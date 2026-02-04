แพ้ยกแรก! “ปักกิ่ง” เดือด CK Hutchison โดนยกเลิกสัญญาคุม “ท่าเรือคลองปานามา” ตามแรงอเมริกาบีบ ส่วน เจ้าสัวฮ่องกง “ลี กาชิง” ยังคงเล็งเทขายท่าเรือที่เหลือทั้งหมดในมือ

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - ปักกิ่งวันอังคาร(3 ก.พ) เดือดจัดเตือนรัฐบาลปานามา ต้องเตรียมจ่ายด้วยราคาแสนแพงลิ่วหลังศาลสูงสุดพิพากษาให้สัญญาคุมท่าเรือคลองปานามา 2 ท่าของบริษัทฮ่องกง CK Hutchison โดนยกเลิกในการช่วงชิงการคุมคลองปานามาเส้นเลือดการขนส่งโลกระหว่างสหรัฐฯและปักกิ่ง แต่มีรายงานเจ้าสัวลีกาชิงยังคงเล็งขายท่าเรือทั่วโลกทั้งหมดในมือทิ้งตัดปัญหา
รอยเตอร์รายงานวานนี้(3 ก.พ)ว่า สำนักงานกิจการดูแลฮ่องกงและมาเก๊าของจีนออกมาตำหนิคำตัดสินของศาลสูงสุดปานามาว่า “แปลกประหลาด น่าละอายและน่าสมเพศ” พร้อมประกาศที่จะปกป้องผลประโยชน์บริษัทจีน
เกิดหลังตามคำพิพากษาสัปดาห์ที่แล้วที่สั่งให้ยกเลิกสัญญาบริษัท Panama Ports Company ที่บริหารท่าเรือคลองปานามามาตั้งแต่ยุค 90 โดยมีท่าเรือปากทางเข้าคลองจากมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านในฝั่งทางเข้าของมหาสมุทรแอตแลนติก
คำพิพากษาชี้ว่า เป็นผลมาจากการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญปานามาและความวิตกต่อผลประโยชน์ของสาธารณะและถูกมองว่าเป็นเสมือนชัยชนะของวอชิงตัน
รอยเตอร์ชี้ว่า คำพิพากษาศาลสูงสุดปานามานี้อาจกระทบต่อดีลการขายท่าเรือทั่วโลกในมือทิ้งรวม 43 ท่าใน 23 ประเทศที่มี “ไทย” อยู่ในนั้นและดีลรวม 2 ท่าเรือคลองปานามูลค่า 23 พันล้านดอลลาร์ต่อกลุ่มทุนอเมริกันใกล้ชิดทรัมป์ BlackRock และบริษัทบริหารท่าเรือ MSC ของสวิตเซอร์แลนด์
สำนักงานกิจการดูแลฮ่องกงและมาเก๊าของจีนออกแถลงการณ์ประณามบนโซเชียลมีเดียว่า
“คำพิพากษาเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริง ละเมิดการไว้วางใจ และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิอันชอบธรรมและผลประโยชน์ของบริษัทในฮ่องกงของจีน”
พร้อมเสริมว่า “จีนมีช่องทางมากมายและเครื่องมือและความแข็งแกร่งที่เพียงพอและความสามารถในการปกป้องความเท่าเทียมและยุติธรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและกฎการค้า”
สำนักงานปักกิ่งยังแถลงต่อว่า “หากเจ้าหน้าที่ปานามายังคงยืนกรานที่จะใช้ตามวิถีทางของตัวเอง...ราคาที่ต้องจ่ายอย่างสูงทั้งการเมืองและเศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน!”
รอยเตอร์รายงานว่า ทั้งนี้คำพิพากษาสั่งให้สัญญาการคุมท่าเรือคลองปานามาของ CK Hutchison เป็นโมฆะนั้นได้รับการยินดีจากฝ่ายสหรัฐฯ
จอห์น มูเลนาร์(John Moolenaar) ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาล่างสหรัฐด้านจีนเรียกผลคำพิพากษาสำคัญนี้ว่า เป็นเสมือน “ชัยชนะต่ออเมริกา”
อย่างไรก็ตามในแถลงการณ์ประณามจากสำนักงานกิจการดูแลฮ่องกงและมาเก๊าของจีนกล่าวว่า “มีบางประเทศ..ใช้วิธีบุลลีเพื่อบีบให้ชาติอื่นต้องยอมทำตาม และปานามามีความปรารถนาที่จะยอมสยบต่ออำนาจขั้วเดียว”
บริษัทลูกของ CK Hutchison สัปดาห์ที่แล้วออกแถลงการณ์โต้ว่า คำพิพากษานี้ไม่สอดคล้องต่อกรอบทางกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทฮ่องกงสามารถบริหารท่าเรือคลองปานามาได้
ทั้งนี้หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานวันเสาร์(31 ม.ค)ว่า มีการคาดว่า CK Hutchison ของเจ้าสัวฮ่องกงชื่อดัง ลี กาชิง จะยังคงเดินหน้าขายท่าเรือทั้งหมด 43 ท่าใน 23 ประเทศต่อไปถึงแม้จะมีคำพิพากษาสั่งให้สัญญาบริหารท่าเรือคลองปานามา 2 ท่าของบริษัทเป็นโมฆะก็ตามแต่คาดว่าจะต้องโดนตรวจสอบอย่างหนักจากทั้งรัฐบาลปักกิ่งและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดีลทั้งหมดในท้ายที่สุดจะต้องโดนพิจารณารใหม่
ผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฮ่องกงวันเสาร์ว่า เชื่อว่าโครงสร้างข้อตกลงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยชี้ไปถึงรายงานเมื่อไม่นานมานี้ที่ระบุว่า CK Hutchison อยู่ระหว่างการพิจารณาการแบ่งเค้กในดีลท่าเรือ 43 ท่าทั่วโลก
อ้างอิงจากแหล่งข่าว บลูมเบิร์กได้รายงานก่อนหน้า บริษัทชิปปิ้งยักษ์ใหญ่จีน Cosco Shipping อาจได้ส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่เป็นมิตรกับปักกิ่งเป็นต้นว่า แอฟริกา ในขณะที่บริษัทอเมริกัน BlackRock และ TiL Group อาจต้องการในจุดอื่น