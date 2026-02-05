'ทรัมป์' ต่อสายคุย 'สี จิ้นผิง' แย้มจีนอาจซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ เพิ่ม ด้านปักกิ่งปรามวอชิงตันหยุดอัดอาวุธให้ 'ไต้หวัน'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์หลังการเจรจาที่ "เป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก" กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเมื่อวันพุธ (4 ก.พ.) โดยระบุว่า จีนกำลังพิจารณาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนวอชิงตันให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวัน
ในการแสดงไมตรีจิตก่อนการเยือนปักกิ่งของ ทรัมป์ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอีกราวๆ 2 เดือนข้างหน้า ทรัมป์ กล่าวว่า สี จิ้นผิง จะพิจารณาเพิ่มการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เป็น 20 ล้านตันในฤดูกาลปัจจุบัน จากเดิม 12 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น
ไม่กี่ชั่วโมงภายหลังการประชุมทางออนไลน์ระหว่าง สี จิ้นผิง กับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เขาและ ทรัมป์ ได้หารือเกี่ยวกับไต้หวัน ตลอดจนประเด็นทางการค้าและความมั่นคงที่หลากหลาย ซึ่งยังคงเป็นแหล่งที่มาของความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้นำทั้งสองยืนยันต่อสาธารณชนถึงผลประโยชน์ส่วนตัวในการรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไว้ หลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน พ.ย.
ทรัมป์ กล่าวใน Truth Social ว่า การสนทนา "เป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก" ความสัมพันธ์ของเขากับ สี จิ้นผิง นั้น "ดีเยี่ยม" และ "เราทั้งสองตระหนักดีว่า การรักษาความสัมพันธ์เช่นนี้มีความสำคัญเพียงใด"
ด้านรัฐบาลจีนระบุในรายงานอย่างเป็นทางการว่า สี จิ้นผิง กล่าวว่า "ผมให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ"
แม้ ทรัมป์ จะระบุว่าจีนเป็นสาเหตุของนโยบายที่แข็งกร้าวหลายอย่าง ตั้งแต่แคนาดาไปจนถึงกรีนแลนด์และเวเนซุเอลา แต่เขาก็ได้ผ่อนคลายนโยบายหลายด้านต่อปักกิ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เรื่องภาษีศุลกากรไปจนถึงชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและโดรน
"ทั้งสองฝ่ายต่างส่งสัญญาณว่าต้องการรักษาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน" บอนนี เกลเซอร์ จาก German Marshall Fund of the United States ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ระบุ
หนึ่งในพื้นที่ความตึงเครียดคือนโยบายเกี่ยวกับไต้หวัน สหรัฐฯ ประกาศข้อตกลงขายอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมากับไต้หวันในเดือน ธ.ค. ซึ่งรวมถึงอาวุธมูลค่า 11,100 ล้านดอลลาร์ที่อาจใช้ป้องกันการโจมตีจากจีนได้ ไต้หวันคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะยอมขายอาวุธในลักษณะนี้เพิ่มเติมอีก
จีนมองว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนเอง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ไทเปปฏิเสธ สหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีน แต่ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวัน และเป็นผู้จัดหาอาวุธรายสำคัญที่สุดให้กับเกาะแห่งนี้ อีกทั้งมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจัดหาเครื่องมือในการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวัน
“สหรัฐฯ ต้องจัดการการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันอย่างระมัดระวัง” จีนกล่าวในบทสรุปการประชุมอย่างเป็นทางการ
การสอบสวนผู้นำทางทหารระดับสูงในจีนได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของจีน แต่ ทรัมป์ ยังคงแสดงท่าทีไม่ยี่หระเรื่องการสอบสวน จาง โย่วเสีย รองประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลาง (CMC) โดยกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า “สำหรับผมแล้ว มีเจ้านายเพียงคนเดียวในจีน” และ “นั่นคือประธานาธิบดี สี จิ้นผิง”
สนธิสัญญานิวเคลียร์ฉบับสุดท้ายระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกากำลังจะหมดอายุลงในไม่ช้า เพิ่มความเสี่ยงของการแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ซึ่งจีนน่าจะมีบทบาทสำคัญด้วยคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่กำลังเติบโตของตนเอง ทรัมป์ กล่าวว่า เขาต้องการให้จีนเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาควบคุมอาวุธ
ปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นประเด็นร้อนระหว่างผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกและโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก ทรัมป์ ใช้มาตรการภาษีนำเข้าเป็นเสาหลักของกลยุทธ์ในการฟื้นฟูการผลิตภายในประเทศ และเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (4) รองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ ยังได้เปิดเผยแผนการจัดตั้งกลุ่มการค้าพิเศษสำหรับพันธมิตรในด้านแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะลดอำนาจต่อรองที่จีนมีต่อสหรัฐฯ เนื่องจากปัจจุบันจีนควบคุมโลหะสำคัญๆ หลายชนิด
จีนและสหรัฐฯ กำลังพยายามหาจุดร่วมก่อนการเยือนปักกิ่งอย่างเป็นทางการของ ทรัมป์ ในเดือน เม.ย. ทรัมป์ และสี จิ้นผิง พบกันครั้งล่าสุดในเดือน ต.ค. ที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสงบศึกทางการค้าในปัจจุบัน
ถั่วเหลืองนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรชาวอเมริกันที่กำลังประสบปัญหาเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในประเทศที่สำคัญของทรัมป์ และจีนก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด ยอดขายถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในต่างประเทศปีนี้ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 14 ปีเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้ากับจีน ขณะที่ราคาถั่วเหลืองล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (Chicago Board of Trade) พุ่งขึ้นมากกว่า 3% สู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน
อาร์ลัน ซูเดอร์แมน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทที่ปรึกษา StoneX กล่าวว่า ปริมาณถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ไม่เพียงพอที่จะส่งออกไปยังจีนอีก 8 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการที่คาดการณ์ไว้จากผู้นำเข้าอื่นๆ ด้วย เขากล่าวว่า ราคาถั่วเหลืองของสหรัฐฯ อาจสูงขึ้น และผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศบางรายอาจตอบสนองความต้องการโดยการซื้อถั่วเหลืองจากบราซิลแทน
กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังไม่ได้ตอบคำถามรอยเตอร์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ
โร คันนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่มุ่งเน้นเรื่องจีน วิพากษ์วิจารณ์การเจรจาต่อรองของทรัมป์
"เขายกตัวอย่างการซื้อถั่วเหลืองของจีนเป็นหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้า ทั้งๆ ที่ปริมาณยังคงต่ำกว่าก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่ง" คันนา กล่าว "เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการรุกรานไต้หวันของจีน การสนับสนุนการรุกรานยูเครนของปูติน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน"
นอกจากถั่วเหลืองแล้ว ผู้นำสหรัฐฯ และจีนยังได้หารือเกี่ยวกับอิหร่าน สงครามของรัสเซียในยูเครน เครื่องยนต์เครื่องบิน รวมถึงน้ำมันและก๊าซ ตามถ้อยแถลงของทรัมป์
จีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลามานานหลายปี และการขายน้ำมันช่วยให้การากัสสามารถชำระหนี้ก้อนใหญ่ให้กับปักกิ่งผ่านข้อตกลงแลกเปลี่ยนหนี้กับน้ำมัน สหรัฐฯ ได้ปลดประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว และได้เสนอแนะว่าจีนจะต้องซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาตามเงื่อนไขของสหรัฐฯ
ที่มา: รอยเตอร์