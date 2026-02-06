น้ำมันลงเกือบ$2หลังมะกันกับอิหร่านเตรียมเจรจา ทองปรับลด-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ

ราคาน้ำมันขยับลงเกือบ 3% ในวันพฤหัสบดี(5ก.พ.) หลังสหรัฐฯและอิหร่านตกลงเจรจากันที่โอมาน ในวันศุกร์(6ก.พ.) คลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบหนัก ตามแรงฉุดกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำก็ปรับลดพอสมควร
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 1.85 ดอลลาร์ ปิดที่ 63.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 1.91 ดอลลาร์ ปิดที่ 67.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันขึ้นแรงเมื่อวันพุธ(4ก.พ.) หลังสื่อมวลชนรายงานบ่งชี้ว่าแผนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านในวันศุกร์(6ก.พ.) อาจพังครืนลง อย่างไรก็ตามต่อมา พวกเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่ายบอกว่าการเจรจาจะเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเดิม แต่ยังไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับหัวข้อการพูดคุย
ทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีความเห็นต่างกันอย่างมากว่าหัวข้อใดบ้างควรอยู่ในที่ประชุม อิหร่านเปิดกว้างสำหรับหารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ในนั้นรวมถึงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม กับบรรดาชาติตะวันตก แต่ทางสหรัฐฯต้องการให้นับรวมประเด็นขีปนาวุธของเตหะราน เช่นเดียวกับกรณีอิหร่านให้การสนับสนุนกลุ่มตัวแทนต่างๆทั่วตะวันออกกลาง และแนวทางปฏิบัติกับประชาชนของตนเอง
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบแรงในวันพฤหัสบดี(5ก.พ.) แนสแดค แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ตามแรงฉุดของไมโครซอฟต์, แอมะซอน และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อื่นๆ หลังอัลฟาเบ็ท บริษัทแม่ของกูเกิล เผยว่าจะทุ่มเงินอีกเท่าตัวในด้านเอไอ ในศึกแย่งชิงความเป็นเจ้าในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ดาวโจนส์ ลดลง 592.58 จุด (1.20 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,908.72 เอสแอนด์พี ลดลง 84.32 จุด (1.23 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,798.40 จุด แนสแดค ลดลง 363.99 จุด (1.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,540.59 จุด
หุ้นของอัลฟาเบ็ท ปิดลบ 0.55% หลังบริษัทแม่ของกูเกิล บอกว่าพวกเขามีแผนใช้จ่ายเงินสูงสุด 185,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่บริษัทแห่งนี้และบรรดายักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีคู่แข่ง ถูกคาดหมายว่าจะใช้จ่ายเงินรวมกันในด้านเอไอในปีนี้ ทะลุ 500,000 ล้านดอลลาร์
หลังจากดิ่งลงต่อเนื่องในระยะหลัง ไมโครซอฟต์ ปิดลบ 5%, พาลันเทียร์ ปิดลบ 6.8% และ ออราเคิล ปิดลบ 7% ส่วน แอมะซอน ขยับลง 4.4% หลังเข้าร่วมกับยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีอื่นๆ ในความเป็นไปได้ที่จะลงทุนครั้งใหญ่ในปี 2026 ซึ่งถือเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่า บรรดาบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย จะไม่แตะเบรคเร็วๆนี้ ในการลงทุนอย่างหนักในด้านเอไอ
ส่วนราคาทองคำปรับลดพอสมควรในวันพฤหัสบดี(5ก.พ.) จากแข็งค่าของดอลลาร์และนักลงทุนขายทำกำไรสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 1.2 % อยู่ที่ 4,889.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)