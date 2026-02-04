'ซาอิฟ อัล-อิสลาม กัดดาฟี' ลูกชายอดีตผู้นำลิเบีย ถูกสังหารคาบ้านพัก

ซาอิฟ อัล-อิสลาม กัดดาฟี (Saif Al-Islam Gaddafi) บุตรชายวัย 53 ปี ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ มูอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำลิเบีย ถูกคนร้ายบุกสังหารเสียชีวิตคาบ้านพัก ตามรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวและสื่อลิเบียเมื่อวันอังคาร ( 3 ก.พ.)
สำนักงานอัยการสูงสุดของลิเบียแถลงเมื่อวันพุธ (4) ว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนและแพทย์นิติเวชได้ตรวจสอบศพของ ซาอิฟ อัล-อิสลาม กัดดาฟี เมื่อวันอังคาร (3) และพบว่าเขาเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน
สำนักงานดังกล่าวระบุในคำแถลงเพิ่มเติมว่า กำลังดำเนินการเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัย และดำเนินคดีอาญาต่อไป
ทีมการเมืองของ กัดดาฟี ระบุว่า มีกลุ่มชายสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าบุกเข้าไปสังหาร กัดดาฟี ที่บ้านพักในเมืองซินตัน (Zintan) ซึ่งห่างจากกรุงตริโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 136 กิโลเมตร ในเหตุการณ์ลอบสังหารที่ "ขี้ขลาด" และเป็นการ "ทรยศหักหลัง"
คาเลด อัล-ไซดี ทนายความของ กัดดาฟี และอับดุลลาห์ ออธมาน ที่ปรึกษาทางการเมืองของเขา ประกาศการเสียชีวิตของ กัดดาฟี ผ่านโพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันอังคาร (3) โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
แม้ว่า ซาอิฟ อัล-อิสลาม จะเป็นที่รู้จักกันดีในลิเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบทบาทของเขาในการกำหนดนโยบายช่วงก่อนปี 2011 ทว่าชื่อเสียงของเขาต่อสาธารณะได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เมื่อปี 2015 ศาลลิเบียได้ตัดสินประหารชีวิตซาอิฟ อัล-อิสลาม แบบลับหลังจำเลย ในข้อหาปราบปรามการประท้วงอย่างสันติในช่วงการปฏิวัติปี 2011 ที่ทำให้ระบอบการปกครองของบิดาของเขาต้องปิดฉากลง
เขายังถูกศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ตั้งข้อหาเบื้องต้นในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งทนายความของเขาไม่สามารถดำเนินการให้ศาลยกฟ้องได้
ในปี 2021 ซาอิฟ อัล-อิสลาม ได้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งเดือน ธ.ค. ซึ่งท้ายที่สุดก็ล้มเหลวเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง
ที่มา: รอยเตอร์, Al Jazeera