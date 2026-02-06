หนีหรือปรับท่าที!สะพัดสหรัฐฯถอยเรือบรรทุกเครื่องบินห่างจากอิหร่าน หลังถูกเตหะรานลองเชิงด้วยโดรน

สื่อมวลชนอิหร่านรายงานอ้างแหล่งข่าวด้านข่าวกรองทหาร ระบุกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตียูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ถอยทัพกลับไปยังน่านน้ำนอกชายฝั่งทางใต้ของเยเมน ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน แต่ขณะเดียวกันมันมีขึ้นหลังจากอิหร่านส่งโดรนลำหนึ่งพุ่งเข้าหารือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ ทว่าถูกสกัดเอาไว้ได้
ฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ ซึ่งมาพร้อมกับเรือพิฆาตหลายลำและเรือสนับสนุน ปัจจุบันประจำการอยู่ใกล้อ่าวเอเดน ทางตะวันออกของเกาะโซโคตรา ของเยเมน จากตำแหน่งดังกล่าวทำให้กองเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ อยู่ห่างจากชาบาฮาร์ เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน ไกลถึงราวๆ 1,400 กิโลเมตร บ่งชี้ว่าได้ถอยห่างจากน่านน้ำอิหร่านมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งก่อนหน้านี้
รายงานข่าวเกี่ยวกับการถอยกองเรือบรรทุกเครื่องบิน มีขึ้นหลังจากพวกเจ้าหน้าที่อิหร่านส่งเสียงเตือนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลสนองต่อสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายจากความเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐฯในภูมิภาค พวกเจ้าหน้าที่เตหะรานเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงความขัดแย้งระดับภูมิภาคในวงกว้าง และอาจนำไปสู่ผลกระทบอย่างรุนแรงที่มีต่อตลาดพลังงาน ในนั้นรวมถึงการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน
ในเวลาเดียวกันนั้น ประธานเสนาธิการทหารของอิหร่าน แถลงต่อสาธารณะต่อการปรับเปลี่ยนหลักนิยมทางทหารของประเทศ เน้นย้ำว่าได้เข้าขั้นเชิงรุกกว่าเดิม
นอกจากนี้แล้วรายงานข่าวดังกล่าวยังมีขึ้นหลังจาก กองทัพเรือสหรัฐฯเปิดเผยเมื่อวันอังคาร(3ก.พ.) ว่าพวกเขา สอยร่วงโดรนลำหนึ่งของอิหร่าน ที่มุ่งมาด้วยความก้าวร้าวเข้าหาเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น ในทะเลอาหรับ ถือเป็นการหยั่งเชิงครั้งแรกท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง 2 ฝ่าย
ยังไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลของการปรับตำแหน่งที่ตั้งของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตียูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น แต่ขณะเดียวกันมันมีขึ้นในขณะที่ ทำเนียบขาวแสดงความเชื่อมั่นว่า การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านจะเกิดขึ้นตามกำหนดการเดิม ท่ามกลางกระแสข่าววอชิงตันยอมเปลี่ยนสถานที่เจรจาตามที่เตหะรานต้องการ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยในวันพฤหัสบดี(5ก.พ.) ว่า อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้เดินทางออกไปยังเมืองหลวงของโอมานแล้ว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสำหรับเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐฯ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์(6ก.พ.)
เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย เปิดเผยว่าสหรัฐฯและอิหร่านเห็นพ้องจัดเจรจากันในโอมานในวันศุกร์(6ก.พ.) แม้ยังคงมีความเห็นต่างกันต่อกรณีที่วอชิงตันยืนกรานว่าการเจรจาจำเป็นต้องมีประเด็นคลังแสงขีปนาวุธของเตหะรานรวมอยู่ด้วย แต่ทางอิหร่านประกาศว่าจะพูดคุยหารือเฉพาะเรื่องโครงการขีปนาวุธเท่านั้น
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่าอิหร่านจะเข้าร่วมเจรจา "ด้วยอำนาจโดยชอบธรรม และด้วยเป้าหมายบรรลุความเข้าใจที่ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับร่วมกันและให้เกียรติกัน ในประเด็นนิวเคลียร์" เขากล่าว "เราหวังว่าฝ่ายอเมริกาจะเข้าร่วมในกระบวนการนี้ด้วยความรับผิดชอบ มองสิ่งต่างๆด้วยความเป็นจริงและจริงจัง"
(ที่มา:ฟาร์สนิวส์/รอยเตอร์)