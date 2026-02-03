ไม่คิดพึ่งปักกิ่ง! 'ไล่ ชิงเต๋อ' ชี้ไต้หวันควรค้าขายร่วมมือกับชาติประชาธิปไตยด้วยกันไม่ใช่ 'จีน'

ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวันกล่าวเมื่อวันอังคาร (3 ก.พ.) ว่า ไต้หวันต้องมองหาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจจากประเทศประชาธิปไตยด้วยกัน ---ไม่ใช่จีน ขณะที่รัฐบาลของเขาวางแผนว่าไต้หวันจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และแร่ธาตุสำคัญอย่างไร
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันและสหรัฐฯ ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี และโดรน ในเวทีระดับสูงที่จัดขึ้นในสมัยรัฐบาลทรัมป์ชุดแรก โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยกย่องไทเปว่าเป็น "พันธมิตรที่สำคัญยิ่ง"
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามถ้อยแถลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเกี่ยวกับปฏิญญาสันติภาพซิลิกา (Pax Silica Declaration) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่การรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเอไอและเซมิคอนดักเตอร์ ท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดจากปักกิ่ง คู่แข่งทางยุทธศาสตร์หลักของวอชิงตันซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนเอง
ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกี่ยวกับการเจรจาความร่วมมือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ และไต้หวัน ไล่ ได้ชื่นชมผลลัพธ์ของการเจรจาเหล่านั้น
“ไต้หวันกำลังเดินไปในเส้นทางเศรษฐกิจที่ถูกต้อง และก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างมั่นใจ ไต้หวันมีทั้งศักยภาพและความมั่นใจที่จะร่วมมือกับพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในยุคต่อไป” เขากล่าว
คำพูดของ ไล่ มีขึ้นในขณะที่ เซียว ซวี่เฉิน ( Hsiao Hsu Tsen 蕭旭岑) รองประธานพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของไต้หวัน กำลังเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการท่องเที่ยว
ไล่ กล่าวว่า ฝ่ายค้านของไต้หวัน “มีจุดยืนของตนเอง” และชี้ถึงความแตกต่างของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงของไต้หวันภายใต้รัฐบาลก๊กมินตั๋ง ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญกับจีน กับการเติบโตที่รวดเร็วกว่ามากนับตั้งแต่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) เข้าปกครองไต้หวันในปี 2016
“เราต้องการที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ยุโรป และประเทศพันธมิตรอื่นๆ ต่อไป หรือจะกลับไปผูกมัดตัวเองกับจีนอีกครั้ง?” เขาตั้งคำถาม
พรรคก๊กมินตั๋งยังไม่ออกมาตอบโต้คำกล่าวของ ไล่ ในทันที แต่ เซียว กล่าวในพิธีเปิดการประชุมที่ปักกิ่งว่า "การพัฒนาอย่างสันติ" เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
เซียว ย้ำว่า "เราควรให้ความร่วมมือกันในช่องแคบไต้หวันเพื่อหารายได้จากทั่วโลก แทนที่จะต่อต้านกัน และปล่อยให้ต่างชาติกอบโกยผลประโยชน์โดยการเอารัดเอาเปรียบไต้หวันและทำลายมัน"
จีนปฏิเสธที่จะพูดคุยกับ ไล่ ชิงเต๋อ โดยตราหน้าเขาว่าเป็นพวก "แบ่งแยกดินแดน" ขณะที่ ไล่ ยืนยันว่ามีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้
ไล่ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า เขาเสนอที่จะพูดคุยกับปักกิ่งบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ที่มา: รอยเตอร์