจะกู้ชีพพลโทรัสเซียที่นั่น ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า อเล็กเซเยฟนั้นรู้สึกตัว
นักการเมืองสายเหยี่ยวรัสเซีย อเล็กเซ ซูราฟเลฟ(Alexei Zhuravlev)ประกาศอย่างดุดันว่า “ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ต้องถูกกำจัด
ความพยายามลอบสังหารรองผู้นำหน่วยข่าวกรองทหารรัสเซีย GRU เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หัวหน้าหน่วยคือ อิกอร์ คอสต์ยูคอฟ(Igor Kostyukov) เป็นผู้นำคณะไปเจรจากับยูเครนและสหรัฐฯในการเจรจา 3 ฝ่ายที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อ้างอิงจากรอยเตอร์