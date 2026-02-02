อเมริกาส่อ "ชัตดาวน์บางส่วน" นานกว่าที่คาด หลัง “แกนนำเดโมแครต” ยื้อประกาศไม่ช่วยฟาสต์แทร็กร่างกม.งบสภาสูง กดดันริดรอนอำนาจ ICE “ติดกล้อง-ห้ามสวมโม่ง”

เอเจนซีส์ - ผู้นำเสียงข้างน้อยสภาล่างสหรัฐฯพรรคเดโมแครต ฮาคีม เจฟฟรีส์(Hakeem Jeffries) เช้าวานนี้(1 ก.พ) ประกาศชัด เดโมแครตจะไม่ยอมช่วยผ่านร่างกฎหมายงบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐฯ คาดการชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลหรัฐฯต้องปิดบางส่วนต่อไปเพื่อกดดันให้ปฎิรูปการจัดการหน่วย ICE ของทรัมป์ถึงแม้ประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน (Mike Johnson)เชื่อจะทำให้กลับมาเปิดทำการได้ทันวันอังคาร(3 ก.พ)ก็ตาม
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(2 ก.พ)ว่า ผู้นำเสียงข้างน้อยพรรคเดโมแครต ฮาคีม เจฟฟรีส์ (Hakeem Jeffries) เปิดเผยเช้าวันอาทิตย์(1)ว่า กลุ่มคอคัสของเขาะหารือกันภายหลังในวันนั้นเพื่อดูขั้นต่อไปถึงข้อเรียกร้องของพรรคเพื่อการปฎิรูปกระทรวงความมั่นคงและมาตุภูมิสหรัฐฯระหว่างที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯบางส่วนปิดตัวเป็นวันที่ 2
ทั้งนี้วุฒิสภาสหรัฐฯวันศุกร์(30 ม.ค)โหวตเพื่อแยกงบประมาณกระทรวงมาตุภูมิสหรัฐฯออกจากงบประมาณหน่วยงานรัฐอื่นๆทั้งหมด 5 หน่วยงานของปีงบประมาณหลังสามารถบรรลุข้อตกลงกับทำเนียบขาว
ข้อเรียกร้องของพรรคเดโมแครตในการลดอำนาจหน่วยกำกับการเข้าเมืองสหรัฐฯ ICE ของทรัมป์ต้องการให้เอเจนต์ต้องสวมกล้องติดลำตัวระหว่างปฎิบัติงานและสั่งห้ามสวมหน้ากากเพื่ออำพรางใบหน้า
ประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน (Mike Johnson) หวังว่าจะมีการโหวตร่างงบประมาณในวันจันทร์(1) ในสภาผู้แทนราษฎร์สหรัฐฯที่ใช้มาตรการหยุดกฎชั่วคราว (suspension of the rules)ที่จะเป็นกระบวนการเพื่อให้ผ่านอย่างรวดเร็วและจำกัดการอภิปรายได้แค่ 40 นาทีแต่ต้องใช้เสียงข้างมาก 2 ใน 3 ให้ผ่านวาระสำเร็จ
แต่ทว่าในวันเสาร์(31 ม.ค) ผู้นำเสียงข้างน้อยสภาผู้แทนราษฎร์สหรัฐฯพรรคเดโมแครต ฮาคีม เจฟฟรีส์ กล่าวว่า ฝ่ายเดโมแครตจะไม่เข้าร่วมด้วย โดยเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์สหรัฐฯ MSNOW หรือในอดีตคือ MSNBC ว่า
“พวกเราต้องการอภิปรายอย่างเต็มที่และสมบูรณ์และนั่นเป็นสิ่งที่ผมแสดงความชัดเจนต่อสภาล่างพรรครีพับลิกันว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้แค่ผ่านไปโดยใช้กฎทางตัวเองหรือทางไฮเวย์ได้”
แต่ผู้นำจอห์นสันได้ให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์นิวส์ในวันอาทิตย์(1)ว่า เขามั่นใจว่าว่าร่างกฎหมายงบประมาณจะผ่านได้ภายในวันอังคาร(3)
ขณะที่โฆษกทำเนียบขาว แคโรไลน์ ลีวิตต์ (Karoline Leavitt) แถลงวันอาทิตย์(1)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเป็นคนสุดท้ายที่จะตัดสินการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการปฎิรูปการบังคับใช้การเข้าเมืองสหรัฐฯ แต่ชี้ว่า ผู้นำสหรัฐฯมีความปรารถนาที่จะเจรจากับฝ่ายพรรคเดโมแครต
ด้านผู้นำเสียงข้างน้อยวุฒสภาสหรัฐฯจากพรรคเดโมแครต ชัค ชูเมอร์ (Chuck Schumer) ได้ว่างเสาหลักของการปฎิรูปร่างกฎหมายความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯในการกวาดล้างผู้อพยพอย่างรุนแรงตามนโยบาทรัมป์ที่ฝ่ายพรรคเดโมแครตจะต่อสู้เพื่อทำให้เกิดการโหวตรับรองในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
ชูเมอร์ย้ำว่าพรรคของเขาจะเรียกร้องเพื่อยุติการส่งกำลัง ICE ออกไปตามเมืองต่างๆ บังคับให้ต้องมีความรับผิดชอบและออกคำสั่งห้ามสวมหน้ากากเพื่อปกปิดใบหน้ารวมไปถึงให้สวมกล้องติดลำตัวระหว่างปฎิบัติหน้าที่