สะเทือนสหรัฐฯ!สื่อตอกลิ่ม'สี จิ้นผิง'เร้าปั้นหยวน'เป็นสกุลเงินสำรองโลก สอดรับดอลลาร์อ่อนค่าหนัก

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เรียกร้องให้ผลักดัน "เงินหยวน" ให้กลายมาเป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศ หนึ่งในความเห็นที่ชัดเจนที่สุด เกี่ยวกับความทะเยอทะยานของเขาที่มีต่อสกุลเงินของจีน ในขณะที่ปักกิ่งหาทางมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในระบบการเงินนานาชาติ
ในความเห็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันเสาร์(31ม.ค.) ใน Qiushi วารสารทฤษฎีสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่สะท้อนทิศทางนโยบายระดับสูง ประธานาธิบดีจีนบอกว่าประเทศแห่งนี้จำเป็นต้องสร้าง "สกุลเงินที่ทรงพลัง" ที่สามารถ "ใช้อย่างกว้างขวางในการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และบรรลุเป้าหมายสถานะสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศ"
ที่ผ่านมา ผู้นำจีนหาทางโปรโมทความเป็นสากลของสกุลเงินหยวนมาช้านาน แต่ความเห็นล่าสุดถือเป็นการระบุที่ชัดเจนที่สุดของสี เกี่ยวกับเป้าหมาย "สกุลเงินที่แข็งแกร่ง" เช่นเดียวกับรากฐานทางการเงินอย่างครอบคลุม ที่ปักกิ่ง จำเป็นต้องสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินหยวน
สี เขียนต่อว่า "เหล่านี้รวมไปถึงศักยภาพการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพของธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพล, สถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และศูนย์กลางการเงินนานาชาติที่สามารถดึงดูดเงินทุนโลก และมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาทั่วโลก"
ความเห็นนี้เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งในคำกล่าวปราศรัยของสี ที่มีกับพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับสูงเมื่อปี 2024 แต่มันไม่เคยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเลย จนกระทั่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
การเผยแพร่คำพูดของสีในครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างสูงในตลาดโลก สืบเนื่องจากการอ่อนค่าลงอย่างหนักของดอลลาร์ ที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พยายามกลบกระแสความกังวล เรียกมันว่าเป็น "สถานการณ์ที่ยอดเยี่ยม"
ทั้งนี้การเปลี่ยนตัวประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมไปถึงความตึงเครียดทางการค้าและทางภูมิรัฐศาสตร์ กระตุ้นให้ธนาคารกลางต่างๆทบทวนความเสี่ยงของพวกเขาที่มีจากการถือครองดอลลาร์
"จีนตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก เริ่มมีความเป็นจริงมากกว่าที่ผ่านๆมา" เคลวิน แลม นักเศรษฐศาสตร์จาก Pantheon Macroeconomics บริษัทวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอิสระชั้นนำกล่าว พร้อมระบุการตอกย้ำเกี่ยวกับสกุลเงินหยวนของสี สะท้อนถึง "รอยร้าวเมื่อเร็วๆนี้ในระเบียบโลก"
พาน กงเซิ่ง ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน เมื่อปีที่แล้ว คาดการณ์เกี่ยวกับระเบียบการเงินโลกใหม่ บอกกับนักลงทุน คณะผู้ควบคุมกฎระเบียบและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในเซี่ยงไฮ้ ว่าเงินหยวนจะต้องแข่งขันกับสกุลเงินอื่นๆ "ในระบบการเงินระหว่างประเทศหลายขั้ว"
หยวนกลายมาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนในปี 2022 แต่บทบาทของหยวนจำกัดอยู่เฉพาะในเงินสำรองอย่างเป็นทางการ จนถึงไตรมาส 3 ของปี 2025 ดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วนราวๆ 57% ของสกุลเงินสำรองโลก ลดลงจากระดับ 71% ของปี 2000 ส่วนยูโรคิดเป็นสัดส่วน 20% ขณะที่ในตอนนั้น หยวน รั้งอันดับ 6 มีสัดส่วนคิดเป็นแค่ 1.93% เท่านั้น
พวกนักวิเคราะห์บอกว่าการเปิดบัญชีเงินทุน (นโยบายที่อนุญาตให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้า-ออกประเทศได้อย่างเสรี) และความสามารถในการแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างเสรี เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะกระตุ้นนักลงทุนทั่วโลกและธนาคารกลางต่างๆถือครองสกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้น
บรรดาคู่ค้าของจีน ยังเรียกร้องให้ ปักกิ่ง ปล่อยให้สกุลเงินหยวนแข็งค่าขึ้น ซึ่งพวกเขาอ้างว่ามีมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน ขณะที่มันทำให้การส่งออกของประเทศแห่งนี้มีต้นทุนถูกลงและช่วยให้จีนเกินดุลการค้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถึง 1.2 ล้านล้านดลอลาร์สหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว
(ที่มา:ไฟแนนเชียลไทม์ส/บลูมเบิร์ก)