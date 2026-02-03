น้ำมันดิ่งกว่า$3คลายตึงเครียดอิหร่าน หุ้นสหรัฐฯปิดบวก-ทองคำยังลงต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันดิ่งลงมากกว่า 4 ในวันจันทร์(2 ก.พ.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ อิหร่านกำลังเจรจาอย่างจริงจังกับวอชิงตัน เพิ่มความหวังลดความเสี่ยงโจมตีทางทหาร ปัจจัยนี้ประกอบกับชื่อบุคคลที่ถูกเสนอให้เป็นประธานเฟดคนใหม่ ยังคงฉุดให้ทองคำปรับลด ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นผู้ผลิตชิปและปัญญาประดิษฐ์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 3.07 ดอลลาร์ ปิดที่ 62.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 3.02 ดอลลาร์ ปิดที่ 66.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ที่ผ่านมา ทรัมป์ ส่งเสียงเตือนอิหร่านซ้ำๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงถ้าเตหะรานล้มเหลวบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ หรือยังเดินหน้าปราบปรามผู้ประท้วงภายในประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามในวันเสาร์(31ม.ค.) ผู้นำสหรัฐฯบอกกับผู้สื่อข่าวว่า อิหร่านกำลังเจรจาอย่างจริงจังกับอเมริกา
ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจาก อาลี ลาริจานี เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่าน เปิดเผยบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการเจรจา
ในส่วนของทองคำยังคงขยับลงในวันจันทร์(2ก.พ.) ต่อเนื่องจากแรงเทขายอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามหลัง เควิน วอร์ช ถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) คนถัดไป ขณะที่เขาเป็นที่รู้จักฐานะนักเศรษฐศาสตร์สายเหยี่ยวและเคยคัดค้านนโยบายมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในอดีตที่ผ่านมา
โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 1.9% ปิดที่ 4,652.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(2ก.พ.) โดยเอสแอนด์พี 500 ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของพวกผู้ผลิตชิปและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 515.19 จุด (1.05 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,407.66 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 37.41 จุด (0.54 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,976.44 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 130.29 จุด (0.56 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,592.11 จุด
อัลฟาเบ็ท บริษัทแม่ของกูเกิล และแอมะซอน ต่างปิดบวก ก่อนหน้ารายงานผลประกอบการรายไตรมาสในสัปดาห์นี้ ที่จะมอบเงื่อนงำเพิ่มเติมแก่พวกนักลงทุนเกี่ยวกับเส้นทางความโดดเด่นของเทคโนโลยีเอไอ
ขณะที่หุ้นของบรรดาผู้ผลิตชิปที่ได้ประโยชน์จากอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเอไอ ก็ต่างปิดบวกเช่นกัน ในนั้นรวมถึงแซนดิสค์, แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ส และ ไมครอน เทคโนโลยี
(ที่มา:รอยเตอร์)