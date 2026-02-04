จับตา!สั่งปิดธนาคารในชิคาโก ประเดิมเป็นแบงก์สหรัฐฯแห่งแรกล้มครืนในปี2026

ถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ธนาคารแห่งหนึ่งในชิคาโก กลายเป็นธนาคารแห่งแรกที่ล้มครืนในสหรัฐฯ
ธนาคาร Metropolitan Capital Bank & Trust หรือที่เรียกว่า Universal Bank ที่มุ่งเน้นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ถูกสั่งปิดเมื่อวันศุกร์(30ม.ค.) โดยกรมควบคุมการเงินและวิชาชีพแห่งรัฐอิลลินอยส์(IDFPR) อ้างถึงสภาวะการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคง รวมไปถึงสถานะทางเงินที่ง่อนแง่น
บรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง ( FDIC ) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาทรัพย์และเข้าสู่ข้อตกลงซื้อกับ First Independence Bank ที่มีสำนักงานในดีทรอยต์ ซึ่งกลับมาเปิดบริการธนาคารที่ล้มครืนดังกล่าว ภายใต้ชื่อใหม่ในวันจันทร์(2ก.พ.) "เราอยากพูดให้ชัดว่า ไม่มีผู้ฝากเงินรายไหนที่สูญเสียเงินใดๆ ผลจากมาตรการนี้" ซูซานา โซเรียโน รักษาการฝ่ายธนาคารของ IDFPR
รายงานข่าวระบุว่า Metropolitan Capital Bank & Trust มีทรัพย์สิน 261 ล้านดอลลาร์ และมีเงินฝากรวม 212 ล้านดอลลาร์ โดยทาง First Independence Bank ตกลงรับช่วง "เงินฝากเกือบทั้งหมด" และซื้อทรัพย์สินของธนาคารที่พังครืน 251 ล้านดอลาร์ ส่วนที่เหลือเป็นสินทรัพย์คงเหลือเพื่อจำหน่ายในภายหลัง
ด้วยสินทรัพย์รวมประมาณ 261 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจัดเป็นธนาคารขนาดเล็กมาก (Community Bank) และ "มีสาขาเพียงแห่งเดียว" การปิดตัวครั้งนี้จึงมีขอบเขตผลกระทบที่จำกัดมากเมื่อเทียบกับระบบธนาคารทั้งประเทศ
FDIC คาดหมายว่าการพังครืนของธนาคาร จะส่งผลกระทบต่อกองทุนประกันเงินฝาก ราวๆ 19.7 ล้านดอลลาร์ แต่ความเสียหายที่แท้จริงจะเปลี่ยนไป ครั้งที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์คงเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชิคาโก มีชื่อเสียงที่ในแง่ลบ จากการเป็นเมืองที่มีธนาคารล้มตึงเป็นแห่งแรก จากทั้งหมด 2 แห่งทั่วประเทศ ที่ล้มครืนเมื่อปีที่แล้ว ได้แก่ Pulaski Savings Bank ที่ถูกสั่งปิดโดยกรมควบคุมการเงินและวิชาชีพแห่งรัฐอิลลินอยส์ ในเดือนมกราคม 2025 ก่อนที่เงินฝากและทรัพย์สินของธนาคาร จะถูกรับช่วงต่อโดย Millennium Bank.
จากนั้น Santa Anna National Bank ก็ล้มตึงเป็นแห่งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2025
(ที่มา:ชิคาโกทรีบูน)