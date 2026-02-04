สัมพันธ์เอปสตีนทำพิษ! โพลชี้คนนอร์เวย์ 'เกินครึ่ง' ไม่ต้องการให้เจ้าหญิงเมตเต-มาริตขึ้นเป็น 'ราชินี'

ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เจ้าหญิง เมตเต-มาริต (Princess Mette-Marit) พระชายาในเจ้าฟ้าชายโฮกุน มกุฏราชกุมารแห่งนอร์เวย์ จะขึ้นเป็นราชินีแห่งนอร์เวย์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ชี้ให้เห็นว่า ชาวนอร์เวย์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังตั้งคำถามว่าเจ้าหญิง เมตเต-มาริต คู่ควรกับตำแหน่งราชินีในอนาคตหรือไม่ หลังเอกสารที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างพระองค์กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากาม
ในการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วซึ่งจัดทำโดยสถานีโทรทัศน์ TV 2 และดำเนินการโดย Verian พบว่า 47.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ไม่” ในคำถามที่ว่า เจ้าหญิง เมตเต-มาริต ควรจะได้เป็นราชินีแห่งนอร์เวย์ในอนาคตหรือไม่
- ผลสำรวจบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานะของ เมตเต-มาริต
ตัวเลขหลักๆ นั้นน่าตกใจพอสมควร: 47.6% กล่าวว่า เมตเต-มาริต ไม่ควรเป็นราชินี ขณะที่ 28.9% ตอบว่า "ใช่/สมควร" และ 23.5% ยังไม่ตัดสินใจ การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันจันทร์ (2) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 834 คน ทำให้เป็นภาพรวมของความรู้สึกของประชาชนในช่วงที่ข่าวกำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุด มากกว่าจะเป็นคำตัดสินในระยะยาว
นอกเหนือจากคำถามใช่/ไม่ใช่แล้ว ชุดข้อมูลการสำรวจเดียวกันนี้ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าสำหรับสถาบันกษัตริย์นอร์เวย์ นั่นคือ ความไว้วางใจ โดยในผลสำรวจที่รายงานโดยสื่อของนอร์เวย์พบว่า ประชาชน 33.1% กล่าวว่าพวกเขามีความไว้วางใจในเมตเต-มาริตในฐานะราชินีในอนาคตน้อยมาก และมีเพียง 8.2% เท่านั้นที่ตอบว่ามีความไว้วางใจสูงมาก
- เหตุใดการเปิดเผยข้อมูลของ เอปสตีน จึงส่งผลกระทบต่อราชวงศ์นอร์เวย์ทั้งหมด
ราชวงศ์นอร์เวย์กำลังเผชิญกับข้อขัดแย้งหลายเรื่องที่ทับซ้อนกัน ทว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน นั้นมีผลกระทบต่อสถาบันโดยเฉพาะ เพราะมันก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวิจารณญาณ ความโปร่งใส และการจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในระดับสูงสุดของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
รายงานเกี่ยวกับเอกสารที่เพิ่งเปิดเผยออกมาบ่งชี้ว่า ขอบเขตและลักษณะการติดต่อระหว่างเจ้าหญิง เมตเต-มาริต กับ เอปสตีน นั้นกว้างขวางกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อน เจ้าหญิงมกุฎราชกุมารีได้ออกแถลงการณ์ขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยอมรับว่าทรงตัดสินใจผิดพลาด และแสดงความเสียพระทัย ประเด็นสำคัญในการถกเถียงในที่สาธารณะก็คือ ลำดับเวลาของการติดต่อที่สำนักพระราชวังนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ว่าตรงกับสิ่งที่ปรากฏในเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยออกมาหรือไม่
- ความเชื่อมั่นในสถาบันกษัตริย์ลดลงในวงกว้าง
ผลสำรวจเดียวกันนี้บ่งชี้ว่า สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เชื่อว่าสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยอยู่ที่ประมาณ 70% ในการสำรวจล่าสุดของ TV2/Verian
นักวิจารณ์ชาวนอร์เวย์ตั้งข้อสังเกตว่า คำวิจารณ์ไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากดูเหมือนจะแสดงความโกรธเกรี้ยวต่อเมตเต-มาริต ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงความเห็นใจต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ และสมเด็จพระราชินีซอนยา
การตอบสนองของพระราชวังนั้นค่อนข้างระมัดระวัง ตามรายงานของสื่อนอร์เวย์ ผู้ติดต่อด้านสื่อของสำนักพระราชวังได้ย้ำแนวทางมาตรฐานว่า โดยปกติแล้วสำนักพระราชวังจะไม่ออกมาให้มุมมองเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นใดๆ
ผลสำรวจนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตึงเครียดอยู่แล้วสำหรับราชวงศ์นอร์เวย์ เมื่อ มาริอุส บอร์ก ฮอยบี (Marius Borg Høiby) บุตรชายคนโตของ เมตเต-มาริต ที่เกิดจากอดีตสามีที่เป็นสามัญชน มีกำหนดขึ้นศาลในสัปดาห์นี้ในข้อหาร้ายแรง ซึ่งตัวเขาเองยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดตามรายงาน เมื่อรวมกับกระแสการถกเถียงล่าสุดเกี่ยวกับสมาชิกพระองค์อื่นๆ ในราชวงศ์ ผลกระทบจึงยิ่งหนักหนาสาหัสเป็นทวีคูณ และทำให้สถาบันยากที่จะแก้ไขเรื่องราวใหม่ได้
- อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
ในทางปฏิบัติแล้ว การสืบราชบัลลังก์ของนอร์เวย์ไม่ได้ตัดสินจากผลสำรวจเพียงครั้งเดียว แต่ตัวเลขล่าสุดก็มีความสำคัญ เพราะมันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายใจไปสู่ความสงสัยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับว่าที่ราชินีพระองค์ใหม่
แรงกดดันในทันทีน่าจะมุ่งเน้นไปที่การชี้แจงกำหนดเวลา การแสดงให้เห็นถึงมาตรการปกป้องต่อสถาบัน และการแสดงให้เห็นว่าพระราชวังเข้าใจถึงความสำคัญของชื่อเสียง ในระยะยาว คำถามที่สำคัญกว่าก็คือว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเพียงความตกต่ำชั่วคราว หรือจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในแนวโน้มที่ความไว้วางใจของประชาชนจะสร้างขึ้นใหม่ได้ยากขึ้น แม้ว่าโดยรวมแล้ว การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์จะยังคงสูงอยู่ก็ตาม
ที่มา: nordiskpost