ปากีฯไล่ล่าหลังกบฏบาลูจิสถานปฏิบัติการครั้งใหญ่ ซัดอินเดียอยู่เบื้องหลังโจมตี2วันมีคนตายกว่า190

กองทัพปากีสถานไล่ล่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีพร้อมกันหลายจุดในแคว้นบาลูจิสถาน ขณะที่รัฐบาลประกาศล้างแค้นให้ผู้เสียชีวิตกว่า 190 คนในเหตุการณ์โจมตีต่อเนื่องสองวัน และกล่าวหาอินเดียให้การสนับสนุน ด้านนิวเดลีตอกกลับอิสลามาบัดว่า พยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวภายในของตนเอง
ซาร์ฟราซ บักติ มุขมนตรีแคว้นบาลูจิสถานเผยว่า พื้นที่กว่า 10 แห่งยังคงถูกปิดกั้นในวันอาทิตย์ (1 ก.พ.) เพื่อไล่ล่ากลุ่มติดอาวุธที่บุกโจมตีธนาคาร เรือนจำ และที่ตั้งทางทหาร ในหลายเมือง รวมถึงในเมืองเควตตา เมืองเอกของแคว้น และสังหารพลเรือนอย่างน้อย 31 คน เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 17 คน อีกทั้งยังจับรองผู้บัญชาการเขตนุชกีไปเมื่อวันเสาร์ (31 ม.ค.) ขณะที่กลุ่มติดอาวุธก็ถูกสังหารอย่างต่ำ 145 คน ซึ่งรวมถึงกว่า 40 คนที่ถูกสังหารในวันศุกร์ (30)
นอกจากนั้นกลุ่มติดอาวุธยังปล่อยตัวนักโทษอย่างน้อย 30 คนออกจากเรือนจำแห่งหนึ่ง พร้อมขโมยอาวุธปืนและกระสุน และยังปล้นกระสุนไปจากสถานีตำรวจอีกแห่ง
รายงานระบุว่า มีการเปิดฉากโจมตีในหลายพื้นที่พร้อมกันในวันเสาร์ ซึ่งรวมถึงเควตตา กวาดาร์ มัสตุง และนอชกี ทำให้กองทัพ ตำรวจ และหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายปากีสถานเปิดปฏิบัติการตอบโต้ครั้งใหญ่
นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ ของปากีสถาน กล่าวยกย่องกองกำลังความมั่นคงที่ปราบปรามการโจมตีครั้งนี้ และประกาศว่า ปากีสถานจะเดินหน้าทำสงครามกับผู้ก่อการร้ายต่อไปจนกว่าจะจำกัดให้สิ้นซาก รวมทั้งยังกล่าวหาว่า อินเดียให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในบาลูจิสถาน
ทั้งนี้ กองทัพปลดแอกบาลูจิสถาน (บีแอลเอ) ที่ถูกอเมริกาขึ้นบัญชีดำเป็นองค์การก่อการร้าย ประกาศความรับผิดชอบในเหตุการณ์โจมตีเหล่านี้ โดยระบุว่า ได้เข้าโจมตีที่ตั้งทางทหาร ตลอดจนถึงที่ตั้งของตำรวจและเจ้าหน้าที่พลเรือนด้วยปืนและระเบิดฆ่าตัวตาย อีกทั้งยังอ้างว่า สามารถสังหารเจ้าหน้าที่ความมั่นคงปากีสถาน 84 คน และปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องนาน 15 ชั่วโมง
วิดีโอที่บีแอลเอเผยแพร่ยังมีภาพผู้โจมตีที่เป็นผู้หญิง ขณะที่ คาวาจา อาซิฟ รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถาน ระบุว่า มือระเบิดฆ่าตัวตายอย่างน้อย 1 คนเป็นหญิงสาว พร้อมกล่าวหาว่า กลุ่มผู้โจมตีมีความเชื่อมโยงกับอินเดีย และประกาศกำจัดผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ให้สิ้นซาก
ทว่า รันธีร์ จัยสวาล โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย แถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของปากีสถาน โดยระบุว่าเป็นการกล่าวหาอย่างปราศจากหลักฐาน พร้อมโจมตีว่า นี่เป็นกลวิธีในการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความล้มเหลวภายในของตัวเอง
บาลูจิสถานที่มีพรมแดนติดกับอิหร่านและอัฟกานิสถาน และมีเหตุไม่สงบของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมานานนับสิบปี เป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดของปากีสถาน อีกทั้งยังล้าหลังแคว้นอื่นๆ เกือบทุกด้าน ทั้งการศึกษา การจ้างงาน และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวหารัฐบาลปากีสถานสูบผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ของบาลูจิสถาน โดยที่ไม่จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บีแอลเอก่อการโจมตีรุนแรงโดยมุ่งเล่นงานชาวปากีสถานจากแคว้นอื่นๆ ที่เดินทางไปทำงานในบาลูจิสถาน รวมถึงบริษัทพลังงานต่างชาติ
ปีที่แล้ว บีแอลเอโจมตีรถไฟขบวนหนึ่งที่มีผู้โดยสาร 450 คน นำไปสู่การปิดล้อมอย่างนองเลือดนาน 2 วัน
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)