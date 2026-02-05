“รัสเซีย” ลิงโลดประกาศไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้กรอบจำกัดหัวรบนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังสนธิสัญญา New START หมดอายุ “โป๊ปลีโอ” เตือนสติทั้งสองฝ่ายหวั่นเผชิญหน้าแข่งสะสมอาวุธ

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – รัสเซียวานนี้(4 ก.พ) แถลงไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้จำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์หลังสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ New START มีกำหนดหมดอายุลงในสวันพฤหัสบดี(5 ก.พ) ด้านสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ออกมาเตือนสติทั้งสองฝ่ายหวั่นโลกกำลังเดินหน้าการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหม่
ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสรายงานวานนี้(4 ก.พ)ว่า สนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ New START ระหว่างสหรัฐฯและนิวเคลียร์ได้หมดอายุลงในวันพฤหัสบดี(4)ส่งผลทำให้เป็นครั้งแรกของโลกในรอบเกือบ 50 ปีที่ชาติมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ของโลกทั้งสองจะไร้ข้อผูกมัดในการจำกัดอาวุธหัวรบนิวเคลียร์ที่จะทำให้โลกเดินหน้าเข้าสู่การแข่งสะสมอาวุธครั้งใหม่โดยที่มีผู้เล่นหน้าใหม่ “จีน” ก้าวเข้ามาร่วม
“พวกเราสันนิษฐานว่าทุกฝ่านในสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ New START ไม่จำเป็นต้องผูกมัดต่อพันธะใดๆหรือปฎิญญาอย่างเป็นระบบภายในเนื้อหาของสนธิสัญญา” กระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวผ่านแถลงการณ์
และเสริมว่า “สหพันธรัฐรัสเซียมีความตั้งใจที่จะกระทำอย่างมีความรับผิดชอบและระมัดระวัง” แต่ยังเตือนว่า รัสเซียพร้อมที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดหากความมั่นคงประเทศตกอยู่ในความเสี่ยง
ฟรานซ์24รายงานว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เมื่อกันยายนที่ผ่านมาได้เคยเสนอให้ทำตามการจำกัดหัวรบในสัญญาเป็นเวลา 1 ปีแต่เขาไม่ได้รับการตอบอย่างเป็นทางการออกมาจากวอชิงตัน เครมลินอ้าง
ทั้งนี้เดอะฮิลล์ของสหรัฐฯรายงานวันพฤหัสบดี(5)ว่า New START caps ได้จำกัดจำนวนหัวรบทางยุทธศาสตร์ของทั้งสหรัฐฯและรัสเซียอยูที่ 1,550 หัวรบและระบบยิงที่ 700 ระบบ
ซึ่งในช่วงเวลาของการลงนามสนธิสัญญาเมื่อปี 2010 ในสมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯผิวสี บารัค โอบามา ข้อตกลงดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเครื่องมือควบคุมนิวเคลียร์ที่จะนำไปสู่โลกที่ห่างไกลจากหายนะทางนิวเคลียร์จากการที่มีจำนวนมิสไซล์พิสัยข้ามทวีป ICBM , เครื่องบินทิ้งระเบิด และอาวุธพิสัยไกลบนเรือดำน้ำมีจำนวนน้อยลง
นอกจากนี้ตามสนธิสัญญาดังกล่าวยังกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเสมอและการออกไปตรวจที่ไซต์เพื่อทำให้มั่นใจว่าแต่ละชาติของภาคีร่วมลงนามทำตามเงื่อนไข
สื่อแดนน้ำหอมชี้ว่า ทั้งสหรัฐฯและรัสเซียในไม่ช้าจะเป็นอิสระจากการเพิ่มจำนวนมิสไซล์และหัวรบทางยุทธศาสตร์ถึงแม้ว่าความท้าทายนี้อาจต้องใช้เวลา
ข้อเสนอของฝ่ายเครมลินให้ทั้ง 2 ฝ่ายทำตามกำหนดการจำกัดหัวรบนิวเคลียร์ออกไปอีก 12 เดือนนั้นประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เวลานั้นกล่าวว่า มันเป็นแนวคิดที่ดูน่าสนใจแต่ทว่าไม่มีการเจรจาระหว่างกันออกมาเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ผู้ช่วยเครมลินก่อนหน้าได้เคยออกมาเปิดเผยว่า มอสโกเปิดกว้างในการเจรจา
รอยเตอร์รายงานว่า ฝ่ายสหรัฐฯต้องการให้ “จีน” เข้าร่วมในสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ New START รอบใหม่โดยแสดงเหตุผลว่า มีเหตุผลอะไรที่ทั้งสหรัฐฯและรัสเซียถึงต้องสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มจากที่ทั้ง 2 ชาติมีมากพอที่จะทำลายโลกใบนี้ได้หลายครั้งอยู่แล้ว
สอดคล้องกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ตามรายงานของฟรานซ์24 ดูเหมือนไม่แสดงความรีบร้อนที่จะขยายอายุออกไป โดยอ้างว่ามีเพียงประธานาธิบดีสหรัฐฯเท่านั้นที่จะตอบถึงประเด็นนี้ในภายหลัง
“ประธานาธิบดีสหรัฐฯได้แสดงความชัดเจนในอดีตที่ว่าในการที่จะควบคุมอาวุธอย่างแท้จริงในศตวรรษที่ 21 นั้น เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้หากไม่รวม “จีน” เข้ามาเหตุเพราะคลังแสงของพวกเขาที่มีขนาดใหญ่และเพิ่มอย่างรวดเร็ว”
สื่อแดนน้ำหอมรายงานว่า คลังแสงอาวุธนิวเคลียร์จีนกำลังเพิ่มอย่างรวดเร็วแต่ยังคงต่ำกว่ามากจากระดับของทั้งสหรัฐฯและรัสเซีย
ซึ่งทรัมป์ในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งนั้นดูเหมือนพร้อมที่จะปล่อยให้ข้อตกลง New START หมดอายุจากการที่เขายังคงยืนกรานให้รวม “จีน” อยู่ในนั้น
การสิ้นสุดสนธิสัญญา New START ยังร้อนไปถึงวาติกัน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ซึ่งเป็นผู้นำอเมริกันพระองค์แรกทรงแถลงระหว่างพิธีมิสซาวันพุธ(4)ตรัสเตือนทั้งสหรัฐฯและรัสเซียว่า แต่ละฝ่ายสมควรที่ต้องทำทุกสิ่งเท่าที่จะกระทำได้เพื่อเลี่ยงจากการแข่งสะสมอาวุธรอบใหม่
“ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่านไม่ให้ละทิ้งต่อเครื่องมือนี้โดยปราศจากการแสวงหาเพื่อให้หลักประกันสิ่งที่ตามมานั้นหนักแน่นและสัมฤทธิ์ผล”