หันมาใช้ไม้นวม? ทรัมป์เผยยังหวังบรรลุข้อตกลงกับเตะหราน ล่าสุดปธน.อิหร่านสั่งเปิดเจรจากับสหรัฐฯแล้ว

ทรัมป์ยังมีความหวังบรรลุข้อตกลงกับเตหะราน แม้ผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนการโจมตีของอเมริกาจะนำไปสู่สงครามภูมิภาครอบใหม่ก็ตาม ขณะเดียวกันมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารระดับท็อปของอเมริกาและอิสราเอลซุ่มหารือกันที่เพนตากอนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ดี ล่าสุดสื่ออิหร่านรายงานในวันจันทร์ (2 ก.พ.) ว่า ประธานธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ออกคำสั่งให้เริ่มการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับวอชิงตันแล้ว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ซ้ำๆ ว่า จะใช้ปฏิบัติการทางทหารแทรกแซงอิหร่าน พร้อมส่งกองเรือรบขนาดใหญ่ไปยังตะวันออกกลาง หลังจากทางการอิหร่านตอบโต้การประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้ว
วันอาทิตย์ (1 ก.พ.) อยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เปรียบเทียบการประท้วงล่าสุดเป็นเสมือน “การก่อรัฐประหารยึดอำนาจ” ที่หนุนหลังโดยสหรัฐฯและอิสราเอล โดยที่ผู้ก่อจลาจลได้โจมตีตำรวจ ศูนย์กลางการปกครอง ศูนย์บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน (IRGC) ธนาคาร มัสยิด อีกทั้งยังเผาคัมภีร์อัลกุรอาน
คอเมเนอียังเตือนว่า ถ้าอเมริกาเริ่มสงคราม ครั้งนี้จะลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง พร้อมประกาศว่า ชาวอิหร่านไม่จำเป็นต้องกลัวการข่มขู่ของทรัมป์
อย่างไรก็ดี ในวันเดียวกันนั้น ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่วอชิงตัน เกี่ยวกับคำเตือนของคอเมเนอีว่า เป็นเรื่องปกติที่ผู้นำอิหร่านจะต้องพูดแบบนั้น แต่เขายังหวังว่า จะสามารถบรรลุข้อตกลงกับเตหะราน ทว่า ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่า คอเมเนอีจะทำอย่างไร
ขณะเดียวกัน เมื่อวันอาทิตย์ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน แสดงความกังวลระหว่างให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นว่า อเมริกาอาจคำนวณผิดพลาด กระนั้น เขาเชื่อว่า ทรัมป์ฉลาดพอที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้อง
อารักชีสำทับว่า อิหร่านสูญเสียความไว้ใจต่ออเมริกาในฐานะคู่เจรจา กระนั้นจากการที่บางประเทศในตะวันออกกลางพยายามเป็นตัวกลางเพื่อฟื้นความไว้ใจ ทำให้เขาคิดว่า ยังมีความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะหารือกับอเมริกาอีกครั้ง หากทีมเจรจาของวอชิงตันปฏิบัติตามคำพูดของทรัมป์คือ การเจรจาข้อตกลงที่เท่าเทียมและเป็นธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์
ล่าสุด สำนักข่าวฟารส์ ของอิหร่านรายงานในวันจันทร์โดยอ้างแหล่งข่าวรัฐบาลที่ไม่มีการระบุชื่อรายหนึ่งกล่าวว่า ประธานาธิบดีเปเซชเคียน ได้ออกคำสั่งให้เปิดการเจรจากับสหรัฐฯแล้ว
“อิหร่านกับสหรัฐฯจะจัดการหารือเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์” สำนักข่าวแห่งนี้ระบุ โดยไม่ได้เจาะจงวันเวลา ขณะเดียวกัน รายงานข่าวนี้ยังได้รับการเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ “อิหร่าน” ของรัฐบาล และหนังสือพิมพ์ “ชาร์จ” ของพวกสนับสนุนการปฏิรูป
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน แถลงว่า อิหร่านกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและกรอบของการเจรจา ซึ่งจะพรักพร้อมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ขณะที่มีการส่งข้อความไปมาระหว่างทั้งสองฝ่ายผ่านพวกเพลเยอร์ระดับภูมิภาค
“ประเด็นต่างๆ หลายประเด็นได้มีการพูดกันแล้ว และเรากำลังตรวจสอบ กำลังดูรายละอียดสุดท้ายของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทางการทูต ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถสรุปได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” โฆษกผู้นี้แถลงโดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่ากำลังมีการเจรจากันเรื่องอะไร
อิสราเอลซุ่มคุยเพนตากอน
วันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 รายเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เอยาล ซามีร์ เสนาธิการกองทัพอิสราเอล บินไปประชุมลับกับพลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ ที่เพนตากอนในวันศุกร์ (30 ม.ค.) โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการรายงานข่าวใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ขณะที่แหล่งข่าวของรอยเตอร์เหล่านี้ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการหารือ
อย่างไรก็ดี สำนักงานกระทรวงกลาโหมอิสราเอลแถลงว่า รัฐมนตรีกลาโหม อิสราเอล แคตซ์ พบกับซามีร์ภายหลังการหารือที่วอชิงตันเพื่อทบทวนสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงความพร้อมของกองทัพอิสราเอลสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
เวลานี้อเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น พร้อมเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี 6 ลำ และเรือโจมตีชายฝั่งอีก 3 ลำ เข้าสู่ตะวันออกกลางตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า ทรัมป์จะตัดสินใจใช้กำลังหรือไม่ แม้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียพยายามเดินเกมทางการทูตเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดก็ตาม
วันจันทร์ ซูฟาน เซ็นเตอร์ กลุ่มคลังสมองในนิวยอร์ก ชี้ว่า ทรัมป์กำลังพยายามปรับกลยุทธ์การตอบโต้การสังหารผู้ประท้วงของอิหร่านเพื่อกดดันผู้นำเตหะรานโดยไม่ทำให้อเมริกาถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งปลายเปิดครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง โดยผู้ช่วยบางคนของทรัมป์พยายามใช้จุดอ่อนของอิหร่านเพื่อบีบให้ยินยอมตามข้อเรียกร้องสำคัญ ทว่าทรัมป์ยังตั้งเงื่อนไขสำหรับการแก้ปัญหาทางการทูตที่เตหะรานไม่สามารถยอมรับได้
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอพี)