เตรียมยึดอีกที่! “ทรัมป์” ลั่นพร้อมใช้กำลังทหารปกป้อง “ฐานทัพลับอเมริกัน” บน “เกาะดิเอโก กราเซีย” ถ้าถูกคุกคามหลัง “อังกฤษ” ใกล้ส่งคืนหลัง “ปักกิ่ง” รีบชิงความได้เปรียบจับ "มอริเชียส" ฝึกอบรมคอร์สพิเศษติวล่วงหน้า

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพฤหัสบดี(5 ก.พ)ประกาศขอสงวนสิทธิ์ทางการทหารเพื่อปกป้องฐานลับอเมริกันบนเกาะดิเอโก กราเซียหากว่าถูกคุกคามในอนาคตวิตกปักกิ่งเตรียมเข้ายึดหลังพบมอริเชียสส่งนับพันคนบินเข้าจีนเพื่อรับการอบรมคอร์สพิเศษล่วงหน้า
รอยเตอร์รายงานวันนี้(6 ก.พ)ว่า ผู้นำสหรัฐฯออกแถลงการณ์หลังการหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ เกี่ยวกับข้อตกลงส่งคืนหมู่เกาะชากอส (Chagos Island)ให้กับมอริเชียส ซึ่งมีฐานทัพลับอเมริกัน-อังกฤษตั้งอยู่บนเกาะดิเอโก กราเซียที่สำคัญทางยุทธศาสตร์กลางมหาสมุทรอินเดียที่ถูกใช้เป็นฐานปฎิบัติการลับต่างๆมากมาย
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาทรัมป์ออกมาวิจารณ์ดีลปี 2025 ของแดนผู้ดีการส่งมอบหมู่เกาะชากอสคืนให้มอริเชียสที่กำลังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนว่า เป็นการกระทำที่อ่อนแอโดยสิ้นเชิง และเป็นความงี่เง่าครั้งใหญ่
แต่ทว่าบนโซเชียลมีเดียผู้นำสหรัฐฯออกแถลงการณ์วันพฤหัสบดี(5) กล่าวว่า เขาเข้าใจว่าเป็นข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ที่สุดเท่าที่เขาสามารถจะทำได้
โดยในดีลปี 2025 การส่งมอบเอกราชหมู่เกาะชากอสคืนให้มอริเชียสนั้นมีเงื่อนไขว่าอย่างไรก็ตามเกาะดิเอโก กราเซียนี้จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษผ่านข้อตกลงเช่าเกาะนาน 99 ปีซึ่งบนเกาะมีฐานลับของพวกอเมริกันตั้งอยู่
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการณ์บนโซเชียลมีเดียของตัวเองยืนยันว่า เขาจะไม่ลังเลที่จะใช้กำลังทางการทหารในการควบคุมฐานหากว่าปฎิบัติการหรือกำลังพลตกอยู่ในความเสี่ยง
ฐานลับร่วมสหรัฐฯ-อังกฤษนี้เป็นหัวใจของปฎิบัติการทางอากาศ ทะเฃ และลอจิสติกทั่วมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และเอเชีย
โดยทรัมป์ได้ย้ำความสำคัญของที่ตั้งเกาะดิเอโก การ์เซียนั้นสำคัญมากต่อความมั่นคงสหรัฐฯพร้อมประกาศจะป้องกันจากความท้าทายใดๆต่อการปรากฎตัวของกองกำลังสหรัฐฯที่แถบนั้น
“อย่างไรก็ตามหากว่าข้อตกลงเช่าที่บางครั้งในอนาคตเกิดถูกยกเลิกหรือมีใครที่คิดคุกคามหรือทำอันตรายต่อปฎิบัติการสหรัฐฯหรือกองกำลังที่ฐานของพวกเรา ผมขอใช้สิทธิ์ทางด้านความมั่นคงทางการทหารและการเสริมการปรากฎตัวของสหรัฐฯในดิเอโก กราเซีย” รายงานจากแถลงการณ์ผู้นำสหรัฐฯบน Truth Social
ทั้งนี้โฆษกถนนดาวนิงแถลงก่อนหน้าว่า ทั้งสตาร์เมอร์และทรัมป์ “เห็นพ้องในความสำคัญของข้อตกลงเพื่อทำให้ฐานทัพร่วมอังกฤษ-อเมริกันบนเกาะดิเอโก กราเซียมีความมั่นคง ที่ซึ่งยังคงสำคัญในต่อการแชร์ผลประโยชน์ทางความมั่นคง”
พร้อมเสริมว่า อังกฤษและสหรัฐฯจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทำให้ข้อตกลงเกิดขึ้น
รอยเตอร์รายงานว่า เกาะดิเอโก กราเซียเป็นที่ตั้งของกำลังพลร่วม 4,000 นายและยังเป็นฐานปฎิบัติการพิสัยไกลของสหรัฐฯรวมที่เยเมนและอัฟกานิสถาน
ตามข้อตกลงส่งมอบคืนอธิปไตยหมู่เกาะชากอสรวมการจ่าย 3 พันล้านปอนด์จากอังกฤษให้มอริเชียส พร้อมด้วยทางเลือกการขยายอายุต่อออกไปอีก 50 ปีและอังกฤษยังคงสิทธิ์ที่จะสามารถเป็นฝ่ายขอปฎิเสธก่อนได้
ซึ่งที่ผ่านมาพรรครีพับลิกันของสหรัฐฯหวั่นว่า การดีลส่งมอบคืนหมู่เกาะคากอส(Chagos Islands) ที่มีเกาะดิเอโก กราเซีย รวมในนั้นอาจเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้จีนที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลมอริเชียส
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษได้รายงานเมื่อวันจันทร์(2)ว่า นักการเมืองอังกฤษจากพรรคคอนเซอร์เวตีฟที่เป็นฝ่ายค้าน เดม ปริตี ปาเตล (Dame Priti Patel) รัฐมนตรีเงาระทรวงต่างประเทศอังกฤษเปิดเผบว่า ปักกิ่งดูเหมือนเร่งรีบเทรนเจ้าหน้าที่มอริเชียสหลายพันคนก่อนดีลข้อตกลงจะบังคับใช้นั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแดนผู้ดี
ทั้งนี้พบว่าเมื่อกรกฎาคมปี 2025 มอริเชียสและจีนได้ทำข้อตกลงในความร่วมมืออย่างก้าวหน้าทางด้านศักยภาพการก่อสร้าง โครงการฝึกอบรมและความสามารถในการนำเทคโนโลยี AI ในการบริการสาธารณะ
และมีความวิตกต่อการสมคบคิดร่วมกันระหว่างรัฐบาลมอริเชียสและพรรคคอมมิวนิวต์จีน CCP ในการเร่งรีบความร่วมมือ 8 เดือนหลังจากสตาร์เมอร์ลงนามดีลข้อตกลงคืนหมู่เกาะชากอสให้มอริเชียส
รัฐมนตรีเงาอังกฤษให้สัมภาษณ์กับเดลีเทเลกราฟว่า มีเจ้าหน้าที่มอริเชียวหลายพันคนกำลังรับการอบรมและสอนโดยปักกิ่งในขณะที่จีนมีอิทธิพลและการควบคุมเพิ่มขึ้นในมอริเชียส
พร้อมเสริมว่า เจ้าหน้าที่มอริเชียสเดินทางไปจีนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษก่อนการส่งมอบคืนหมู่เกาะชากอสตามที่วางไว้
โดยรายงานจากรัฐบาลมอริเชียสแสดงขอบเขตของความสัมพันธ์ที่มีร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีเจ้าหน้าที่มอริเชียสไม่ต่ำกว่า 6,000 คนจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นได้รับการฝึกจากจีนทั้งหมดตั้งแต่ความสามารถทางก่อสร้างไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี AI ในการให้บริการสาธารณะ
การแถลงข่าวจากรัฐบาลมอริเชียสชี้ว่า มีเจ้าหน้าที่มอริเชียส 175 คนได้รับการฝึกอบรมจากจีนในครึ่งปีแรกของปี 2025 ในขณะที่หวังว่าอีกราว 100 คน – 200 คน จะได้รับการฝึกในอบรมในสาจาสำคัญของการปฎิรูปในปีถัดมา พร้อมแสดงความซสบซึ้งต่อการสนับสนุนจากปักกิ่ง
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ทั้งนี้ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า จะมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่ได้รับการอบรมจากจีนจะมีหน้าที่โดยตรงในการบริหารหมู่เกาะชากอสหรือไม่หลังเกาะถูกส่งมอบไปแล้ว