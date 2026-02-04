สื่อกองทัพระบุจีนสั่งปลดนายพลระดับท็อป เพื่อ‘เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง’-เพิ่มประสิทธิภาพสู้รบ

หนังสือพิมพ์ปากเสียงของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนระบุในวันจันทร์ (2 ก.พ.) การสอบสวนคดีทุจริตคอร์รัปชั่นของ จาง โย่วเสีย นายพลระดับท็อปของจีนตลอดจนนายทหารอาวุโสคนอื่นๆ จะเป็นการ “เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ” และทำให้การทหารของประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
กระทรวงกลาโหมของจีนออกประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า กำลังสอบสวนความผิดของ จาง ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองประธานชั้นที่หนึ่งของคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง (CMC) และ หลิว เจิ้นลี่ สมาชิกคนหนึ่งของ CMC และเป็นหัวหน้าของกรมเสนาธิการร่วมแห่ง CMC ทั้งนี้ CMC เป็นองค์กรนำสูงสุดทางการทหารของจีน โดยที่ จาง อยู่ตำแหน่งที่รองจากประธาน CMC ซึ่งก็คือ สี จิ้นผิง เพียงคนเดียวเท่านั้น ขณะที่ตำแหน่งของ หลิว นั้น เป็นผู้กำกับตรวจสอบแผนการสู้รบทั้งหลายของกองทัพ
นายพลทั้ง 2 คนนี้กลายเป็นรายล่าสุดที่หล่นลงจากอำนาจภายใต้แรงขับดันอย่างแรงกล้าของ สี ที่จะถอนรากถอนโคนการทุจริตในทุกๆ ระดับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐจีน นับตั้งแต่ที่เขาขึ้นครองอำนาจเมื่อกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
ในประกาศคราวนั้น กระทรวงกลาโหมจีนไม่ได้แจกแจงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเปิดการสอบสวน จาง กับ หลิว
อย่างไรก็ตาม เจ่ฟ่างจิ้ว์นเป้า (หนังสือพิมพ์กองทัพปลดแอกประชาชนรายวัน หรือ PLA Daily) ซึ่งเป็นปากเสียงอย่างเป็นทางการของกองทัพจีน ระบุเอาไว้ในบทบรรณาธิการตีพิมพ์เอาไว้ในหน้าแรกของฉบับวันจันทร์ (2) ว่า พวกเขาเป็น “กลุ่มบุคคลที่ทุจริตคดโกง”
“การสอบสวนและการลงโทษอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่” ต่อ จาง และ หลิว เป็นการ “เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ” และ “รีดเค้นน้ำที่คอยบั่นทอนเจือจางประสิทธิภาพของการสู้รบให้ไหลออกไป” บทบรรณาธิการนี้กล่าว
ที่ผ่านมา พวกซึ่งเห็นด้วยพากันบอกว่าการกวาดล้างทุจริตคอร์รัปชั่นของจีนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารปกครองที่ใสสะอาด แต่ฝ่ายอื่นๆ กล่าวว่าการรณรงค์เช่นนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้ สี ใช้ในการขับไสพวกปรปักษ์ทางการเมืองของเขา
ขณะที่ไดแลน หลอ รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง ในสิงคโปร์ ตั้งข้อสังเกตว่า PLA Daily ได้ออกบทบรรณาธิการเกี่ยวกับเรื่องการปลด จาง กับ หลิว มามากกว่า 1 ครั้งแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดปกติ และเป็น “การบอกเล่าอะไรบางอย่าง” ในตัวมันเอง
นอกจากนั้น “การอ้างอิงถึงเรื่อง ‘ประสิทธิภาพของการสู้รบ’ เท่ากับเป็นการยอมรับว่าการทุจริตคดโกงในระดับสูงสุดที่เกิดการจับกุมสอบสวนมาหลายกรณีแล้ว ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความพรักพร้อมในการสู้รบ รวมทั้งยังบงชี้ให้เห็นว่า สี มีความเด็ดเดี่ยวแน่วแนในการถอนรากถอนโคนพวกเขา (พวกเจ้าหน้าที่คดโกงทั้งหลาย) ไม่ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามที” หลอ กล่าวกับเอเอฟพี
ความคิดและการกระทำเป็นเอกภาพ
บทบรรณาธิการนี้กล่าวอีกว่า ทหารทุกๆ นาย จักต้อง “ทำให้ความคิดและการกระทำต่างๆ ของพวกเขามีความเป็นเอกภาพกัน” กับการตัดสินสำคัญๆ และการจัดวางต่างๆ ของคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง และสี จิ้นผิง
หลอ ตีความว่า นี่ย่อมหมายความว่า “มีการเบี่ยงเบนออกนอกทางและการต่อต้านบางประการต่อคำสั่งและคำชี้แนะส่วนบุคคลของ สี”
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) ประเมินเอาไว้และคอยพูดย้ำอยู่เสมอว่า สี กำลังเล็งที่จะพยายามเข้ายึดครองไต้หวันให้สำเร็จในปี 2027 ถึงแม้ฝ่ายจีนเองไม่ได้เคยประกาศหรือแสดงท่าทีดังกล่าวนี้แต่อย่างใด และกรณีการปลด จาง กับ หลิว ก็ถูกนักวิเคราะห์ฝ่ายตะวันตกบางราย โยงไปเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ด้วยการพยายามมองว่ามันจะทำให้ขีดความสามารถทางทหารของจีน โดยเฉพาะในกรณีที่จะบุกไต้หวันนั้น เข้มแข็งขึ้นหรือว่าอ่อนแอลง ขณะที่คนอื่นๆ ไม่คิดว่ามันจะมีความพัวพันกันถึงขนาดนั้น
ทางด้าน ลิม ไท่ เว่ย ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออก ของมหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญี่ปุ่น ให้ความเห็นว่า บทบรรณาธิการเมื่อวันจันทร์ เป็นการเน้นย้ำว่ามาตรการต่อสู้ปราบปรามทุจริต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญระดับแกนกลางในด้านการทหารของจีน
“บทบรรณาธิการนี้ เชื่อมโยงการสอบสวน จาง กับ หลิว ให้เป็นส่วนหนึ่งแห่งความพยายามที่จะทำให้การทหารของจีนมีความเป็นมืออาชีพ และทำให้กองทัพมีความทะมัดทะแมงยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาชนะในสงคราม” ลิม บอก
ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จีนได้เประกาศเปิดการสอบสวนคดีทุจริตของนายทหารระดับสูงรวม 9 นาย โดยจากส่วนหนี่งของการสอบสวนเหล่านี้ กระทรวงกลาโหมได้ไล่ออกนายพลระดับท็อป 2 คน ได้แก่ เหอ เว่ยตง อดีตรองประธานชั้นที่สองของ CMC และ เหมียว หวา สมาชิกคนหนึ่งของ CMC ซึ่งเคยเป็นหัวหน้ากรมกิจการการเมืองของ CMC
(ที่มา: เอเอฟพี/MGRonline)