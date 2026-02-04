ไม่ได้หักหัวคิว! สหรัฐฯ คืนเงินรายได้จากการขายน้ำมันทั้งหมด $500 ล้านให้ 'เวเนซุเอลา' ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เผยเมื่อวันอังคาร (3 ก.พ.) ว่า สหรัฐฯ ได้ดำเนินการส่งคืนเงินรายได้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์จากการขายน้ำมันรอบแรกให้แก่ทางการเวเนซุเอลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างการากัสและวอชิงตันเมื่อเดือน ม.ค.
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวซึ่งไม่ประสงค์ออกนามระบุว่า เงินจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ส่วนสุดท้ายได้ถูกส่งไปยังเวเนซุเอลาแล้ว โดยข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา ถูกจับกุมในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.
“เวเนซุเอลาได้รับเงินจำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายน้ำมันรอบแรกอย่างเป็นทางการแล้ว” เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าว พร้อมเสริมว่าเงินจำนวนนี้จะ “ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลา ตามดุลพินิจของรัฐบาลสหรัฐฯ”
สัปดาห์ที่แล้ว มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวต่อสภาคองเกรสว่า การที่สหรัฐฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันของเวเนซุเอลาเป็นความพยายามระยะสั้นเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศ รักษาเสถียรภาพของรัฐบาล และช่วยเหลือประชาชน
“ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้ว เราอนุญาตให้เวเนซุเอลาใช้น้ำมันของตนเองเพื่อสร้างรายได้มาจ่ายเงินเดือนครู เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และตำรวจ และรักษาการทำงานของรัฐบาลไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการล่มสลายของระบบ” เขากล่าว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ชี้ว่า เงินทุน 200 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐฯ ยึดไว้ก่อนหน้านี้ถูกเก็บไว้ในกาตาร์ และมีจุดประสงค์เพื่อเป็น “บัญชีชั่วคราวระยะสั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเวเนซุเอลาได้รับเงินทุนที่จำเป็นในการดำเนินงาน”
เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่า เป้าหมายระยะยาวสำหรับการขายน้ำมันในอนาคตคือการโอนเงินที่ได้มา “เข้ากองทุนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และอนุมัติการใช้จ่ายสำหรับภาระผูกพันหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ของรัฐบาลเวเนซุเอลา หรือหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ตามคำสั่งที่สอดคล้องกับขั้นตอนที่ตกลงกันไว้”
ที่มา: รอยเตอร์