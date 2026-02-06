ยอดจริงอาจเยอะกว่านี้!เซเลนสกีอ้างทหารยูเครนตายในศึกรัสเซียแล้ว5.5หมื่น สูญหายอีกจำนวนมาก

จำนวนทหารยูเครนที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบ ผลจากการทำสงครามกับรัสเซีย คาดหมายว่าน่าจะอยู่ราวๆ 55,000 นาย จากการยอมรับของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ พร้อมระบุในส่วนของกำลังพลที่สูญหายนั้น ก็มีอีกจำนวนมากเช่นกัน
การยอมรับของประธานาธิบดีเซเลนสกีเมื่อวันพุธ(4ก.พ.) มีขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนถึงวาระครบรอบ 4 ปีที่รัสเซียรุกรานยูเครน และมีขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงอันสำคัญในอาบูดาบี ซึ่งบรรดาผู้แทนเจรจากำลังหาทางยุติความขัดแย้งใหญ่ที่สุดของยุโรป นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
"ในยูเครน ตัวเลขอย่างเป็นทางการของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ ทั้งทหารอาชีพและพวกที่เกณฑ์มา อยู่ที่ 55,000 นาย" เซเลนสกีกล่าว ในบทสัมภาษณ์บันทึกเทปล่วงหน้ากับสถานีโทรทัศน์ France 2 TV ที่มีการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
เซเลนสกี กล่าวต่อว่านอกเหนือจากจำนวนผู้เสียชีวิตแล้ว ยัง "มีอีกจำนวนมากที่ถูกพิจารณาว่าสูญหายอย่างเป็นทางการ" อย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้ให้ตัวเลขที่แน่ชัดเกี่ยวกับพวกผู้สูญหาย
ก่อนหน้านี้ เซเลนสกี เคยกล่าวอ้างตัวเลขชาวยูเครนที่เสียชีวิตในสงคราม ระหว่างให้สัมภาษณ์กับเอ็นบีซี เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐฯเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 โดยคราวนั้นเขาบอกว่ามีกำลังพลยูเครนเสียชีวิตในสนามรบ 46,000 นาย
ในช่วงกลางปี 2025 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ ในวอชิงตัน ดี.ซี. ประเมินว่ามีทหารยูเครนเฉียด 400,000 นายที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
เมื่อเดือนที่แล้ว คณะผู้แทนติดตามสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในยูเครน รายงานว่าการโจมตีของรัสเซีย ได้สังหารพลเรือนในยูเครนไป 2,514 รายและบาดเจ็บ 12,142 คน ในปี 2025 มากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในปี 2024 เกือบ 1 ใน 3
ฝ่ายรัสเซียเองก็ดูเหมือนประสบกับความสูญเสียอย่างหนักในสงครามที่ยังคงสู้รบกันอยู่นี้เช่นกัน
ในเดือนมกราคม โอเล็กซานดร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการกองทัพยูเครน อ้างว่าแค่ในปี 2025 เพียงปีเดียว มีทหารรัสเซียเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเกือบ 420,000 นาย ในระหว่างที่สู้รบกับกองกำลังยูเครน
ขณะที่หน่วยข่าวกรองกลาโหมสหราชอาณาจักร ประเมินเมื่อเดือนธันวาคม 2025 ว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บราว 1.1 ล้านนาย
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวอัลจาซีราห์ระบุว่าทั้งยูเครนและรัสเซียไม่ค่อยเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในสงคราม และมักกระตือรือร้นรายงานความสูญเสียของฝ่ายศัตรูในสนามรบมากกว่า
นอกจากนี้แล้วพวกนักวิเคราะห์บอกว่าทั้งเคียฟและมอสโก มักรายงานจำนวนกำลังพลเสียชีวิตของฝั่งตนเองต่ำกว่าความเป็นจริง และรายงานตัวเลขความสูญเสียของอีกฝ่ายสูงกว่าความเป็นจริง
ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลิน กล่าวเมื่อวันพุธ(4ก.พ.) ว่ารัสเซียจะเดินหน้าสู้รบต่อไปจนกว่าเคียฟจะ "ดำเนินการตัดสินใจต่างๆ" ที่อาจนำพาสงครามไปถึงจุดจบ ขณะที่ในการเจรจาในอาบูดาบี เจ้าหน้าที่ยูเครนและรัสเซีย ปิดฉากการเจรจารอบใหม่ที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลาง วันแรก ที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างบอกว่า "เป็นไปอย่างสร้างสรรค์"
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้ทั้งเคียฟและมอสโก หาทางประนีประนอมยุติการสู้รบ แต่ทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงมีความเห็นต่างกันอย่างมากในประเด็นสำคัญๆ แม้ได้เปิดเจรจากันไปแล้วหลายรอบก็ตาม
(ที่มา:อัลจาซีราห์)