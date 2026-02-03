ลามไปทั่ว! นายกฯแดนไวกิ้งช็อก พระนาม “ว่าที่ควีนแห่งนอร์เวย์” ปรากฏอยู่ในแฟ้มลับเอปสตีน ระหว่างโอรสนอกบัลลังก์เตรียมขึ้นไต่สวนคดีทางเพศ

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์โจนาส การ์ สโตร์(Jonas Gahr Støre) แสดงความตกใจและเห็นพ้องแถลงการณ์ขออภัยจากราชสำนักหลังพระนามพระชายามกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์อยู่ในแฟ้มลับเอปสตีน พบมีการติดต่ออดีตมหาเศรษฐีอเมริกันสุดฉาวนานหลายปีระหว่างโอรสนอกบัลลังก์สามัญชนวัย 29 ปีกำลังเตรียมขึ้นศาลไต่สวนคดีข่มขืนและล่วงละเมิด 38 ข้อหา
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(2 ก.พ)ว่า นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ โจนาส กาห์ร สโตเร แสดงความตกใจอย่างคาดไม่ถึงเมื่อพระนามของเจ้าหญิงเมตเตอ-มาริต แห่งนอร์เวย์ (Crown Princess Mette-Marit) ปรากฎอยู่ในแฟ้มลับเอปสตีนล่าสุดที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์(30 ม.ค)
ทั้งนี้พบว่ามีการเอ่ยถึงพระนามของเจ้าหญิงเกือบ 1,000 แห่งตลอดทั้งแฟ้มลับรอบใหม่
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานโดยอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นอร์เวย์ VGเอกสารลับใหม่รวมถึงการติดต่อทางอีเมลช่วงปี 2011 - ปี 2014 ระหว่างเจ้าหญิงและอดีตมหาเศรษฐีสหรัฐฯ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่เสียชีวิตในเรือนจำนิวยอร์กระหว่างการไต่สวนของเขาในคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำสุด 14 ปี
ก่อนหน้าในวันเสาร์(31 ม.ค) เจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์ทรงออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินพระทัย
“ข้าพเจ้าได้แสดงการตัดสินใจอย่างผิดพลาดและข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสูงที่ได้มีการติดต่อใดๆต่อเอปสตีน นี่ถือเป็นสิ่งที่น่าอับอาย” รายงานผ่านแถลงการณ์ราชสำนักนอร์เวย์
และเจ้าหญิงได้แสดงความเห็นพระทัยอย่างลึกซึ้งและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวต่อเหยื่อทั้งหลายของเอปสตีน
นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์แสดงความตกใจพร้อมกับยืนยันว่าตัวเขาเห็นพ้องกับแถลงการณ์ของเจ้าหญิง เมตเตอ-มาริต ที่ตรัสขออภัยต่อการตัดสินพระทัยที่ผิดพลาดของพระองค์เอง บีบีซีชี้ว่า เป็นการแสดงออกอย่างไม่ปกติของนายกฯนอร์เวย์
หนึ่งในรายละเอียดของการติดต่อพบว่า เจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์ได้เคยไปประทับที่คฤหาสถ์ของพระสหายมหาเศรษฐีอเมริกันที่ปาล์มบีช ไมอามี รัฐฟลอริดาเมื่อมกราคมปี 2013 นาน 4 วัน
ข่าวอื้อฉาวเกี่ยวข้องเอปสตีนสั่นสะเทือนราชวงศ์ราชวงศ์กลึคส์บวร์คแห่งนอร์เวย์และยังบังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาอ่อนไหวของโอรสนอกบัลลังก์สามัญชนของเจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์
มาริอุส บอร์ก ฮอยบี (Marius Borg Høiby) จะต้องขึ้นศาลไต่สวนพิจารณาคดีล่วงละเมิดและข่มขืนที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้(3)
ฮอยบี เป็นโอรสในการสมรสก่อนหน้าที่เจ้าหญิงเมตเตอ-มาริตจะอภิเษกสมรสมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ เจ้าชายโฮกุน (Crown Prince Haakon)
ราชวงศ์นอร์เวย์นั้นก่อนหน้าเคยกลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อเจ้าหญิงมาร์ธา หลุยส์ (Princess Märtha Louise) ตัดสินใจอภิเษกสมรสกับหมอผีชาแมนชาวอเมริกันผิวสีที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ราวปาฎิหารย์ ดูเรค เวอร์เรตต์ (Durek Verrett) เมื่อปี 2024
สำหรับโอรสสามัญชน มาริอุส บอร์ก ฮอยบี วัย 29 ปีถูกดำเนินคดีอุกฉกรรจ์ 38 ข้อหารวมถึงข้อหาข่มขืนในขณะที่เหยื่อหมดสติกำลังหลับ และหากว่าถูกตัดสินว่าผิดจริงอาจต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำนานไม่ต่ำกว่า 10 ปี
สื่ออังกฤษชี้ว่า ไม่คาดว่าจะมีสมาชิกราชวงศ์จะเสด็จร่วมในการไต่สวนที่จะเกิดขึ้นที่ศาลแขวงกรุงออสโล
และในการเผยแพร่เอกสารลับชุดใหม่ยังปรากฏว่า Thorbjørn Jagland อดีตนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์วางแผนพาครอบครัวไปตากอากาศที่เกาะส่วนตัวของเอปสตีนแต่ตัดสินใจยกเลิกในท้ายที่สุด
นายกรัฐมนตรี สโตเรยังแถลงว่า จากการเปิดเผยรายละเอียดใหม่ครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าอดีตผู้นำแดนไวกิ้งแสดงการตัดสินใจผิดพลาดเช่นกันถึงแม้จะปรากฎว่าเขายกเลิกไม่ไปก็ตาม
สื่ออังกฤษคาดว่า Jagland จะออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้วันจันทร์(2)