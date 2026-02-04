ญี่ปุ่นเจอหิมะตกหนักตายดุดับไม่ต่ำกว่า 30 โดยเฉพาะที่ "อาโอโมริ" หนักสุดหิมะตกมิดท่วมคนสูง 1.8 เมตร

เอเอฟพี - หิมะที่ตกลงมาอย่างหนักอย่างไม่คาดฝันในญี่ปุ่นตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ยอดเสียชีวิตล่าสุดวันอังคาร(3 ก.พ)อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 30 คน รัฐบาลญี่ปุ่นส่งกำลังทหารเข้าเคลียร์หิมะที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนทางเหนือมีความยากลำบากในการเดินทางออกจากที่พัก
เอเอฟพีรายงานวันอังคาร(3 ก.พ)ว่า เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถบันทึกหิมะตกลงมาอย่างหนักได้ถึง 4.5 เมตรที่อาโอโมริทางภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบหนักสุดและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนรวมหญิงชราวัย 31 ปีที่ต้องขุดร่างออกมาจากหิมะสูง 3 เมตรนอกบ้านของเธอเอง
และแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแดนอาทิตย์อุทัยเห็นหิมะจำนวนมหาศาลตกลงมาตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นที่มีบางส่วนของภาคกลางและภาคเหนือของเกาะฮอนชูพบหิมะตกหนักมากกว่าปกติถึง 2 เท่า
รัฐบาลโตเกียวส่งกำลังทหารออกไปช่วยตำรวจท้องถิ่นส่วนนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษในวันอังคาร(3) เพื่อสั่งการให้รัฐมนตรีต่างๆทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันการเสียชีวิตเพิ่ม
ภาพข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นว่า ประชาชนญี่ปุ่นต้องเดินผ่านทางเล็กๆที่ขุดขึ้นกลางหิมะที่ตกหนา ส่วนนักขับต่างต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อให้รถของตัวเองผ่านไปได้อย่างทุลักทุเล
โรงเรียนในพื้นที่เป็นจำนวนมากปิดและบริการขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการในบางพื้นที่
หนึ่งในชาวอาโอโมริได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น RAB วันอังคาร(3)ว่า เจ้าหน้าที่มีหน้าที่อันดับแรกคือการเคลื่อนย้ายหิมะออกไปหลังจากที่เขาพยายามช่วยขุดรถแวนในหิมะออกมา
“พวกเขาต้องปิดการจราจรตั้งแต่เช้าเพื่อเคลื่อนย้ายหิมะหรือไม่ก็ไม่สามารถมีทางแก้ปัญหานี้ได้” ชายชาวอาโอโมริที่ไม่เปิดเผยชื่อให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ RAB
เจ้าหน้าที่ส่งรถบรรทุกและเครื่องจักรหนักออไปเพื่อเคลื่อนย้ายกองทัพหิมะแต่ไม่สามารถรับมือกับหิมะที่ตกมาอย่างไม่หยุดหย่อน แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เสริม
กำแพงหิมะสูงร่วม 1.8 เมตรในอาโอโมริและส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เมืองไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ ผู้ว่าราชการจังหวัด โซอิจิโร มิยาชิตะ (Soichiro Miyashita) กล่าวในงานแถลงข่าว
“หิมะสูงมากรอบอาคารสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นที่แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของพวกเราไม่สามารถประชุมได้แม้กระทั่งพวกเรา
ต้องการสั่งประชุมฉุกเฉิน” มิยาชิตะกล่าว
เอเอฟพีรายงานว่านับตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค – วันที่ 3 ก.พ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 30 รายเนื่องมาจากหิมะตกหนัก อ้างอิงจากสำนักงานจัดการไฟไหม้และภัยพิบัติ