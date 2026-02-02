ผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนสงครามครั้งใหม่จะลามทั่วภูมิภาค ลั่นไม่ยั่วยุโจมตีใครแต่พร้อมจะตอบโต้อเมริกันเต็มอัตราศึก

ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนถ้าอเมริกาก่อศึก ครั้งนี้จะเป็นสงครามทั่วตะวันออกกลาง พร้อมตราหน้าการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศที่เพิ่งถูกปราบปรามลงว่าเหมือนกับเป็นความพยายามก่อรัฐประหารยึดอำนาจ ขณะเดียวกัน ทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านตอบโต้สหภาพยุโรป ประกาศขึ้นบัญชีดำกองทัพชาติยุโรปเป็นองค์การก่อการร้ายเช่นเดียวกัน
สถานีทีวีของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ (1 ก.พ.) ว่า อยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ได้ประกาศเตือนว่า อิหร่านไม่ได้เป็นผู้ยั่วยุ และไม่ได้ต้องการโจมตีประเทศใด แต่พร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงต่อผู้ที่โจมตีอิหร่าน และหากอเมริกาก่อสงคราม ครั้งนี้จะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาค
นอกจากนั้น คอเมเนอีกยังได้เปรียบการประท้วงใหญ่ที่เกิดขึ้นในอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นเสมือน “การก่อรัฐประหารยึดอำนาจ” ที่หนุนหลังโดยสหรัฐฯและอิสราเอล และกล่าวอีกว่าเป้าหมายของ “การปลุกปั่นยุยง” คราวนี้คือเพื่อเข้าโจมตีพวกศูนย์กลางการปกครองในทั่วประเทศ
การออกมาพูดของผู้นำสูงสุดอิหร่านคราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ (31 ม.ค.) อาลี ลาริจานี ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เพิ่งเปิดเผยว่า การจัดเตรียมโครงสร้างสำหรับการเจรจากับอเมริกามีความคืบหน้า
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ (30 ม.ค.) ทำเนียบเครมลินแถลงว่า ลาริจานีเข้าพบและหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่มอสโก
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน กล่าวระหว่างหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซิซี ของอียิปต์เมื่อวันเสาร์ว่า อิหร่านไม่ต้องการทำสงคราม และเชื่อว่า สงครามจะส่งผลลบทั้งต่ออิหร่าน อเมริกา และตะวันออกกลาง
หลังจากนั้นไม่นาน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ยืนยันว่า อิหร่านกำลังหารืออย่างจริงจังกับอเมริกา
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ยังแถลงว่า ชัยค์ โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัล ตอนี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ ได้หารือกับลาริจานีที่เตหะรานในวันเสาร์ เพื่อหาทางคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งภายในภูมิภาค
หวั่นสถานการณ์บานปลาย
ตามรายงานของฝ่ายสหรัฐฯ เวลานี้เรือรบสหรัฐฯอย่างน้อย 10 ลำได้เข้ามาอยู่ในน่านน้ำของตะวันออกกลางแล้ว โดยนอกจากหมู่เรือโจมตีที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น และประกอบด้วยเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอีก 3 ลำแล้ว ยังมีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีลำอื่นๆ อีก 3 ลำเดินทางมาแล้วเช่นกัน ตลอดจนเรือโจมตีชายฝั่งอีก 3 ลำ
การมาถึงกองนาวีอเมริกันเช่นนี้ จุดชนวนความกังวลว่า อาจเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับอิหร่านที่เตือนว่า พร้อมตอบโต้ด้วยขีปนาวุธ ซึ่งเล็งเป้าหมายใส่ฐานทัพ เรือรบ ของอเมริกาตลอดจนพันธมิตรของอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอล หากตนเองถูกโจมตี
อย่างไรก็ดี ทรัมป์แสดงความเชื่อมั่นว่า เตหะรานมีความต้องการจะทำข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธมากกว่าการเผชิญปฏิบัติการทางทหารจากอเมริกา
ขณะที่เตหะรานนั้นเผยว่า พร้อมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ แต่ต้องตัดประเด็นศักยภาพด้านขีปนาวุธและการป้องกันประเทศออกจากวาระการหารือ
ในอีกด้านหนึ่ง อามีร์ ฮาตามิ ผู้บัญชาการกองทัพอิหร่าน ยังเตือนว่า กองทัพอิหร่านพร้อมเต็มพิกัด และจะตอบโต้อเมริกาและอิสราเอลโดยไม่ลังเล และสำทับว่า เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นสิ่งที่ใม่สามารถทำลายได้
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่อิหร่านออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วว่า เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ซึ่งรวมถึงเหตุระเบิดในเมืองท่าบันดาร์ อับบาส ทางใต้ของประเทศนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีหรือการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด หากเป็นอุบัติเหตุ
อิหร่านเตรียมซ้อมรบ
วันศุกร์ที่ผ่านมา (30 ม.ค.) กองบัญชาการทหารด้านกลางของสหรัฐฯ (US CENTCOM) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมด้านการทหารของอเมริกาในตะวันออกกลาง ระบุว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน (IRGC) มีกำหนดซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในวันอาทิตย์และจันทร์ (1-2 ก.พ.) ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นฮับการขนส่งซัปพลายพลังงานสำคัญของโลก
CENTCOM ยังเตือน IRGC ให้ระมัดระวัง “พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นมืออาชีพ” ใกล้กับกองกำลังสหรัฐฯ
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน โพสต์สวนกลับบน X ทันควันว่า กองทัพอเมริกันกำลังพยายามบงการว่า กองทัพทรงพลังของอิหร่านควรฝึกซ้อมการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านเองอย่างไร
ทั้งนี้ อเมริกาขึ้นบัญชีดำ IRGC เป็นองค์การก่อการร้ายตั้งแต่ปี 2019 และเมื่อวันพฤหัสฯ ที่แล้ว (29 ม.ค.) สหภาพยุโรป เดินรอยตามวอชิงตัน สร้างความโกรธแค้นอย่างยิ่งต่อเตหะราน
วันอาทิตย์ โมฮัมหมัด บาเคอร์ กาลิบัฟ ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิหร่าน ประกาศว่า ยุโรปกำลังทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยการหลับหูหลับตาทำตามอเมริกา และสำทับว่า ภายใต้มาตรา 7 ของกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้กลับ กองทัพของชาติยุโรปจะถือเป็นองค์การก่อการร้ายเช่นเดียวกัน
เขายังบอกอีกว่า คณะกรรมาธิการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านจะพิจารณาขับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของชาติสมาชิกอียู และประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อติดตามเรื่องนี้
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)