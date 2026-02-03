ทรัมป์เย้ยเจ็บ!หลังUNรับเสี่ยง'ถังแตก' แนะคุกเข่าอ้อนวอนแล้วจะยอมช่วย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ทีเย้ย อ้างว่าเขาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ได้อย่างทันทีทันใด หากว่าองค์กรแห่งนี้อ้อนวอนขอให้เขาช่วยเหลือ
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ เตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าองค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้ เสี่ยง "ล่มสลายทางการเงินอย่างฉับพลัน" ผลจากการค้างชำระค่าธรรมเนียม และการขาดหายไปของเงินสนับสนุนจากรัฐสมาชิกบางชาติ
จนกว่าสถานการณ์ด้านการรวบรวมเงินสนับสนุนจะดีขึ้นอย่างกะทันหัน กูเตอร์เรสยอมรับว่าองค์กรแห่งนี้จะไม่สามารถใช้ศักยภาพงบประมาณปี 2026 อย่างเต็มกำลัง และมีความเป็นไปได้ที่จะหมดเงินสนับสนุนโครงการสำคัญๆต่างๆภายในเดือนกรกฏาคม
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าวโพลิติโก เมื่อวันอาทิตย์(1ก.พ.) บอกว่าไม่ทราบว่าสหรัฐฯติดหนี้ใดๆกับสหประชาชาติ แต่อ้างว่าเขาสามารถคลี่คลายปัญหาอย่างง่ายๆและทำให้แน่ใจว่าประเทศอื่นๆก็จะจ่ายเงินเช่นกัน
"ถ้าพวกเขามาหาผมและพูดกับผม ผมอยากทำให้คนอื่นๆยอมจ่าย อย่างเช่นที่ผมทำให้นาโตยอมจ่าย และทุกประเทศเหล่านี้ที่ผมโทรศัพท์หา พวกเขาจะส่งเช็คมาภายในไม่กี่นาที" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวอ้าง
เอบีซีนิวส์ รายงานในวันศุกร์(30ม.ค.) อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ระบุว่าปัจจุบันสหรัฐฯค้างจ่ายงบประมาณปกติขององค์กร 2,200 ล้านดอลลาร์ และอีก 1,800 ล้านดอลลาร์ สำหรับเงินทุนเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่างๆนานา
รายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์สอ้างแหล่งข่าวระดับสูงภายในองค์กร ระบุว่าสถานการณ์ทางการเงินเลวร้ายถึงขั้นที่สหประชาชาติอาจต้องโยกย้ายออกจากสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ซิตี
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ปฏิเสธความเป็นไปได้ของสถานการณ์ดังกล่าว ยืนยันว่า "สหประชาชาติจะไม่ออกจากนิวยอร์ก และจะไม่ออกจากสหรัฐฯ เพราะว่าสหประชาชาติมีศักยภาพมหึมา ครั้งที่ผมไม่สามารถหาทางออกแก่สงครามต่างๆอีกต่อไป สหประชาชาติสามารถทำได้"
ถ้อยแถลงดังกล่าว สวนทางกับท่าทีก่อนหน้านี้ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง และกล่าวหาว่าเป็นองค์กรที่ไร้ประสิทธิภาพ "วัตถุประสงค์ของสหประชาชาติคืออะไร" ทรัมป์กล่าวเมื่อเดือนกันยายนปีก่อน "พวกเขาทุกคนดูเหมือนจะร่างหนังสือด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นมากๆ แล้วต่อมาก็ไม่ทำตามหนังสือดังกล่าว มันเป็นถ้อยคำที่ว่างเปล่า ถ้อยคำที่ว่างเปล่าไม่อาจคลี่คลายสงคราม"
นับตั้งแต่ ทรัมป์ กลับเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 ปีก่อน สหรัฐฯถอนตัวจากโครงการและหน่วยงานต่างๆนานาของสหประชาชาติ ในนั้นรวมถึงองค์การอนามัยโลกและยูเนสโก
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)