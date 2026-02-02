กระหายสงคราม!คณะผู้แทนทัพยิวย่องเข้าเพนตากอน เป่าหูสหรัฐฯลุยปฏิบัติการถล่มอิหร่าน

คณะผู้แทนทางทหารระดับสูงของอิสราเอล ที่นำโดยพลโทอียาล ซามีร์ ประธานเสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเอง ย่องเงียบเดินทางเยือนวอชิงตันอย่างลับๆเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน และการยกระดับจัดวางกำลังของสหรัฐฯในภูมิภาค
ตามรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐฯ ระบุว่า ซามีร์ พบปะกับพลเอกแดน เคน เสนาธิการทหารร่วมและเจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมระดับสูงคนอื่นๆของสหรัฐฯ ณ เพนตากอน เพื่อนำเสนอข่าวกรองที่อ่อนไหว หารือเกี่ยวกับทางเลือกด้านการทหารสำหรับจัดการอิหร่าน และพยายามยกเครื่องการติดต่อทางการทูตระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับเตหะราน
การเดินทางเยือนครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขณะที่มันมีขึ้นในช่วงเวลาที่อิสราเอลมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจท้ายที่สุดแล้วจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน มุ่งเน้นจำกัดวงเฉพาะการยับยั้่งเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และอาจปล่อยให้โครงการขีปนาวุธของเตหะรานยังมีอยู่ต่อไป และไม่มีคำสั่งเปิดปฏิบัติการทางทหาร
ต่อมา อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ได้พบปะกับ ซามีร์ ในอิสราเอล เพื่อทบทวนความพร้อมด้านปฏิบัติการทางทหาร สำหรับ "ความเป็นไปได้ในทุกกรณี" ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมในวันอาทิตย์(1ก.พ.)
สหรัฐฯยกระดับประจำการด้านกองเรือและการป้องกนภัยทางอากาศในตะวันออกกลาง ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น เข้าเสริมกองเรือพิฆาตนำวิถีและระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัย ในสิ่งที่ทรัมป์อวดอ้างว่าเป็น "กองเรือมหึมาที่สวยงาม"
อย่างไรก็ตามรายงานข่าวในอิสราเอล ระบุว่าแม้แต่พวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทั้ง 2 ประเทศ ก็ไม่แน่ใจว่า ทรัมป์ จะเลือกเปิดปฏิบัติการทางทหารหรือไม่ โดยต่อหน้าสาธารณะแล้ว ทรัมป์ บอกว่าอยากใช้หนทางด้านการทูตแก้ปัญญาและปฏิเสธเปิดเผยแผนการของเขาแม้กระทั่งกับบรรดาพันธมิตรใกล้ชิด อ้างว่าการทำเช่นกันอาจบ่อนทำลายการเจรจา
แต่ในขณะเดียวกัน ทรัมปป์ เตือน เตหะราน "เวลากำลังหมดลงแล้ว" และการโจมตีใดๆในอนาคต จะหนักหน่วงกว่ามากจากครั้งที่สหรัฐฯและอิสราเอลร่วมกันปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว
ต่อหน้าสาธารณะ อิสราเอล แสดงท่าทีระมัดระวังไม่ให้ดูเหมือนกำลังผลักดันวอชิงตันเข้าสู่สงคราม แต่ในทางลับแล้ว พวกเขาเตือนว่าการอดทนอดกลั้นใดๆจากการลงมือโจมตี ไม่ทำตามคำขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า อาจถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอของทรัมป์ อย่างไรก็ตามขณะเดียวกัน พวกเขาประเมินว่าถ้าอเมริกาลงมือโจมตีอิหร่าน ทางเตะรานก็อาจโจมตีอิสราเอลเป็นการแก้แค้น เป็นไปได้ที่จะโหมกระพือการเผชิญหน้าในระดับภูมิภาค
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)