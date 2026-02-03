สรุปใครถอย!ทรัมป์ลดรีดภาษีอินเดีย อ้างรับปากหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย แต่โมดีไม่พูดถึงสักนิด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ แถลงข้อตกลงการค้าหนึ่งในวันจันทร์(2ก.พ.) สำหรับลดภาษีอินเดีย ระบุเป็นข้อตกลงที่แลกมาด้วยการที่นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี สัญญาจะหยุดซื้อรัสเซีย กรณีทำสงครามกับยูเครน อย่างไรก็ตามผู้นำนิวเดลี ไม่ได้พาดพิงถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด
ทรัมป์บอกว่าเขากำลังปรับลดเพดานภาษีสำหรับสินค้าอินเดีย ลงเหลือ 18% หลังจากก่อนหน้านี้เขาเคยกำหนดมาตรการรีดภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากอินเดียหลายประเภท ตามด้วยเพดานภาษีเพิ่มเติมอีก 25% ลงโทษกรณีที่นิวเดลี ซื้อน้ำมันของรัสเซีย
ข้อตกลงนี้ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน ต่อกรณีอินเดียจัดซื้อน้ำมันรัสเซีย ที่ทางวอชิงตันบอกว่าเงินดังกล่าวกัดเซาะความยุติความขัดแย้ง และช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างทรัมป์กับชายที่เขาเคยให้คำจำกัดความว่าเป็น "หนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของผม"
อย่างไรก็ตาม แม้ โมดี ขอบคุณ ทรัมป์ สำหรับการพูดคุยทางโทรศัพท์ที่ยอดเยี่ยมและการผ่อนปรนมาตรการรีดภาษี แต่เขาไม่ได้พูดถึงใดๆต่อคำกล่าวอ้างของทรัมป์ เกี่ยวกับการหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย
"ด้วยมิตรภาพและความเคารพต่อนายกรัฐมนตรีโมดี และตามคำร้องขอของเขา เราเห็นพ้องกันในข้อตกลงการค้าฉบับหนึ่งระหว่างสหรัฐฯและอินเดีย มีผลในทันที" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล
ทรัมป์ อ้างว่าสหรัฐฯจะปรับลดเพดานภาษีตอบโต้ที่เรียกเก็บกับสินค้านำเข้าจากอินเดีย ครั้งที่เขาปลดปล่อยมาตรการภาษีเล่นงานทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว จากระดับ 25% เหลือ 18% พร้อมกล่าวต่อว่า "โมดีตกลงหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย และซื้อจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นไปได้จากเวเนซุเอลา นี่จะช่วยยุติสงครามในยูเครน"
เวลานี้ สหรัฐฯ เสมือนเป็นผู้กำกับดูแลการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา นับตั้งแต่บุกโค่นนิโคลัส มาดูโร ผู้นำของประเทศแห่งนี้ ในปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนมกราคม "อินเดียตกลงซื้อพลังงานสหรัฐฯ รวมไปถึงเทคโนโลยี การเกษตร ถ่านหินและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์" ทรัมป์เขียนโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ
โมดี เป็นหนึ่งในผู้นำคนแรกๆที่เดินทางเยือนทำเนียบขาว หลัง ทรัมป์ กลับสู่เก้าอี้ประธานาธิบดีเมื่อ 1 ปีก่อน อย่างไรก็ตามความพยายามบรรลุข้อตกลงการค้าได้พังครืนลง อันเนื่องจากอินเดียซื้อน้ำมันรัสเซีย
เมื่อเดือนธันวาคม ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย กล่าวระหว่างเดินทางเยือนนิวเดลี ว่าเขาพร้อมเดินหน้า "ป้อนสินค้าเชื้อเพลิง" แก่อินเดีย แบบไม่มีติดขัด แม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ก็เคยกล่าวอ้างในเดือนตุลาคม ว่า โมดี สัญญาหยุดซื้อน้ำมันอินเดีย แต่ไม่มีข้อตกลงหนึ่งใดที่เป็นรูปเป็นร่างในช่วงเวลาดังกล่าว
"เป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากที่ได้พูดคุยกับเพื่อนรักประธานาธิบดีทรัมปในวันนี้ ดีใจที่สินค้าเมดอินอินเดียเวลานี้จะได้รับการลดเพดานภาษีเหลือ 18%" โมดีเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันจันทร์(2ก.พ.) อย่างไรก็ตามผู้นำอินเดียไม่ได้พาดดิงถึงการจัดซื้อน้ำมันแม้แต่น้อย
(ที่มา:เอเอฟพี)