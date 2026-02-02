ผลสำรวจชี้! พรรค 'ทาคาอิจิ' ส่อชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นถล่มทลาย เมื่อรวมเสียงพันธมิตรอาจได้ถึง 300 ที่นั่ง

ผลสำรวจของหนังสือพิมพ์อาซาฮีแสดงให้เห็นว่า พรรคของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในศึกเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. เพิ่มโอกาสที่ญี่ปุ่นจะยังคงดำเนินนโยบายการใช้จ่ายและการลดภาษีครั้งใหญ่ต่อไป
ผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ (8) จะทำให้ ทาคาอิจิ มีอำนาจควบคุมพรรคของเธออย่างแน่นแฟ้น และสนับสนุนนโยบายการคลังแบบขยายตัวของเธอ ซึ่งอาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของญี่ปุ่นและผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงขึ้น
ผลสำรวจของอาซาฮีที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ (1) ระบุว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของ ทาคาอิจิ มีแนวโน้มที่จะได้ที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งคือ 233 ที่นั่ง จากทั้งหมด 465 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้นจาก 198 ที่นั่งในปัจจุบัน
ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า เมื่อรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น หรือ อิชิน (Ishin) พันธมิตรรัฐบาลน่าจะได้ที่นั่งถึง 300 ที่นั่ง
เคสุเกะ ทสึรุตะ นักกลยุทธ์พันธบัตรอาวุโสจาก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ มอร์แกน สแตนลีย์ ซีเคียวริตีส์ กล่าวว่า "ชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรค LDP จะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับอำนาจของทาคาอิจิ ตลาดจะไม่แปลกใจหากมองเห็นโอกาสที่ ทาคาอิจิ จะดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกที่สำคัญของเธอต่อไป ซึ่งรวมถึงการลดภาษีการบริโภค"
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ (2) เนื่องจากนักลงทุนประเมินโอกาสที่ ทาคาอิจิ จะได้รับฉันทามติจากการเลือกตั้งเพื่อผลักดันนโยบายการคลังเชิงรุกที่มุ่งเน้นการใช้จ่ายที่มากขึ้นและการลดภาษี
พรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดอย่างพรรคพันธมิตรปฏิรูปสายกลาง (Centrist Reform Alliance) กำลังประสบปัญหา และอาจสูญเสียที่นั่งครึ่งหนึ่งจากที่มีอยู่ 167 ที่นั่ง ตามรายงานของอาซาฮี
ปัจจุบันพรรคร่วมรัฐบาลของ ทาคาอิจิ ครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในสภาผู้แทนราษฎร แต่มีเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา
ทาคาอิจิ ประกาศยุบสภาเมื่อเดือนที่แล้ว และประกาศจัดการเลือกตั้งฉุกเฉินในวันที่ 8 ก.พ. เพื่อขอฉันทามติในการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังแบบขยายตัว
ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะตลาดหุ้นตกต่ำอย่างรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากที่ ทาคาอิจิ ให้คำมั่นว่าจะระงับการเก็บภาษี 8% จากการขายอาหารเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งทำให้นักลงทุนกลับมากังวลอีกครั้งเกี่ยวกับวินัยทางการคลังของประเทศที่มีหนี้สาธารณะเกินกว่า 2 เท่าของขนาดเศรษฐกิจ
พรรคการเมืองอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้ระงับหรือลดภาษีการบริโภคเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อครัวเรือนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นเช่นกัน
ที่มา: รอยเตอร์