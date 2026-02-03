ญี่ปุ่นส่งเรือเก็บตัวอย่างตะกอน 'แร่หายาก' จากใต้ทะเลลึก หวังลดพึ่งพา 'จีน'

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันจันทร์ (2 ก.พ.) ว่าประสบความสำเร็จในการเจาะและเก็บตัวอย่างตะกอนใต้ทะเลลึกที่มีแร่ธาตุหายากจากพื้นทะเลใกล้ๆ เกาะห่างไกลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพยายามของญี่ปุ่นที่จะลดการพึ่งพาแร่ธาตุหายากจากจีน
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า เรือขุดเจาะใต้ทะเลลึกชิกิว (Chikyu) ประสบความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างตะกอนที่ความลึกเกือบ 6,000 เมตรใกล้เกาะมินามิโทริชิมะ
เธอกล่าวเสริมว่า การทดสอบเก็บตัวอย่างแร่หายากจากความลึกระดับนี้ ถือเป็นครั้งแรกของโลก
“นี่เป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากที่ผลิตในญี่ปุ่น” ทาคาอิจิ กล่าว “เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนสำหรับแร่หายากและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป”
จีนควบคุมการผลิตแร่หายากชนิดหนักส่วนใหญ่ของโลก ซึ่งใช้ในการผลิตแม่เหล็กที่มีกำลังสูงและทนความร้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและยานยนต์ไฟฟ้า
ญี่ปุ่นเผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับจีนนับตั้งแต่ที่ ทาคาอิจิ ออกมาให้ความเห็นในเดือน พ.ย. ปีที่แล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะเข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีที่จีนใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อไต้หวัน ซึ่งปักกิ่งอ้างว่าเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนเอง
เมื่อไม่นานมานี้ จีนได้ระงับการส่งออกสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 ทางไปยังญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความกังวลในแดนอาทิตย์อุทัยว่าอาจครอบคลุมถึงแร่หายากด้วย
แม้ว่าจะมีธาตุ 17 ชนิดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร่หายาก แต่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ระบุแร่ธาตุทั้งหมด 50 ชนิดที่จัดเป็นแร่สำคัญ ซึ่งรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆ อีกหลายชนิดที่ถือว่ามีความสำคัญต่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการทหารของประเทศ
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นค้นพบแหล่งแร่สำคัญ รวมถึงแร่หายาก บริเวณรอบเกาะมินามิโทริชิมะในช่วงทศวรรษ 2010
ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ญี่ปุ่นได้ดำเนินการวิจัย พัฒนา และศึกษาความเป็นไปได้ของแหล่งแร่หายากรอบเกาะดังกล่าว
มาซานาโอะ โอซากิ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันจันทร์ (2) ว่า “การเก็บตัวอย่างตะกอนที่มีธาตุหายากได้นั้นถือเป็นความสำเร็จที่มีความหมายอย่างยิ่ง ในแง่ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางทะเลอย่างรอบด้าน”
เขากล่าวว่า การก้าวไปสู่การผลิตแร่หายากในระดับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การขุด การแยก และการกลั่น รวมถึงการตรวจสอบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยอิงจากผลการทดสอบที่กำลังดำเนินการอยู่
เจ้าหน้าที่รายนี้ย้ำว่า รายละเอียดต่างๆ รวมถึงปริมาณแร่หายากที่มีอยู่ ยังคงต้องได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติม
เรือชิกิวซึ่งหมายถึง "โลก" ออกเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วไปยังเกาะมินามิโทริชิมะ ซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,950 กิโลเมตร และไปถึงจุดที่มีแหล่งแร่หายากมื่อวันที่ 17 ม.ค. ก่อนจะมีการลงมือเก็บตัวอย่างตะกอนชุดแรกในวันที่ 1 ก.พ. ตามข้อมูลจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ
เมื่อปีที่แล้ว กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นมีการพบเห็นเรือรบของจีนเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ กับเกาะมินามิโทริชิมะ
ที่มา: AP