ฮุบแล้วขายได้!ทรัมป์เปิดทางจีนและอินเดีย ลงทุน-ซื้อน้ำมันเวเนฯทดแทนนำเข้าจากรัสเซีย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยในวันเสาร์(31ม.ค.) ยินดีต้อนรับการลงทุนของจีนในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา ในขณะที่ชาติละตินอเมริกาแห่งนี้หาทางกอบกู้เศรษฐกิจอันง่อนแง่น ขณะเดียวกันก็เปิดทางอินเดียซื้อน้ำมันเวเนซุเอลา ช่วยทดแทนส่วนที่้นำเข้าจากรัสเซีย ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากอเมริกาบุกโค่นประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร พร้อมเข้าควบคุมการขายและรายได้จากน้ำมันของการากัส
เวเนซุเอลา เป็นชาติที่มีแหล่งสำรองน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบแล้วใหญ่ที่สุดในโลก และได้ปฏิรูปกฎหมายเมื่อช่วงกลางสัปดาก์ เปิดทางให้เอกชนและการลงทุนต่างชาติเข้าถึงภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน
ปักกิ่ง เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของน้ำมันเวเนซุเอลา ครั้งที่อยู่ภายใต้การนำของมาดูโร ผู้ซึ่งถูกกองกำลังสหรัฐฯบุกลักพาตัวในวันที่ 3 มกราคม เรียกเสียงประณามจากกระทรวงการต่างประเทศของจีน และทำให้อนาคตระหว่างปักกิ่งกับการากัสตกอยู่ในความไม่แน่นอน
"จีนเป็นที่ต้อนรับถ้าจะเข้ามาทำข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมในด้านน้ำมัน เราต้อนรับจีน" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันเสาร์(31ม.ค.) บนเที่ยวบินแอร์ฟอร์ซวัน พร้อมอ้าวว่า เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ในวันศุกร์(30ม.ค.) เห็นพ้องในข้อตกลงความร่วมมือทางพลังงานกับอินเดีย
"อินเดียกำลังเข้ามาและพวกเขาจะซื้อน้ำมันเวเนซุเอลา ทดแทนน้ำมันที่พวกเขาซื้อจากอิหร่าน ดังนั้นเราจึงทำข้อตกลง หลักการเบื้องต้นของข้อตกลง แต่จีนยินดีเข้ามาและซื้อน้ำมัน" ทรัมป์กล่าว
ทรัมป์ ผู้ซึ่งบอกว่าเวลานี้วอชิงตันกำกับดูแลเวเนซุเอลา ระบุสหรัฐฯและการากัส จะแบ่งกำไรจากการขายน้ำมันและอเมริกา "กำลังทำงานไปด้วยดีกับพวกผู้นำเวเนซุเอลา พวกเขากำลังทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยม"
"เรากำลังขายน้ำมันมากมาย และเราจะได้รับบางส่วน พวกเขาจะได้รับบางส่วน พวกเขากำลังดำเนินการได้เป็นอย่างดี พวกเขากำลังทำเงินได้มากมายกว่าที่พวกเขาเคยได้รับมา และมันจะเป็นประโยชน์กับเราด้วย" ทรัมป์ ระบุ
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังบ่งชี้ว่า สหรัฐฯ จะหาทางทำข้อตกลงกับคิวบาเช่นกัน หลังขู่รีดภาษีประเทศต่างๆที่มอบน้ำมันแก่ประเทศแห่งนี้
"ผมคิดว่า บางทีพวกเขาอาจมาหาเราและทำข้อตกลง เพื่อที่คิวบาจะมีอิสระอีกครั้ง" ทรัมป์กล่าวในวันเสาร์(31ม.ค.) "ผมคิดว่าเรากำลังทำข้อตกลงกับคิวบา ผมคิดว่ามันจะเป็นไปอย่างราบรื่น"
(ที่มา:รอยเตอร์/รอยัลนิวส์)