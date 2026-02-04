ศึกสะสมปรมาณู!รัสเซียกร้าวพร้อมแล้วสำหรับโลกใหม่ ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไร้ขีดจำกัด

รัสเซียพร้อมแล้วสำหรับความเป็นจริงใหม่ของโลก ที่ไร้ข้อจำกัดควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย หลังสนธิสัญญา New STARTจะหมดอายุลงในสัปดาห์นี้ จากความเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันอังคาร(3ก.พ.)
จนกว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะบรรลุความเข้าใจในนาทีสุดท้าย รัสเซียและสหรัฐฯจะไม่เหลือข้อจำกัดใดๆเกี่ยวกับคลังแสงนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์พิสัยไกลระหว่างทั้ง 2 ชาติ เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 50 ปี ครั้นที่สนธิสัญญา New START หมดอายุลงในวันพฤหัสบดี(5ก.พ.)
"นี่คือช่วงเวลาใหม่ ความเป็นจริงใหม่ และเราพร้อมสำหรับมัน" จากคำกล่าวของ เซอร์เก รยาบคอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ซึ่งกำกับดูแลประเด็นควบคุมอาวุธ ระหว่างให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนรัสเซีย ขณะเดินทางเยือนปักกิ่ง "เพื่อปรึกษาหารือประเด็นเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์"
New START สนธิสัญญาที่จำกัดประจำการหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ไว้ที่ 1,550 หัวรบ ลงนามกันเมื่อปี 2010
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สเมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บ่งชี้ว่าเขาจะปล่อยให้สนธิสัญญาหมดอายุลงไป ขณะเดียวกันเขายังไม่ตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอของรัสเซีย ที่อยากให้คงการสังเกตการณ์จำกัดขีปนาวุธและหัวรบนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าว ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อเปิดทางให้คิดพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป หลังข้อตกลงหมดอายุแล้ว
"การไม่ตอบคำถาม นั่นคือคำตอบ" รยาบคอฟ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่ง
บรรดาผู้สนับสนุนควบคุมอาวุธทั้งในมอสโกและวอชิงตัน เชื่อว่าการหมดอายุของสนธิสัญญา ไม่ใช่แค่รื้อถอนข้อจำกัดด้านหัวรบนิวเคลียร์ แต่ยังก่อความเสียหายแก่ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและศักยภาพในการตรวจสอบความตั้งใจทางนิวเคลียร์ บางส่วนถึงขั้นกังวลว่ามันนำมาซึ่งการแข่งขันทางอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่จำกัด
สหรัฐฯชี้แนะจีน ชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หากนับจากจำนวนหัวรบ ให้เข้าร่วมเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ด้วย แต่ปักกิ่งไม่แสดงถึงความตั้งใจเข้าร่วมใดๆ ขณะที่ รยาบคอฟ บอกว่า จีน แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธ และมอสโก ก็เคารพจุดยืนดังกล่าว
ดมิทรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย ชี้ว่าโลกควรต้องกังวล หากสนธิสัญญานี้หมดอายุลงโดยไม่ทราบว่าเรื่องราวถัดจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ระบุ "นาฬิกาวันสิ้นโลก กำลังเดินเร็วขึ้นทุกขณะ"
(ที่มา:รอยเตอร์)