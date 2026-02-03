'ทรัมป์' ประกาศสร้าง 'คลังสำรองแร่ธาตุสำคัญ' มูลค่า $12,000 ล้านเพื่อลดอิทธิพลจีน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศแผนการจัดตั้งคลังสำรองแร่ธาตุสำคัญ โดยจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้น 10,000 ล้านดอลลาร์จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Export-Import Bank)
“เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ธุรกิจอเมริกันเสี่ยงต่อการขาดแคลนแร่ธาตุสำคัญในช่วงที่ตลาดผันผวน” ทรัมป์ กล่าวในงานแถลงข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่เมื่อวันจันทร์ (2 ก.พ.)
“วันนี้เรากำลังเปิดตัวโครงการที่รู้จักกันในชื่อ Project Vault เพื่อให้มั่นใจว่า ธุรกิจและคนงานชาวอเมริกันจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนใดๆ”
วอชิงตันได้พยายามบรรเทาผลกระทบจากสิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ มองว่าเป็นการปั่นราคาลิเธียม นิกเกิล แร่หายาก และแร่ธาตุสำคัญอื่นๆ โดยจีน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อบริษัทเหมืองแร่ของสหรัฐฯ มานานหลายปี โดยแร่ธาตุเหล่านี้มีความสำคัญต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อาวุธไฮเทค และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทรัมป์ กล่าวว่า โครงการนี้จะรวมเงินทุนจากภาคเอกชน 2,000 ล้านดอลลาร์ กับเงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์จากธนาคาร EXIM เพื่อจัดซื้อและสำรองแร่ธาตุสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทเทคโนโลยี และผู้ผลิตรายอื่นๆ
ธนาคาร EXIM ยืนยันว่าได้อนุมัติเงินกู้ดังกล่าวในวันจันทร์ (2)
หุ้นกลุ่มแร่หายากและแร่สำคัญ รวมถึง MP Materials และ USA Rare Earth Inc ปรับตัวสูงขึ้นจากรายงานข่าวเกี่ยวกับโครงการมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
แมรี บาร์รา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ General Motors และโรเบิร์ต ฟรีดแลนด์ มหาเศรษฐีด้านเหมืองแร่ ซึ่งเป็นตัวแทนทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้แร่สำคัญ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว
โครงการนี้ดึงดูดความสนใจจากบริษัทรถยนต์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ หลายแห่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ที่รับทราบรายละเอียดแผนดังกล่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า บริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ Hartree Partners, Traxys North America และ Mercuria Energy Group จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบเข้าคลังสำรอง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า โครงการ Project Vault มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องออกจากงบดุลของตนได้ โดยเปรียบเทียบโลจิสติกส์ของโครงการนี้กับการเป็นสมาชิก Costco ที่อนุญาตให้ซื้อสินค้าได้ในปริมาณมาก
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เป้าหมายอีกประการหนึ่งคือการรักษาระดับแร่ธาตุสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นเวลา 60 วัน พร้อมเสริมว่าการสำรองแร่ธาตุได้เริ่มขึ้นแล้ว
เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าจะมีการจัดตั้งโครงสร้างบริหารสำหรับโครงการนี้ และธนาคาร EXIM น่าจะมีที่นั่งในคณะกรรมการบริหาร
เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้ง 2 พรรคของสหรัฐฯ ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อสร้างคลังสำรองแร่ธาตุสำคัญมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดและส่งเสริมการทำเหมืองและการกลั่นภายในประเทศ
ที่มา: รอยเตอร์