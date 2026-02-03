รู้นะคิดอะไรอยู่!ทรัมป์บอกมีแผนขยายประเทศ ยึดเรียบ'แคนาดา-กรีนแลนด์-เวเนฯ' ก่อนอ้างแค่พูดติดตลก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่ามีแผนขยายประเทศ ด้วยการเพิ่มเติมแคนาดา, กรีนแลนด์ และเวเนซุเอลา เข้ามาเป็นรัฐใหม่ แต่ต่อมาแก้ต่างอ้างว่า "แค่พูดติดตลก" ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์
รายงานข่าวระบุว่าความเห็นดังกล่าวของทรัมป์ เกิดขึ้นภายในงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำของสโมสรอัลฟัลฟาเมื่อวันเสาร์(31ม.ค.) ขณะที่อัลฟัลฟา คือสโมสรสังคมสุดพิเศษในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีสมาชิกประมาณ 200 คน ซึ่งล้วนเป็นนักการเมือง ผู้บริหารธุรกิจระดับสูง และผู้มีอิทธิพล
ถือเป็นครั้งแรกที่กล่าวสุนทรพจน์ต่อสโมสรแห่งนี้ ซึ่งสมาชิกในั้น มีทั้ง เจมี ไดมอน ซีอีโอของเจพีมอร์แกน เชส, เดวิด รูเบนสเตน นักการกุศล และ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง
"มีหลายคนในห้องนี้ที่ผมเกลียด แต่ส่วนใหญ่ผมชอบนะ" ทรัมป์กล่าวกับผู้ฟัง พร้อมบอกว่าเขาอาจตัดลดการกล่าวสุนทรพจน์ให้สั้นลง เพื่อไปเฝ้าดูการ "บุกกรีนแลนด์" ก่อนกล่าวเพิ่มว่า "เราไม่ได้จะรุกรานกรีนแลนด์ เรากำลังซื้อมัน"
"ผมไม่เคยมีความตั้งใจทำให้กรีนแลนด์เป็นรัฐที่ 51 เพราะผมอยากทำให้แคนาดาเป็นรัฐที่ 51 กรีนแลนด์จะเป็นรัฐที่ 52 และเวเนซุเอลา เป็นรัฐที่ 53" ทรัมป์กล่าวติดตลก
ทรัมป์ เน้นย้่ำเป้าหมายทางนโยบายเกี่ยวกับการซื้อกรีนแลนด์ อ้างว่าที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เกาะปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ นอกจากนี้เขายังอ้างว่า เดนมาร์ก อ่อนแอเกินไปที่จะปกป้องกรีนแลนด์ จากภัยคุกคามโดยรัสเซียและจีน คำกล่าวอ้างที่ถูกปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้ จากทั้งโคเปนเฮเกน, มอสโกและปักกิ่ง
เมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์กล่าวว่า แคนาดา จะดีขึ้นกว่าเดิม ในฐานะเป็นรัฐหัวแก้วหัวแหวนรัฐที่ 51 ของสหรัฐฯ และเรียกนายกรัฐมนตรีแคนาดาซ้ำๆว่าเป็น "ผู้ว่าการรัฐ" เขาอ้างว่ามันเป็นหนทางเดียวสำหรับคลี่คลายข้อพิพาททางการค้าระหว่าง 2 ชาติ และไม่นานมานี้ ทรัมป์ ขู่รีดภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดา 100% ถ้าออตตาวา เสาะหาความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน
ในเวเนซุเอลา สหรัฐฯปฏิบัติการทางทหารจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม และนำตัวเขาไปยังนิวยอร์ก เพื่อเผชิญข้อกล่าวหาต่างๆ นับตั้งแต่นั้นวอชิงตันเรียกร้องเข้าถึงภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศเต็มรูปแบบ
(ที่มา:วอชิงตันโพสต์/อาร์ทีนิวส์)