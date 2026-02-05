คดีประวัติศาสตร์! ศาลสหรัฐฯสั่งจำคุกตลอดชีวิต “มือสไนเปอร์” พยายามลอบสังหาร “ทรัมป์” ที่สนามกอล์ฟปาล์มบีช หลังเฉียดตายโดนยิงที่ใบหูระหว่างหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนีย

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ศาลสหรัฐฯวันพุธ(4 ก.พ)พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ไรอัน รูธ (Ryan Routh) มือสไนเปอร์ที่พยายามจะลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่สนามกอล์ฟเมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดา ไม่สนอ้างเสนอขอรับบำบัดทางจิต พบดักซุ่มรอที่พงหญ้าป่านอกสนามกอล์ฟนานเกือบ 10 ช.ม เตรียมมาพร้อมทั้งปืนสไนเปอร์กึ่งอัตโนมัติ พกโทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง ใช้ชื่อปลอมปิดบังตัวตน
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(4 ก.พ)ว่า ไรอัน รูธ (Ryan Routh) วัย 59 ปีถูกกล่าวหาซ่อนตัวในพุ่มไม้หนานอกสนามกอล์ฟเมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา พร้อมปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติพยายามที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ถึง 2 เดือนก่อนหน้าวันเลือกตั้งสหรัฐฯเมื่อพฤศจิกายนปี 2024 ที่ผลการเลือกตั้งทรัมป์เอาชนะคู่แข่งอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครตไปได้
อ้างอิงจากเอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯ รูธแอบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ใกล้สนามกอล์ฟ Trump International Golf Club ในเวสต์ ปาล์มบีช (West Palm Beach) พร้อมกับชี้ปืนไรเฟิล SKS เกรดที่ใช้ในกองทัพไปที่ทรัมป์และเอเจนต์ตำรวจลับสหรัฐฯ
ไอลีน แคนนอน (Aileen Cannon) ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯในฟอร์ต เพียร์ซ (Fort Pierce)วันพุธ(4) สั่งลงโทษรูธจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำ หลังผู้ต้องหาถูกคณะลูกขุนเมื่อกันยายนปีที่แล้วตัดสินมีความผิดตามข้อหา 5 กะทงรวมความพยายามลอบสังหารโดยที่ตัวเขาทำหน้าที่เป็นทนายให้ตัวเอง
ในคำร้องต่อศาล รูธปฎิเสธว่า เขาไม่มีความตั้งใจจะสังหารทรัมป์ พร้อมเสนอว่าเขาจะขอเข้าบำบัดทางจิตสำหรับปัญหามีหลายบุคลิกในคนเดียวกันในเรือนจำ
อ้างอิงจากเอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯ ผู้ต้องหาทำหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างให้กับตัวเองระหว่างอยู่ต่อหน้าคณะลูกขุนในการไต่สวนเพื่อพยายามโต้ว่า เขาไม่เคยมีความตั้งใจทั้งผู้นำสหรัฐฯหรือตำรวจลับสหรัฐฯ โดยพยายามที่จะทำให้การกระทำของเขาในการปรากฏตัวที่สนามกอล์ฟพร้อมปืนไรเฟิลเป็นเสมือน 'การประท้วงต่อนโยบายทรัมป์' สื่อสหรัฐฯรายงานว่า หลังเขาถูกประกาศว่าพบว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหา ไรอัน รูธ พยายามใช้ปากกาทำร้ายตัวเองต่อหน้าคณะลูกขุนสหรัฐฯ
และตั้งแต่หลังโดนคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิด จำเลยได้แต่งตั้งทนายเพื่อร้องขอโทษจำคุก 27 ปีในเรือนจำที่จะเปิดโอกาสให้เขามีอิสรภาพอีกครั้งมากกว่าการตายในเรือนจำ
รอยเตอร์รายงานว่า ทั้งนี้รูธส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฮาวายหลังก่อนหน้าเคยอาศัยในรัฐนอร์ท แคโรไลนานั้นเคยโดนตัดสินมีความผิด 3 กะทงครอบครองอาวุธปืนและอีก 1 กะทงฐานขัดขืนเจ้าหน้าที่ระหว่างการจับกุม
เอเจนต์ตำรวจลับสหรัฐฯไม่ต่ำกว่า 1 นายสังเกตเห็นรูธซ่อนตัวในพุ่มไม้ห่างออกไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรจากจุดที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเล่นกอล์ฟเมื่อวันที่ 15 ก.ย ปี 2024 และเขาหนีออกไปจากจุดที่ซ่อนตัวโดยทิ้งอาวุธปืนไว้แต่ในที่สุดโดนจับกุม
เหตุพยายามลอบสังหารทรัมป์ที่สนามกอล์ฟเกิดขึ้น 2 เดือนหลังก่อนหน้าทรัมป์โดนมือปืนสมัครเล่นวัยราว 20 ปีซุ่มอยู่บนหลังคาใกล้เวทีหาเสียงในเมืองบัตเลอร์(Butler) รัฐเพนซิลเวเนียยิงกระสุนเฉียดทรัมป์แต่เจาะเข้าที่ใบหูจนเลือดสาด
อัยการสหรัฐฯแถลงว่า ไรอัน รูธ เดินทางมาที่ทางใต้ของรัฐฟลอริดาราว 1 เดือนก่อนเกิดเหตุและอาศัยอยู่ที่จุดแวะพักรถบรรทุกเทรลเลอร์ขนสินค้าพร้อมกับเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของทรัมป์และกำหนดการต่างๆ
รอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงจากหลักฐานในชั้นไต่สวนพบว่า ผู้ต้องหามีโทรศัพท์มือถือ 6 เครื่องและใช้ชื่อปลอมเพื่อปกปิดตัวตน ทีมอัยการสหรัฐฯเปิดเผยว่า เขาเฝ้ารออยู่ในพุ่มไม้หนานานเกือบ 10 ช.ม ในวันที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สอบสวนในที่เกิดเหตุพบปืนไรเฟิล กระเป๋า 2 ใบที่มีเกราะลำตัวที่มีลักษณะคล้ายแผ่นโลหะและกล้องวิดีโอที่ชี้ไปในทิศทางของสนามกอล์ฟ
ไรอัน รูธ แถลงไม่ยอมรับความผิดตามข้อหาก่อนที่จะไล่ทีมทนายของเขาออกและเลือกที่จะปรากฏตัวในฐานะทนายแก้ต่างให้ตัวเองในชั้นไต่สวน ความวุ่นวายปรากฎเมื่อหลังคณะลูกขุนอ่านผลการตัดสินว่า เขามีความผิดและทำให้จำเลยพยายามใช้ปากกาแทงไปที่ตัวเองไม่กี่ครั้งก่อนโดนตำรวจศาลสหรัฐฯจับตัวไว้ ลูกสาวของรูธตะโกนขึ้นมากลางศาลประกาศว่า พ่อของเธอไม่ได้ทำร้ายใครและเธอจะเอาพ่อออกจากคุกให้ได้
ทั้งนี้หลังจากคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตออกมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สดุดีต่อคำตัดสินในแถลงการณ์บนโซเชียลมีเดีย Truth Social มีใจความว่า “ชายผู้ชั่วร้ายนี้พร้อมความตั้งใจที่ชั่วร้ายและคนเหล่านั้นจับเขา”