โดนดอกนี้ถึงกับร้อง!กัมพูชาโวยวาย หลังไทยพาFBI-ทูตทหาร20ชาติ บุกอาณาจักรสแกมเขมร

เจ้าหน้าที่่ระดับสูงและพวกนักวิเคราะห์กัมพูชา ส่งเสียงโวยวาย กล่าวหาไทยพยายามเบี่ยงประเด็นจากการยึดครองดินแดน สู่นิยายเรื่องเล่าคำกล่าวอ้างต่อสู้กับสแกมในเขตอธิปไตยของกัมพูชา ด้วยการนำพวกเจ้าหน้าที่เอฟบีไอและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก 20 ประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์สแกมเมืองโอร์เสม็ด จ.อุดรมีชัย (ความจริงคือเป็นบริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์)
หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ รายงานว่าเมื่อวันจันทร์(2ก.พ.) กองทัพไทยพาพวกเจ้าหน้าที่เอฟบีไอและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก 20 ชาติ ไปยังพื้นที่โอร์เสม็ด ตามแนวชายแดนฝั่งกัมพูชา ซึ่งว่ากันว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่ง
พนมเปญโพสต์รายงานอ้างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นของไทย ระบุว่าการลงพื้นที่ดังกล่าว นำโดย พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก และสื่อของไทยเน้นย้ำว่ามันเป็นการลงพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม ทั้งนี้ พล.ท.ธีรนันท์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่าภายหลังสิ้นสุดการปะทะฝ่ายทหารไทยสามารถควบคุมพื้นที่โดยรอบได้กว่า 100 ไร่ แต่ทางพนมเปญโพสต์รายงานบิดเบือนระบุ พล.ท.ธีรนันท์ ยอมรับว่ากองทัพไทยควบคุมดินแดนกัมพูชาราวๆ 100 ไร่
สื่อมวลชนเขมรแห่งนี้อ้าง พล.ท.ธีรนันท์ แถลงว่าการควบคุมพื้นที่จะอยู่ภายใต้การเจรจาผ่านกลไกทวิภาคี ในนั้นรวมถึง เจบีซี และ จีบีซี พร้อมเน้นว่ากองกำลังไทยจะขัดขวางการเข้ามาในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชา และความไม่แน่นอนจะลากยาวไปจนถึงไทยจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งในรัฐบาลกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับพนมเปญโพสต์โดยไม่ประสงค์เอ่ยนาม อ้างว่าพื้นที่นี้เป็นดินแดนของกัมพูชา และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตามที่หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นกล่าวอ้าง พร้อมเน้นว่ามันถูกควบคุมอย่างผิดกฎหมายหลังข้อตกลงหยุดยิง กองทัพไทยบังคับใช้กฎหมายไทยกับกัมพูชา และเบี่ยงเบนความสนใจจากการรุกรานพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย ด้วยการมุ่งเน้นคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับกิจกรรมสแกมเมอร์
"กัมพูชาสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความร่วมมือนานาชาติ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ในปฏิบัติการสแกม อย่างไรก็ตาม เราปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อการยึดครองทางทหารใดๆต่อดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา ภายใต้คำกล่าวอ้างบังคับใช้กฎหมาย" เจ้าหน้าที่ระดับสูงกัมพูชารายหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการชายแดนกล่าว
"โอร์เสม็ด เป็นจุดข้ามแดนที่ได้รับรองจากนานาชาติ ภายใต้การตกลงกันของทั้ง 2 ฝ่าย การปรากฏตัวของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ชัดเจนว่ามันเป็นหลักฐานว่าทหารไทยรุกล้ำและยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย" เขากล่าว
Kin Phea ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้สังกัดราชบัณฑิตยสภากัมพูชาเชื่อว่าการพาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ เดินทางเยือนพื้นที่ดินแดนของรัฐอธิปไตยอื่น เป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงคำกล่าวอ้างว่ามันเป็นศูนย์สแกมออนไลน์หรือไม่
"ไทยไม่มีอำนาจจัดการหรือพาผู้แทนต่างประเทศ เข้าสู่และทำอะไรก็ได้ในดินแดนกัมพูชา" เขากล่าว "นี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ เช่นเดียวกับข้อตกลง 5 ข้อที่จัดทำ ณ ที่ประชุมทะเลสาบฟู่เซียน ในจีน นอกจากนี้แล้วมันยังเป็นการลดะมิดกฎบัตรอาเซียนและกฎบัตรสหประชาขาติ ซึ่งห้ามยึดครองผิดกฎหมายประเทศอื่นๆ อย่างเช่นกัมพูชา" เขากล่าว
Kin Phea เรียกร้องให้สถาบันต่างๆของกัมพูชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม เช่นเดียวกับสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา ทำการประท้วงต่อสาธารณะต่อการกระทำของฝ่ายไทย
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)