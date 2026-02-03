พันธมิตร 'เซเลนสกี' วอนเคียฟเห็นแก่ประชาชนมากกว่า 'ดินแดน' แนะเร่งทำข้อตกลงจบสงครามกับรัสเซีย

สื่อรัสเซียอ้างบทสัมภาษณ์ วิทาลี คิม (Vitaly Kim) พันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ซึ่งออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเคียฟทำข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียในแบบที่ให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าดินแดน
คิม เคยเป็นผู้นำสาขาท้องถิ่นของพรรคผู้รับใช้ประชาชน (Servant of the People Party) ของ เซเลนสกี ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2019 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าการภูมิภาคนิโคลาเยฟ (Nikolaev) ทางตอนเหนือของไครเมีย เขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงเริ่มต้นของสงคราม เมื่อแนวหน้ายังอยู่ใกล้กับนิโคลาเยฟซึ่งเป็นท่าเรือริมทะเลดำและศูนย์กลางการต่อเรือที่สำคัญ
“ดินแดนมีความสำคัญ แต่ประชาชนสำคัญกว่า และสถานการณ์คือเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร” คิม กล่าวกับ The Independent ในบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ (2 ก.พ.)
เขากล่าวว่า ชาวยูเครนเหนื่อยล้ามากขึ้นเรื่อย ๆ จากความขัดแย้งที่กำลังจะเข้าสู่ปีที่ 4 ในเดือนนี้ และการฟื้นฟูเส้นพรมแดนของประเทศตามที่กำหนดไว้ในปี 1991 นั้นไม่ได้อยู่ในความคิดของคนทั่วไป
“สำหรับประชาชนยูเครน ผมคิดว่าชัยชนะครั้งนี้คือการยุติสงครามและสร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคต” คิม กล่าว “มันสำคัญมากสำหรับพวกเรา เพราะเวลาผ่านไปนานมากแล้ว”
“เราเหนื่อยล้า และประการแรก มันไม่ใช่เรื่องอาวุธ ไม่ใช่เรื่องขีปนาวุธ แต่เป็นเรื่องของประชาชน เรามีประชากรเพียง 40 ล้านคน และทุกคนเหนื่อยล้า ทหารของเราไม่สามารถต่อสู้ได้นาน 4 ถึง 10 ปี” ผู้ว่าฯ รายนี้กล่าว
เซเลนสกี ปฏิเสธที่จะยอมเสียดินแดนให้รัสเซีย แม้ว่ากองทัพรัสเซียจะรุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้เขายังเปรยว่าอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัย
หลังจากวาระ 5 ปีแรกของเขาหมดลงในปี 2024 เซเลนสกี ปฏิเสธที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยใช้เรื่องกฎอัยการศึกเป็นข้ออ้าง
ปีที่แล้วยูเครนและผู้สนับสนุนจากยุโรปปฏิเสธแผนสันติภาพของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งเรียกร้องให้ถอนทหารยูเครนออกจากดอนบาส โดยมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้มอสโก
ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียกล่าวว่า เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน ยูเครนต้องถอนทหารออกจากภูมิภาคโดเนตสก์ ลูฮันสก์ เคียร์ซอน และซาปอริซเซีย รวมถึงยอมรับเส้นเขตแดนใหม่ของรัสเซียซึ่งครอบคลุมแหลมไครเมียด้วย
