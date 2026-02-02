จับตา3รับมือ1!อิหร่านมีแผนซ้อมรบทางทะเลกับ'จีน-รัสเซีย' หลังสหรัฐฯส่งกองเรือมหึมาเข้าภูมิภาค

อิหร่าน มีแผนจัดการซ้อมรบทางทะเลกับจีนและรัสเซีย ทางเหนือของมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงกลางเดือนกัมภาพันธ์ ตามรายงานของสื่อมวลชนเตหะรานเมื่อวันเสาร์(31ม.ค.) ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียกอันสูงลิ่วกับสหรัฐฯ
ทาสนิม สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 ของการซ้อมรบที่มีชื่อว่า Maritime Security Belt ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของกองกำลังทางเรือจากทั้ง 3 ประเทศ
การซ้อมรบนี้จะเกี่ยวข้องกับหน่วยต่างๆจากกองทัพเรือปกติของอิหร่านและกองกำลังทางทะเลของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) เช่นเดียวกับกองกำลังทางทะเลจากจีนและรัสเซีย รายงานข่าวระบุ
รายงานข่าวระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะมีขึ้นบริเวณทางเหนือของมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ทั้งนี้การซ้อมรบ Maritime Security Belt เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2019 ภายใต้ความคิดริเริ่มของกองทัพเรืออิหร่าน ตามรายงานของทาสนิม พร้อมระบุว่านับตั้งแต่นั้น ได้มีการจัดซ้อมรบดังกล่าวมาแล้ว 7 รอบ
อย่างไรก็ตามการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระดับสูงระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตามหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่า "กองเรือมหึมา" กำลังมุ่งหน้าสู่อิหร่าน และเรียกร้องให้เตหะราน ยอมจำนนตามเงื่อนไขของสหรัฐฯและเข้าสู่โต๊ะเจรจา
อิหร่าน เตือนว่าการโจมตีใดๆของสหรัฐฯ จะนำมาซึ่งการตอบโต้อย่างทันควันและครอบคลุม แม้ขณะเดียวกันจะเน้นย้ำว่าเตหะรานยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจา แต่ต้องอยู่ภายใต้สิ่งที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่าเงื่อนไขที่ยุติธรรม สมดุลและไม่ขู่เข็ญบีบบังคับ
(ที่มา:อนาโดลู เอเจนซี)