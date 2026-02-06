เป็นเรื่อง! “คิงชาร์ลส์” โดนประท้วงโห่ให้ตำรวจสอบ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” คดีแฟ้มลับเอปสตีน เหยื่อรายที่ 2 โผล่อ้างโดนบินส่งตัวเข้าวังถวายงาน

เอเจนซีส์ – พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 และพระราชินีคามิลลา วันนี้(5 ก.พ)เผชิญหน้าต่อความไม่พอใจจากประชาชนหลังมีภาพมากมายของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ แห่งยอร์กถูกตีแผ่ต่อสาธารณะ ถูกผู้ประท้วงโห่พร้อมตะโกนถามหาความชอบธรรม ระหว่างเหยื่อรายที่ 2 อ้างตัวโดนบินส่งเข้าอังกฤษเพื่อถวายงาน
หนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี( 5 ก.พ)ว่า พระเจ้าชาร์ลสที่ 2 และพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเวสต์ มิดแลนด์ส (West Midlands) เช้านี้ และทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังโบสถ์ Lichfield Cathedral สำหรับพิธีทางศาสนา
ในขณะที่ทั้งคิงชาร์ลส์และพระราชินีทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนอังกฤษที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ด้านนอก มีชายที่เชื่อว่าเป็นผู้ประท้วงส่งเสียงตะโกนทูลถามเกี่ยวกับพระอนุชา อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก ที่ถูกสั่งปลดเป็นสามัญชนว่า
“นานเท่าใดแล้วที่ฝ่าพระบาททรงทราบเรื่องเกี่ยวกับแอนดรูว์(แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน วินด์เซอร์ )และเอปสตีน?”
เกิดขึ้นระหว่างที่พระองค์กำลังเสด็จผ่านไป สื่ออังกฤษชี้ว่า อย่างไรก็ตามดูเหมือนฝูงชนนั้นแสดงการสนับสนุนพระเจ้าชาร์ลส์อย่างล้นหลามมากกว่าด้วยการส่งเสียง “พระผู้เป็นเจ้าปกป้องกษัตริย์”
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ และหลังจากนั้นพบว่าผู้ประท้วงคนดังกล่าวถูกนำตัวออกไป
แกรม สมิธ (Graham Smith) ซีอีโอแห่งกลุ่มรีพับลิกเปิดเผยว่า เขาเชื่อว่าผู้ประท้วงที่โห่ประท้วงนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทางกลุ่ม แต่ทว่าเป็นการกระทำส่วนตัวของเขาเองและทางกลุ่มนั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่
สมิธยังเปิดเผยต่อว่า “ราชวงศ์จำเป็นต้องได้รับการท้าทาย และหากว่าพวกนักการเมืองไม่ยอมทำงานและตำรวจไม่ยอมสอบสวนดังนั้นแล้วจะมีสมาชิกของกลุ่มรีพับลิกเพิ่มมากขึ้นออกมาถามคำถามที่ยุ่งยาก”
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานต่อว่า ทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ในการอารักขาอย่างใกล้ชิดโดยตำรวจอารักขา หลังสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นก่อนหน้าถูกกลุ่มผู้ประท้วงตะโกนถามเกี่ยวกับอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หลังการเปิดเผยเอกสารลับจากแฟ้มลับเอปสตีนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯล่าสุดเพิ่มความโกรธแค้นจากสาธารณะเพิ่มมากขึ้นสัปดาห์นี้
เอกสารลับรวมภาพที่เปิดเผยถึงอดีตเจ้าชายกำลังอยู่บนพื้นในลักษณะคร่อมตัวหญิงที่ไม่เปิดเผยใบหน้าด้วยแขนทั้งสองที่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในแมนชันนิวยอร์กของอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันพระสหายคนสนิท
ทั้งนี้เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานเมื่อวานนี้(4)ว่า ผลจากการเปิดเผยส่งผลทำให้อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ต้องย้ายออกไปจากวังกลางดึกวันจันทร์(2)ตามเวลาท้องถิ่นโดยอาศัยความมืดมิดปกคลุมก่อนขับรถไปยังกระท่อมของคิงชาร์ลส์ พระเชษฐาที่ตำหนักซานดริงแฮม (Sandringham estate )ในนอร์ฟอล์ก(Norfolk)
สื่อออสเตรเลียชี้ว่า คิงชาร์ลสเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหหรับบ้านหลังใหม่ Marsh Farm ของพระอนุชาสามัญชน แต่อดีตเจ้าชายปัจจุบันพำนักที่ Wood Farm Cottage ภายในตำหนักซานดริงแฮมจนกว่าการปรับปรุงจะเสร็จสิ้น
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ถูกพบกำลังขี่ม้าภายในที่ปราสาทวินด์เซอร์ในวันจันทร์(2)
ซึ่งเอกสารจากแฟ้มลับเอปสตีนล่าสุดชี้ว่า อดีตเจ้าชายยังคงติดต่อตามปกติกับเอปสตีนนานกว่า 2 ปีหลังอดีตมหาเศรษฐีอเมริกัน เจฟฟรีย์ เอปสตีน ถูกพบว่ามีความผิดละเมิดทางเพศเด็ก
อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(3) ตำรวจอังกฤษแถลงยืนยัน กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อกล่าวหาถึงเหยื่อรายที่ 2 ที่อ้างว่า เอปสตีนส่งผู้หญิงคนนี้มาอังกฤษเพื่อมีความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าชายที่ Royal Lodge ในเขตวังวินด์เซอร์
และหญิงคนดังกล่าวที่เปิดเผยผ่านทนายอเมริกันระบุว่า หลังจากนั้นในวันถัดมาเธอถูกนำมาที่วังบักกิงแฮมและเดินชมสถานที่ก่อนที่ได้ร่วมรับประทานน้ำชาที่นั่น