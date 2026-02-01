ตะลึง! นายกฯผู้ดีอดรนทนไม่ได้เรียกร้อง “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ให้การต่อ “สหรัฐฯ” หลังภาพใหม่กำลังนัวเนียโผล่ อึ้ง! “สาวรัสเซียวัย 26” ได้อีเมลติดต่อหา

เอเจนซีส์ - นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ยืนยันล่าสุด อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ที่โดนถอดยศต้องขึ้นให้การคดีเอปสตีนต่อนรัฐสภาสหรัฐฯ หลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯวันศุกร์(30 ม.ค) เปิดเผยภาพใหม่กำลังคลอเคลียหญิงสาวปริศนา สาวรัสเซียวัย 26 ปีได้อีเมลอดีตเจ้าชายเพื่อติดต่อกลับ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(1 ก.พ)ว่า กลายเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับผู้นำแดนผู้ดีเวลาที่อยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นและพบนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ต้องออกมาเรียกร้องอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก ที่โดนถอดพระยศขึ้นให้การต่อหน้าสภาคองเกรสสหรัฐฯในความเชื่อมโยงคดีอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เจฟฟรีย์ เอปสตีน หลังโดนถามว่า เห็นสมควรให้อดีตเจ้าชายต้องขอโทษต่อสาธารณะในเรื่องนี้หรือไม่
เขาตอบกลับมาว่า “ใช่..ในแง่ของการขึ้นให้การ ผมมักจะพูดเสมอว่าใครก็ตามที่มีข้อมูลสมควรที่ต้องเตรียมตัวเพื่อแชร์ข้อมูลไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดที่พวกเขาร้องขอ”
ทั้งนี้ CNN ของสหรัฐฯ รายงานว่า การออกมาประกาศของสตาร์เมอร์เกิดหลังในวันศุกร์(30 ม.ค) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯได้เผยแพร่แฟ้มลับเอปสตีนล็อตใหม่ซึ่งมีภาพของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ที่รู้จักในชื่อสามัญชน แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์( Andrew Mounbatten-Windsor) อยู่ร่วมกับผู้หญิงปริศนาที่ไม่เปิดเผยใบหน้า
เป็นภาพอดีตเจ้าชายกำลังอยู่ในท่วงท่าคลานเข่าบนพื้นโดยมีภาพหนึ่งในจากจำนวนทั้งหมด 3 ภาพกำลังใช้มือทั้งสองคร่อมตัวหญิงสาวไว้แต่จ้องมองไปที่กล้อง ส่วนอีกภาพอยู่บนพื้นโดยใช้มือสัมผัสที่บริเวณท้องของผู้หญิงปริศนาคนเดียวกันที่นอนราบบนพื้น ซึ่งทุกภาพนั้นอดีตเจ้าชายและหญิงสาวอยู่ในสภาพปกติสวมเสื้อผ้า
การเปิดเผยใหม่ทำให้อดีตเจ้าชายโดนแรงบีบทางการเมืองมากขึ้น โดย CNN ชี้ว่า ฉากหลังแสดงให้เห็นมีอีกคนที่กำลังนั่งบนเก้าอี้และเท้าพาดบนโต๊ะที่มีกองผ้าเช็ดตัวที่พับเรียบร้อยวางไว้ แต่ไม่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้หญิงคนที่ 2 หรือไม่
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า เอกสารแฟ้มลับเอปสตีนล่าสุดที่เพิ่งเปิดเผยใหม่แสดงให้เห็นว่า อดีตเจ้าชายทรงสนพระทัยที่จะติดต่อหญิงรัสเซียวัย 26 ปีผ่านอดีตพระสหายมหาเศรษฐีอเมริกัน เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่ปลิดชีวิตตัวเองระหว่างในเรือนจำนิวยอร์กหลังคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปี 2019
เป็นอีเมลแลกเปลี่ยนระหว่างเอปสตีนและแอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์เมื่อสิงหาคม ปี 2010 โดยเอปสตีนในเวลานั้นได้กราบทูลเชิญพระองค์พบร่วมดินเนอร์ที่กรุงลอนดอนเพื่อพบ “พระสหาย”
และการตอบกลับจากอดีตเจ้าชายนั้นมีลักษณะที่แสดงความสนพระทัยในการพบกับหญิงสาวรายนี้พร้อมร้องขอให้เอปสตีนให้ข้อมูลการติดต่อส่วนพระองค์
อดีตมหาเศรษฐีอเมริกันกล่าวถึงบุคคลนี้ว่า เป็นหญิงสาวรัสเซียน่าตางดงามวัย 26 ปีและมีความชาญฉลาด และน่าไว้วางใจ พร้อมกล่าวตอบยืนยันในการตอบอีเมลกลับไปว่า "สาวรัสเซียมีอีเมลของเมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์แล้ว
เป็นอีเมลติดต่อระหว่างเอปสตีนและอดีตเจ้าชาย 2 ปีหลังเอปสตีนได้สารภาพผิดในการจัดหาการค้าทางเพศที่มีเด็กผู้เยาว์เกี่ยวข้อง
และกว่า 1 เดือนหลังจากนั้น อีเมลติดต่ออีกระลอกระบุว่า คนทั้งคู่ว่างแผนการพบกันที่กรุงลอนดอน โดยอดีตเจ้าชายชี้ว่า สมควรที่จะดินเนอร์ร่วมกันที่พระราชวังบักกิงแฮมเพื่อที่จะได้มี “ความเป็นส่วนตัวมาก” หลังเอปสตีนส่งข้อความว่า ทั้งเขาและอดีตเจ้าชายต้องการเวลาความเป็นส่วนตัวระดับสูง