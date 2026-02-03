อิสราเอลสั่งเปิด “จุดข้ามแดนราฟาห์” ครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปีไฟเขียว “ปาเลสไตน์ป่วย” ข้ามเข้า “อียิปต์” วันแรกออกไปได้แต่จำกัดจำนวน

รอยเตอร์ – อิสราเอลหันกลับมาเปิดด่านข้ามแดนราฟาห์อีกครั้งวันจันทร์(1 ก.พ) เป็นวันแรกหลังปิดไปนานเกือบ 2 ปีแต่ยังเป็นการเปิดที่อยู่ภายใต้การจำกัดสูง คาดมีชาวปาเลสไตน์หลายสิบคนข้ามแดนในวันแรกรวมการอพยพผู้ป่วยจากเขตฉนวนกาซาเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อียิปต์ แต่ยังไม่อนุญาตไม่ให้สินค้าผ่านเข้าออก
รอยเตอร์รายงานวันนี้(2 ก.พ)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยว่าจุดข้ามแดนราฟาห์ได้เปิดขึ้นเมื่อเวลาราว 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์(2)จากทั้งฝั่งเข้าและฝั่งออก ในขณะที่แหล่งข่าวปาเลสไตน์เปิดเผยว่าในวันแรกคาดจะมีชาวปาเลสไตน์จำนวน 50 คนเดินทางกลับเข้าสู่เขตฉนวนกาซาอีกครั้ง
ซึ่งทั้งแหล่งข่าวอียิปต์และปาเลสไตน์เปิดเผยว่า ชาวปาเลสไตน์ 50 คนที่กลับเข้าสู่กาซาได้ผ่านกระบวนการตรวจที่เขตควบคุมปาเลสไตน์-อิสราเอลแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคนเหล่านั้นเดินทางเข้าไปในกาซาหรือไม่เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจเช็กจากอิสราเอล
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วย 5 คนจากเขตฉนวนกาซาต้องการเดินทางข้ามจุดข้ามแดนราฟาห์เข้าไปรับการรักษาที่อียิปต์โดยแต่ละคนสามารถพาญาติติดตามไปได้ 2 คนถูกพาข้ามแดนจากฝั่งกาซาด้วยรถโดยมีเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก WHO ตามประกบ อ้างอิงจากแหล่งข่าว
และภายหลังภายในวันจันทร์(2) แหล่งข่าวชาวปาเลสไตน์และอียิปต์เปิดเผยว่า ผู้ป่วยกาซาได้ข้ามเข้าสู่อียิปต์ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลแดนอัยคุปต์ทันที
“การข้ามแดนเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตสำหรับกาซา มันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเรา” มุสตาฟา อับเดล ฮาดี(Moustafa Abdel Hadi) วัย 32 ปีที่ได้รับการล้างไตที่โรงพยาบาลอับ-อัคซา มาร์ไทร์ส(Al-Aqsa Martyrs) และเป็น 1 ในจำนวนชาวกาซา 20,000 คนที่ตั้งความหวังจะออกเดินทางเพื่อไปรักษาในต่างแดน
เขากล่าวว่า “พวกเราต้องการรับการรักษาเพื่อที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ”
รอยเตอร์รายงานว่า อย่างไรก็ตามการข้ามแดนราฟาห์เพื่อเข้าสู่อียิปต์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องข้ออนุญาตจากฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลเสียก่อน แหล่งข่าวอียิปต์เปิดเผย พร้อมเปิดเผยว่ามีการเสริมกำแพงคอนกรีตที่ติดขดลวดสนามไว้ด้านบนยาวตลอดแนวข้ามพรมแดน
ทั้งนี้เทลอาวีฟได้ยึดจุดข้ามแดนราฟาห์ไว้ได้สำเร็จเมื่อพฤษภาคมปี 2024 หรือ 7 เดือนหลังกาซาเข้าสู่สงครามเดือนที่ 7 และนับตั้งแต่นั้นจุดข้ามแดนราฟาห์ส่วนใหญ่ปิดนอกเหนือจากกลับมาเปิดช่วงสั้นๆเมื่อเริ่มต้นใช้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงต้นของปี 2025
ซึ่งการกลับมาเปิดอีกครั้งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงตามแผนเฟสแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาส
รอยเตอร์รายงานว่าแต่ถึงแม้จุดข้ามแดนจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง อิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ไปไม่ต่ำกว่า 4 คนในวันจันทร์(2) รวมเด็กชายวัย 2 ปี ในเหตุที่เกิดขึ้นที่ทางเหนือและทางใต้ของเขตแนวนกาซา