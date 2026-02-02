ไม่น่าเลยฮีโร่! ชายสวมชุด 'สไปเดอร์แมน' ปีนเขา สุดท้ายร่วงต้องพึ่ง 'กู้ภัย' หามออกจากป่า

หน่วยกู้ภัยมาเลเซียเข้าช่วยเหลือชายคนหนึ่งซึ่งแต่งกายด้วยชุดสไปเดอร์แมน หลังได้รับบาดเจ็บจากพลัดตกจากความสูง 20 เมตร ขณะปีนเขาบูกิตดินดิง (Bukit Dinding) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
หนังสือพิมพ์ Oriental Daily News ของ๓ภมาเลเซียรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันศุกร์ (30 ม.ค.) และทำให้ต้องมีการปฏิบัติการช่วยเหลือ
พันตรี โมฮาหมัด อามินุลลาห์ ซุลกาฟลี เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนประจำเขต กัวลาลัมเปอร์ กล่าวว่า พวกเขาได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.
ทีมกู้ภัย 2 ทีม พร้อมด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน ถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ทีมกู้ภัยได้ปีนขึ้นไปตามเส้นทางบนภูเขาประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นจึงเดินออกจากเส้นทางเดิม ปีนขึ้นไปอีก 70 เมตร จนถึงจุดที่ผู้ประสบภัยอยู่
ทีมกู้ภัยสามารถค้นหาและช่วยเหลือชายคนดังกล่าวจนอาการทรงตัวได้สำเร็จ
ตามรายงานของ Berita Harian หน่วยกู้ภัยคาดว่าชายคนดังกล่าวตกลงมาจากเนินที่ลาดชันสูงประมาณ 20 เมตร โดยมีความลาดชันประมาณ 75 องศา
เขาได้รับบาดเจ็บที่ขา และหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัยจึงได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ ซึ่งได้นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลกัวลาลัมเปอร์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม
