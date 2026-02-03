กลัวอะไร!สื่อสหรัฐฯเฉลยความจริงที่ปิดไว้ เหตุใดอเมริกายังไม่โจมตีอิหร่าน

สหรัฐฯยังไม่พร้อมโจมตีอิหร่าน เนื่องจากจำเป็นต้องส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าประจำการในตะวันออกกลางเพิ่มเติมเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถสกัดความเป็นไปได้ของการตอบโต้ใดๆ ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกาที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา วอชิงตันส่งในสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้คำนิยมว่า "กองเรือมหึมาที่สวยงาม" เข้าไปยังตะวันออกกลาง นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น เพื่อกดดันเตหะรานให้ยอมรับข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานในวันอาทิตย์(1ก.พ.) อ้างแหล่งข่าว ระบุว่าแม้มีการเสริมกำลัง แต่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอเมริกาจะไม่เกิดขึ้นในทันที เพราะว่าวอชิงตันจำเป็นต้องแน่ใจว่าอิสราเอล พันธมิตรอาหรับและกำลังพลของสหรัฐฯในภมิภาค ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมแล้ว
ปัจจุบันเพนตากอนกำลังเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและกองพันขีปนาวุธ Thaad เข้าไปติดตั้งตามฐานทัพต่างๆที่มีทหารอเมริกาประจำการอยู่ ทั้งในจอร์แดน, คูเวต, บาห์เรน, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์และที่อื่นๆ
หลังจากสหรัฐฯและอิสราเอลทิ้งบอมบ์ถล่มที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีเข้าใส่อิสราเอล เช่นเดียวกับฐานทัพอากาศอเมริกา "อัล-อูเดอิด" ในกาตาร์ ก่อความเสียหายแก่ฐานทัพแห่งนี้เล็กน้อย สืบเนื่องจากอิหร่านแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังวอชิงตัน
อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เตือนในวันอาทิตย์(1ก.พ.) ว่าปฏิบัติการทางทหารใดๆ จะก่อผลกระทบในวงกว้างทั่วตะวันออกกลาง ระบุ "พวกเขาควรรู้ไว้ว่า ถ้าพวกเขาเริ่มสงครามนี้ มันจะเป็นสงครามระดับภูมิภาค"
ในวันต่อมา ทรัมป์ปฏิเสธความเห็นของคอเมเนอี แต่เปิดประตูสำหรับการพูดคุยเจรจา "แน่นอน ว่าเขาพูดแบนี้ แต่หวังว่าเราจะทำข้อตกลง ถ้าเราไม่ทำข้อตกลง เมื่อนั้นเราจะพบว่าเขาพูดถูกหรือผิด"
ขณะเดียวกัน อาลี ลาริจานี หัวหน้าสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เมื่อวันศุกร์(30ม.ค.) บอกว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐฯ
(ที่มา:วอลล์สตรีท เจอร์นัล/อาร์ทีนิวส์)