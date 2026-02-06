เค้าลางเริ่มมา! ทางการกัมพูชารุดเตือนฝ่ายค้าน เจอดีแน่ถ้าคิดตั้งรัฐบาลเงา-ขบวนการติดอาวุธสู้

เจ้าหน้าในรัฐบาลกัมพูชา ส่งคำเตือนอย่างแข็งกร้าวเมื่อวันพฤหัสบดี(5ก.พ.) ต่อการจัดตั้งรัฐบาลเงาใดๆหรือขบวนการเคลื่อนไหวติดอาวุธ ระบุไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทันที
คำประกาศกร้าวนี้มีขึ้นหลังจาก Son Chhay รองประธานพรรค Candlelight Party พรรคฝ่านค้าน กล่าวเมื่อวันอังคาร(3ก.พ.) บ่งชี้ว่าเขามีความตั้งใจจัดตั้ง "รัฐบาลเงา" อ้างว่าความเคลื่อนไหวนี้จะเปิดทางให้ฝ่ายค้านจับตาการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐ โดยอ้างว่ามีการใช้โมเดลรัฐสภาแบบเดียวกันนี้ ทั้งในออสเตรเลีย, แคนาดาและสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม Chea Thyrith โฆษกวุฒิสภาปฏิเสธการเปรียบเทียบ และอ้างว่ากรอบกฎหมายของประเทศไม่อนุญาตให้มีองค์กรลักษณะนั้น
"ผมอยากบอกว่ามีเพียงแค่รัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวในกัมพูชา" Thyrith บอกกับพวกผู้สื่อข่าว "รัฐบาลนี้เป็นเพียงรัฐบาลเดียวที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามเจตจำนงของประชาชนชาวกัมพูชา สอดคล้องกับหลักการแห่งเสรีภาพ ประชาธิปไตยหลายพรรค ดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ"
Thyrith ระบต่อว่ารูปแบบการเมืองใดที่ไม่ได้จัดตั้งผ่านการเลือกตั้งทั่วไป จะถูกพิจารณาว่าละเมิดกฎหมายโดยตรง
Am Sam Ath ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขององค์กรสันนิบาตกัมพูชาเพื่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน(LICADHO) ยืนยันว่าไม่มีมาตราไหนในรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัตติไว้สำหรับการมีรัฐบาลเงา
เขาบอกต่อว่าการจัดตั้งใดๆลักษณะดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการผ่านการเจรจาทางการเมืองระดับสูงระหว่างฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาล ไม่ใช่เกิดจากการประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียว "นักการเมืองชาวกัมพูชาทุกคน ควรยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นสำคัญ" Sam Ath กล่าว
Sam Ath ให้ความเห็นว่าการเป็นผู้นำจำเป็นต้องชิงชัยผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอิสระและยุติธรรมเท่านั้น
ทั้งนี้พรรค Candlelight Party และ Khmer Will Party ดูเหมือนจะตีตัวออกห่างจากความเห็นของ Son Chhay โดยได้เผยแพร่ถ้อยแถลงร่วม ระบุทั้ง 2 พรรคขอชี้แจงว่าพวกเขาให้ความเคารพต่อรัฐธรรมนูญอย่างเต็มเปี่ยม และไม่มเจตนาจัดตั้งรัฐบาลนอกกรอบของกฎหมาย
ถ้อยแถลงบอกต่อว่า ความเห็นของ Son Chhay เป็นมุมมองส่วนตัวล้วนๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนจุดยืนอย่างเป็นทางการของแนวร่วม
(ที่มา:แขมร์ไทม์ส)