กล้าก็เข้ามา!สื่ออิหร่านแพร่คลิปสุดอึ้ง'อุโมงค์ขีปนาวุธใต้น้ำ' ขู่ช่องแคบฮอร์มุซไม่ปลอดภัยถ้าสหรัฐฯโจมตี(ชมวิดีโอ)

This is reportedly an📷 Iranian underwater bunker, located deep beneath seabed in Persian Gulf where thousands of anti-ship missiles are reportedly being deployed. pic.twitter.com/kO8sydsApD— Peoples Chronicles (@PChroniclesNG) January 27, 2026
เตหะรานเปิดตัวโครงข่าย "อุโมงค์ขีปนาวุธใต้น้ำ" และเตือนช่องแคบฮอร์มุซ "จะไม่ปลอดภัย" ถ้าสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ถูกสหรัฐฯโจมตี ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่านเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
คลิปที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่าน เป็นภาพ พลเรือเอก อาลีเรซา ตังซีรี ผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) อยู่ภายในที่ตั้งขีปนาวุธเรือดำน้ำ มียานยนต์บรรทุกขีปนาวุธร่อนจอดเรียงแถวเป็นแนวยาว ในขณะที่มีข่าวว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีศักยภาพโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปกว่า 1,000 กิโลเมตร ด้วยระบบนำวิถีอัจฉริยะ
"ศักยภาพของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" พลเอกตังซีรีกล่าว พร้อมระบุว่ากองกำลังอิหร่านพร้อมจัดการกับภัยคุกคามใดๆ "ไม่ว่าจะระดับใดหรือในภูมิรัฐศาสตร์ใดก็ตาม"
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ โมฮัมเหมด อัคบาร์ซาเดห์ รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน เตือนว่าเตหะรานอาจก่อความปั่นป่วนแก่การเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
อิหร่าน ละเว้นไว้ซึ่งมาตรการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซในช่วงทำศึกสงคราม 12 วันกับอิสราเอลและสหรัฐฯ เมื่อเดือนมิถุนายน แต่ส่งเสียงเตือนซ้ำๆว่าอาจตัดสินใจใช้ทางเลือกดังกล่าว ตอบโต้กรณีที่พวกเขาถูกโจมตีอีกรอบ ขณะที่ อัคบาร์ซาเดห์ อวดอ้างว่าอิหร่านได้รับข่าวกรองแบบเรียลไทม์ส ทั้งจากท้องฟ้า พื้นผิวและใต้น้ำของช่องแคบฮอร์มุซ
ราวๆ 37% ของอุปทานน้ำมันโลก ล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ และความปั่นป่วนใดๆในฮอร์มุซ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อผลกระทบในวงกว้าง
คำเตือนซ้ำๆของอิหร่าน มีขึ้นหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับบราฮัม ลินคอล์น พร้อมกองเรือรบสนับสนุน เดินทางถึงภูมิภาคตะวันออกกลางแล้ว นอกจากนี้แล้ววอชิงตันยังได้ประจำการฝูงบินขับไล่เพิ่มเติมในภูมิภาค ท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่าน
ในช่วงต้นสัปดาห์ ทรัมป์บอกว่า "กองเรือขนาดมหึมา" มุ่งหน้าเข้าหาอิหร่าน เรียกร้องสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ให้ยอมจำนนตามเงื่อนไขของสหรัฐฯและเข้าสู่โต๊ะเจรจา วอชิงตันต้องการให้เตหะรานทำลายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จำกัดโครงการขีปนาวุธ และระงับสนับสนุนกลุ่มต่อต้านต่างๆในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม อาราชี ตอบโต้ในวันพุธ(28 ม.ค.) ระบุว่า "กองทัพผู้กล้าหาญของเราพร้อมแล้ว นิ้วของพวกเขาวางอยู่บนไก พร้อมตอบโต้อย่างทรงพลังและทันทีต่อการรุกรานใดๆ ต่อดินแดน ท้องฟ้าและทะเลอันเป็นที่รักของเรา บทเรียนอันมีค่าที่เรียนรู้จากสงคราม 12 วัน ช่วยให้เราตอบสนองหนักแน่นขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้นและครอบคลุมยิ่งขึ้น"
คณะผู้แทนทูตของอิหร่านประจำสหประชาชาติ ประกาศกร้าวเช่นกันว่า เตหะรานพร้อมสำหรับ "ตอบโต้อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน" ถ้าประเทศถูกโจมตี
(ที่มา:Thecradle)