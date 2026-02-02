รู้ยังเล่นกับใคร!สื่อกัมพูชาคุยโวปธน.เกาหลีใต้ถอยกรูด ทำคนเขมรโมโหโพสต์ขู่จัดการ'พินาศย่อยยับ'

ข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ ที่เตือนเกี่ยวกับสแกมออนไลน์ในกัมพูชา ได้โหมกระพือความขุ่นเคืองแก่ประชาชนชาวกัมพูชา จนทางการโซลต้องออกมาชี้แจงว่าโพสต์ดังกล่าวที่เวลานี้ลบไปแล้ว ไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา ตามรายงานของสื่อมวลชนเขมรในวันจันทร์(2ก.พ.)
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ประธานาธิบดีอี ส่งเสียงเตือนอีกรอบไปถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในกัมพูชา กล่าวหาพวกเขาเกณฑ์คนเกาหลีใต้ให้เข้าร่วมฉ้อโกงขนานใหญ่ หลังปฏิบัติการต่างๆที่นำโดยโซล สามารถนำตัวชาวเกาหลีใต้กลับประเทศไปแล้วหลายชุด
อี ได้เขียนข้อความเป็นภาษาเกาหลีและภาษาเขมร โดยเนื้อความในภาษาเขมรนั้นแปลได้ว่า "ถ้าหากยังกล้ามาแตะต้องคนเกาหลี ก็จะต้องพินาศย่อยยับ นี่ไม่ใช่แค่คำขู่เล่นๆ เมื่อสาธารณรัฐเกาหลีลงมือทำแล้ว ก็จะทำให้ถึงที่สุด" เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้นำเกาหลีใต้เลือกที่จะโพสต์ข้อความภาษาเขมรควบคู่ไปกับภาษาเกาหลี ซึ่งสะท้อนเจตนาสื่อให้ชาวกัมพูชารับทราบโดยตรง
คำเตือนของอี เป็นไปในทิศทางเดียวกับความเห็นของเขาก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคม โดยคราวนั้น เขาประกาศกร้าวจะขุดรากถอนโคนแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายคนเกาหลีใค้ ระหว่างพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล เพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ขแมร์ไทม์ส ระบุว่ารัฐบาลของอี ส่งตำรวจเกาหลีใต้มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลก็คือสามารถพาตัวพลเมืองชาวเกาหลีใต้ออกจากเขตล้อมรั้วสแกมทั่วภูมิภาคได้เป็นจำนวนมาก และจัดการส่งตัวพวกเขาเหล่านั้นกลับประเทศ
อย่างไรก็ตามขแมร์ไทม์ส ระบุว่าล่าสุดโพสต์ขู่ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกลบไปแล้ว ก่อให้เกิดคำถามว่าทำไมมันถึงถูกลบและความหมายของข้อความที่ส่งออกมา ขณะที่ชาวกัมพูชาจำนวนมากแสดงความขุ่นเคืองต่อโพสต์ดังกล่าว
"ทำไมทำให้ชาวกัมพูชาดูแย่แบบนี้? คุณมีเจตนาอะไร" ชาวกัมพูชารายหนึ่งโพสต์ ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส "กัมพูชาปลอดภัย! โพสต์ดังกล่าวไม่ยุติธรรมกับประเทศนี้" ขแมร์ไทม์สอ้างข้อความอีกโพสต์ อ้างว่าชาวต่างชาติเป็นคนเขียน
สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้ รายงานว่าต่อมา เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายหนึ่ง ออกมาชี้แจงว่า อี ไม่ได้มีเจตนาเล็งเป้ามาที่กัมพูชา โพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปสืบเนื่องจากมันก่อความเข้าใจผิด เกาหลีใต้พร้อมร่วมมือกับกัมพูชาเสมอในทุกภาคส่วน ในนั้นรวมถึงต่อสู้กับสแกมออนไลน์ ซึ่งไม่ถูกจำกัดด้วยชายแดน
Kin Phea ผู้อำนวยการทั่วไปของสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งกัมพูชา สนับสนุนความโกรธเคืองของประชาชน โดยบอกว่าชาวกัมพูชามีเหตุผลที่ดีที่จะขุ่นแค้นต่อโพสต์ของประธานาธิบดีอี และไม่พ้นที่จะพูดจากกระทบชิ่งมาที่ไทย ชาติเพื่อนบ้านที่เปิดศึกสู้รบกัน 2 รอบเมื่อปีที่แล้ว
"คนกัมพูชาจริงจังกับเนื่องนี้ เพราะว่ากัมพูชาถูกรุกรานและทิ้งบอมบ์โดยไทย ที่ใช้เครื่องบินขับไล่ ภายใต้ข้ออ้างปราบปรามสแกมออนไลน์" เขากล่าว "พวกเขาโจมตีทางอากาศลึกเข้ามาในดินแดนกัมพูชาอยย่างมาก ประชาชนชาวกัมพูชาเจ็บปวดมากๆกับการรุกรานอันโหดร้ายนี้ภายใต้ข้ออ้างจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งที่กัมพูชากำลังต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้ความร่วมมือกับคู่หูในภูมิภาคของเรา"
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/mgronline)