น้ำมันขึ้น-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ ทองคำฟื้นกว่า6.1%จากแรงช้อนซื้อ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันอังคาร(3ก.พ.) จากความกังวลว่าการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านอาจหยุดชะงัก ส่วนวอลล์ตรีทปิดลบ นักลงทุนกังวลบรรดาผู้ผลิตซอฟต์แวร์เผชิญการแข่งขันหนักหน่วงขึ้นในตลาดเอไอ ขณะที่ทองคำฟื้นแรงกว่า 6% หลังจากก่อนหน้านี้ร่วงลงหนัก
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ ปิดที่ 63.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 1.03 ดอลลาร์ ปิดที่ 67.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กองทัพสหรัฐฯสอยร่วงโดรนลำหนึ่งของอิหร่าน ที่มุ่งเข้าหาด้วยความก้าวร้าวใส่เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น ในทะเลอาหรับ จากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหรัฐฯในวันอังคาร(3ก.พ.)
ในช่องแคบฮอร์มุซ ระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมาน กลุ่มเรือเร็วติดตั้งปืนของอิหร่าน มุ่งเข้าหาเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่ประดับธงสหรัฐฯ บริเวณทางเหนือของโอมาน เหตุการณ์ที่โหมกระพือความกังวลทางอุปทาน
ทั้ง 2 เหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งที่เมื่อวันจันทร์(2ก.พ.) ราคาน้ำมันขยับลงแรง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าอิหร่าน "กำลังเจรจาอย่างจริงจัง" กับวอชิงตัน
ด้านวอลล์สตรีทปิดลบหนักในวันอังคาร(3ก.พ.) นักลงทุนกังวลบรรดาผู้ผลิตซอฟต์แวร์เผชิญการแข่งขันหนักหน่วงขึ้นในตลาดเอไอ ก่อแรงเทขายก่อนหน้าที่ อัลฟาเบ็ท และ แอมะซอน จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในช่วงกลางสัปดาห์
ดาวโจนส์ ลดลง 166.67 จุด (0.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,240.99 เอสแอนด์พี ลดลง 58.63 จุด (0.84 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,917.81 จุด แนสแดค ลดลง 336.92 จุด (1.43 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,255.19 จุด
เอ็นวิเดียและไมโครซอฟต์ ต่างปิดลบ เช่นเดียวกับ อัลฟาเบ็ท ก่อนหน้ามีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพุธ(4ก.พ.) ขณะที่ แอมะซอน ขยับลง ก่อนหน้ามีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี(5ก.พ.)
ความสนใจของตลาดในวันอังคาร(3ก.พ.) ผันแปรเข้าสู่บรรดาบริษัทเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลว่าพวกเขาอาจเผชิญการแข่งขันที่หนักหน่วงขึ้นและมีกำไรลดลง ผลจากเอไอ
ส่วนราคาทองคำพุ่งแรงในวันอังคาร(3ก.พ.) ตามแรงช้อนซื้อของนักลงทุน หลังจากก่อนหน้านี้เกิดแรงเทขายอย่างหนัก 2 วันติด โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 6.1 % อยู่ที่ 4,935.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)