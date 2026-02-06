สุดเศร้า! “3 วัยรุ่นอินเดีย” ประท้วงพ่อแม่ห้ามดูซีรีส์เกาหลี-เล่นเกมส์ออนไลน์ ยืนเรียงแถวกระโดดตึกชั้น 9 ดับอนาถ

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – ตำรวจอินเดียแถลงวันพฤหัสบดี(5 ก.พ)เปิดสอบสวนคดีต้องสงสัยฆ่าตัวตายของ 3 วัยรุ่นอินเดียหลังวันพุธ(4 ก.พ)ยืนเรียงแถวกระโดดจากระเบียงอพาร์ทเมนท์ชั้น 9 ประท้วงพ่อแม่ห้ามดูทีวีซีรีส์เกาหลีและเล่นเกมส์ออนไลน์พร้อมยึดอุปกรณ์เกลี้ยงหลังติดงอมแงมหนักท่ามกลางสังคมแดนภารตะอยู่ระหว่างการผลักดันสั่งแบนโซเชียลมีเดียในกลุ่มเยาวชนตามตะวันตก
เอเอฟพีรายงานวันนี้(5 ก.พ)ว่า สื่อแดนภารตะรายงานว่าเด็กวัยรุ่นอินเดีย 3 คนเพศหญิงที่เป็นพี่น้องกันอายุ 12 ปี 14 ปี และ 16 ปีตามลำดับตัดสินใจกระโดดลงมาจากระเบียงอพาร์ทเมนท์ชั้น 9 วันพุธ(4)ที่เมืองกาเซียบัด(Ghaziabad) ชานกรุงนิวเดลี
เดลีเมลของอังกฤษรายงานในรายละเอียด พักฮี(Pakhi) อายุ 12 ปี ปราชี (Prachi) อายุ 14 ปี และวิชีกา (Vishika)อายุ 16 ปี เมื่อเวลา 02.15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ(4) ยืนอยู่ที่ระเบียงชั้น 9 ของอพาร์ทเมนท์ที่เด็กเหล่านั้นอาศัยในเมืองบารัต(Bharat) กาเซียบัด(Ghaziabad) ก่อนตัดสินใจกระโดดลงไปเรียงตัวกลายเป็นเหตุโศกนาฎกรรมเขย่าขวัญทั่วประเทศในเวลานี้
สื่อท้องถิ่นอินเดียรายงานอ้างว่า เด็กวัยรุ่นหญิงเหล่านั้นตะโกนหวีดร้องเสียงดังปลุกทั้งพ่อแม่และเพื่อนบ้าน แต่ทว่าเมื่อพ่อแม่พังประตูเข้าไปมันกลับสายไปแล้ว
เอเอฟพีรายงานว่า กลายเป็นที่วิตกมากขึ้นไม่กี่ปีมานี้ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและผู้กำกับต่างต่อการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปของหมู่เยาวชนรวมไปถึงการติดงอมแงมโซเชียลมีเดียและเกมส์ออนไลน์นั้นส่งผลร้ายต่อพัฒนาการของเด็กทำให้รัฐบาลต่างๆรวม อินเดีย พยายามผลักดันการแบนโซเชียลมีเดียในกลุ่มเด็กและเยาวชน
นีมิช ปาติล (Nimish Patil) เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับอาวุโสของอินเดียให้สัมภาษณ์เอเอฟพีในวันพฤหัสบดี(5)ว่า “การสอบสวนกำลังดำเนินในจดหมายสั่งลาและโทรศัพท์ของเด็กเหล่านั้น”
เอเอฟพีชี้ว่า ตำรวจอินเดียมักสอบสวนตามปกติต่อปัจจัยที่นำไปสู่เหตุสงสัยฆ่าตัวตาย
ทั้งนี้พบว่าเหตุเกิดมาจาก พี่น้อง 3 สาวถูกพ่อแม่ห้ามฟังเพลงเกาหลี ดูซีรีส์เกาหลี และเล่นเกมส์ออนไลน์เกาหลีโดยเด็ดขาดหลังทั้งหมดติดงอมแงมในวัฒนธรรมเกาหลี เค-ป็อบที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกในเวลานี้
“เด็กทั้งหมดตกเป็นทาสวัฒนธรรมเกาหลีทั้งเพลงเค-ป็อป เกมส์และทีวีซีรีส์” ตำรวจอินเดียกล่าวและเปิดเผยว่า และดูเหมือนว่าในเวลาครอบครัวเด็กที่เสียชีวิตกำลังประสบปัญหาการเงิน
พบว่าเมื่อไม่นานมานี้ผู้เป็นพ่อได้จัดการยึดอุปกรณ์ของคนทั้งหมดและสั่งห้ามเด็กเหล่านั้นดูทีวีซีรีส์เกาหลีและเล่นเกมส์ สื่ออินเดียเอ็กซเพรสรายงาน
เดลีเมลรายงานว่า ผู้เป็นพ่อและแม่ที่หัวใจสลายค้นพบจดหมายสั่งลา 8 หน้าในไดอารีที่เปิดเผยความคลั่งไคล้ต่อวัฒนธรรมเกาหลีอย่างถอนตัวไม่ขึ้น และเด็กทั้งหมดเชื่อว่าพ่อและแม่กำลังพยายามขัดขวางการเป็นสาวกเกาหลีของคนเหล่านั้น
“พ่อและแม่ทำให้พวกเราต้องลาจากเกาหลีได้อย่างไร? เกาหลีเป็นชีวิตของพวกเรา ดังนั้นทั้งพ่อและแม่กล้าดีอย่างไรทำให้พวกเราต้องลาจากชีวิตของพวกเรา? ทั้งพ่อและแม่ไม่รู้หรอกว่าพวกเรานั้นรักเกาหลีมากเท่าใด และเวลานี้ทั้งพ่อและแม่จะได้เห็นประจักษ์พยานแล้ว เวลานี้พวกเราเชื่อว่าเกาหลีและเค-ป็อปเป็นชีวิตของพวกเรา...” อ้างอิงจากเดลีเมล
ทั้งนี้พบว่าวัฒนธรรมเกาหลีนั้นเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในหลายสิบปีที่ผ่านมาที่กระแสเริ่มมาจากเพลงกังนัมสไตล์เมื่อปี 2012 ส่งผลทำให้กระแสเค-ป็อปมาแรงพร้อมกับแพลตฟอร์มสตรีมมิงออนไลน์ต่างๆเต็มไปด้วยซีรีส์เกาหลี
ออสเตเลียกลายเป็นชาติแรกในโลกที่สั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
และส.ส ฝรั่งเศสในเดือนที่ผ่านมาผ่านกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และห้ามการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายตามนโยบายของประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง หลังที่ผ่านมานักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมต้นห้ามการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนฝรั่งเศสแล้ว