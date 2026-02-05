ลูกชายเจ้าหญิงเมตเต-มาริตร่ำไห้กลางศาล! ปฏิเสธข้อหา 'ข่มขืน' อ้างแม่แต่งเข้าราชวงศ์นอร์เวย์ทำให้ 'กดดัน' แต่เด็กจนติดทั้งเหล้า-เซ็กซ์

บุตรชายของเจ้าหญิงเมตเต-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ กล่าวปฏิเสธในวันพุธ (4 ก.พ.) ว่า คลิปวิดีโอในโทรศัพท์ของเขาไม่ใช่ภาพขณะที่เขากำลังทำการขืนใจผู้หญิงคนหนึ่ง ขณะที่เจ้าตัวถึงกับร่ำไห้ระหว่างขึ้นศาลวันแรกในข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นคดีที่สั่นสะเทือนชื่อเสียงของราชวงศ์นอร์เวย์ที่กำลังเผชิญกับปัญหามากมาย
มาริอุส บอร์ก ฮอยบี วัย 29 ปี ซึ่งเข้าร่วมราชวงศ์หลังจากที่ เมตเต-มาริต ผู้เป็นมารดาอภิเษกสมรสกับเจ้าชายโฮกุนในปี 2001 กล่าวว่า การเติบโตมาท่ามกลางสายตาของสาธารณชนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กทำให้เขากลายเป็นคนเสพติดการดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์
ฮอยบี อาจต้องโทษจำคุกหลายปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดจากทั้งหมด 38 ข้อหา
เมื่อวันอังคาร (4) ซึ่งเป็นวันแรกของการพิจารณาคดี เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดคือการข่มขืนและทำร้ายร่างกายในครอบครัว แต่ยอมรับผิดบางส่วนซึ่งเป็นการยอมรับผิดตามที่กฎหมายนอร์เวย์อนุญาตในข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงและประพฤติโดยประมาท เขายังยอมรับสารภาพผิดในข้อหาอื่นๆ ที่เบากว่า เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด
การพิจารณาคดีครั้งนี้เป็นที่สนใจในหมู่ชาวนอร์เวย์ เนื่องจากเจ้าหญิง เมตเต-มาริต เองก็กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้งหลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่เอกสารที่เปิดโปงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากามชาวอเมริกัน
ฮอยบี ร่ำไห้ในห้องพิจารณาคดีที่เต็มไปด้วยนักข่าว พร้อมกล่าวว่ามีน้อยคนนักที่จะเข้าใจชีวิตของเขา
“ผมถูกรายล้อมไปด้วยสื่อมาตั้งแต่ผมอายุ 3 ขวบ ผมถูกรังแกมาตลอด” เขากล่าว พร้อมบอกว่าตนเองรับประทาน “ยาจำนวนมาก” และจะพยายามให้การอย่างดีที่สุดในศาล
“ผมเป็นที่รู้จักในฐานะลูกชายของแม่” เขากล่าว โดยหมายถึงเจ้าหญิงเมตเต-มาริต “ซึ่งทำให้ผมต้องการการยอมรับอย่างมาก... ผมมีเพศสัมพันธ์มาก ดื่มแอลกอฮอล์มาก”
“มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจชีวิตที่ผมผ่านมา ผมปาร์ตีมากมาย ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติดบ้าง” เขากล่าว
ฮอยบี สวมกางเกงยีนส์และเสื้อกันหนาวสีน้ำเงินเข้มทับเสื้อเชิ้ตสีเบจ พูดจาด้วยท่าทางกอดอก บางครั้งก็เปิดดูบันทึกที่เขียนด้วยลายมือในสมุดบันทึก
ในบรรดาข้อกล่าวหาที่ ฮอยบี ถูกฟ้องนั้นยังรวมถึงข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา 1 กระทง และข่มขืนกระทำชำเราโดยไม่มีการร่วมเพศ 3 กระทง ซึ่งบางส่วนเขาได้บันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ตามข้อมูลจากอัยการ
ฮอยบี บอกว่า เขาไม่เคยเผยแพร่คลิปวิดีโอเหล่านั้น และปฏิเสธว่าคลิปเหล่านั้นไม่ได้แสดงถึงการร่วมเพศโดยไม่เต็มใจ
“ถ้าผมคิดว่าผมมีหลักฐานที่แสดงถึงการทำร้ายร่างกาย ผมคงไม่เก็บหลักฐานเหล่านั้นไว้” เขากล่าว
การพิจารณาคดีในวันพุธ (4) มุ่งเน้นไปที่งานเลี้ยงอาฟเตอร์ปาร์ตีในห้องใต้ดินของบ้านพักครอบครัวมกุฎราชกุมารที่ชานเมืองออสโลในปี 2018 ซึ่งอัยการระบุว่า ฮอยบี ได้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่หมดสติ โดยตำรวจได้เปิดคลิปวิดีโอให้ศาลดูแบบปิดลับในวันอังคาร (3)
ฮอยบี ยอมรับว่า เขามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นจริง แต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ "ซ้ำ" ในขณะที่เธอหมดสติ หรือถ่ายคลิปเก็บไว้
“เท่าที่ผมจำได้ เรามีเพศสัมพันธ์กันอย่างปกติ” ฮอยบี กล่าว “หลังจากนั้นผมก็บอกให้เธอกลับไป และผมเรียกแท็กซี่ให้เธอ”
“ผมไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้สึกตัว”
ก่อนหน้านี้ในวันพุธ (4) ผู้เสียหายซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเธอ ให้การว่าเธอรู้เรื่องการข่มขืนเมื่อตำรวจติดต่อเธอเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ และเธอยืนยันว่าไม่ได้ยินยอมต่อการกระทำทางเพศที่ถูกถ่ายคลิปไว้ ขณะที่อัยการก็ยืนยันว่า ผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะให้ความยินยอมได้
การพิจารณาคดีของ ฮอยบี มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 19 มี.ค.
ราชวงศ์นอร์เวย์กำลังเผชิญวิกฤตท้าทายหลายประการ นอกเหนือไปจากคดีความและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิง เมตเต-มาริต กับ เอปสตีน
ผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นเมื่อวันจันทร์ (2) สำหรับหนังสือพิมพ์รายวัน Verdens Gang แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนชาวนอร์เวย์ที่สนับสนุนการคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ลดลงจาก 72% ในปีที่แล้ว เหลือ 61% และผู้ที่ต้องการให้ประเทศเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเพิ่มขึ้น 10 จุด เป็น 27%
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ พระชนมายุ 88 พรรษา ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระชนม์ชีพอยู่องค์ที่อาวุโสสูงสุดในยุโรป ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆ ลงตั้งแต่ปี 2024 หลังทรงเข้ารับการรักษาพระอาการติดเชื้อในโรงพยาบาล และต่อมาทรงได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
เจ้าหญิง เมตเต-มาริต เองก็จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายปอด หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดพังผืดในปี 2018 ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดแผลเป็นในปอด
มาร์ธา หลุยส์ พระธิดาของกษัตริย์ฮารัลด์ ทรงสละพระยศอย่างเป็นทางการในปี 2022 เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว และตรัสว่าพระองค์และพระสวามีซึ่งเป็น "หมอผี" ชาวอเมริกันจะไม่นำพระยศเจ้าหญิงไปในเชิงพาณิชย์
ทั้งสองถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อปีที่แล้วจากการปรากฏตัวในสารคดีของ Netflix ที่บันทึกชีวิตประจำวันของพวกเขา รวมถึงงานแต่งงาน และถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์และพระราชินี
