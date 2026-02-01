เขมรมีหนาว!ทูตญี่ปุ่นเตือนกัมพูชา ความขัดแย้งกับ'ไทย-ปัญหาสแกม' เสี่ยงขวางการลงทุนในอนาคต

แม้การลงทุนของญี่ปุ่นในกัมพูชา เวลานี้แตะระดับเกือบๆ 500 บริษัท แต่ อุเอโนะ อัตสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา เตือนว่าความตึงเครียดกับไทยและสแกมออนไลน์ อาจกีดขวางการลงทุนในอนาคต พร้อมแนะการรักษาเสถียรภาพชายแดนและยกระดับปราบปรามสแกมออนไลน์ จะช่วยให้กัมพูชายังคงเป็นที่ดึงดูดใจสำหรับนักลงทุน
อัตสึชิ กล่าวสุนทรพจน์ ณ เวทีสัมมนา "กัมพูชา-ญี่ปุ่นในโลกใหม่" ที่จัดโดยศูนย์ศึกษาภูมิภาคแห่งกัมพูชาเมื่อวันศุกร์(30ม.ค.) เปิดเผยว่าสมาชิกของสมาคมนักธุรกิจญี่ปุ่นแห่งกัมพูชา เพิ่มขึ้นจากระดับ 50 รายในปี 2010 เป็น 248 รายในปี 2025
"มีบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ผมคาดว่าเกือบๆ 500 บริษัทในกัมพูชา" เขากล่าว พร้อมเน้นย้ำว่า ญี่ปุ่น รั้งอันดับ 5 ในแง่ของมูลค่าการลงทุนในจีน และได้มีการลงทุนขนานใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในนั้นรวมถึงศูนย์การค้าอิออนมอลล์ และปฏิบัติการต่างๆของโตโยต้า
อย่างไรก็ตาม อัตสึชิ เตือนว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทย และประเด็นสแกมออนไลน์เป็น 2 ปัจจัยที่อาจทอดเงาบดบังความเป็นไปได้ของการลงทุนจากญี่ปุ่น "จนถึงตอนนี้ ยังไม่เห็นผลกระทบจริงๆจังๆ แต่มันมีความเป็นไปได้" เขากล่าว "สืบเนื่องจากประเด็นนี้ พวกนักลงทุนญี่ปุ่นอาจมีความรู้สึกในทางลบ เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ในกัมพูชา"
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเผยว่าเขาได้พูดคุยกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา(ซีดีซี) และได้เน้นย้ำไปว่าเสถียรภาพตามแนวชายแดน และการจัดการกับประเด็นสแกมอย่างจริงจัง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกัมพูชา "มันก็เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าดึงดูดใจในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุน สำหรับพวกนักลงทุนญี่ปุ่น แต่ผมเชื่อว่ามันก็เพื่อนักลงทุนจากประเทศอื่นๆเช่นกัน"
"ชายแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทย มีความสำคัญยิ่งสำหรับการขนส่งข้ามชายแดน" อัตสึชิกล่าว พร้อมเน้นว่าการขนส่งทางบกระหว่าง 2 ชาติ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับบรรดาบริษัทญี่ปุ่น ที่ลงทุนทั้งในกัมพูชาและไทย
การปิดด่านชายแดนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว บีบให้บริษัทต่างๆของญี่ปุ่นต้องหันไปถึงการขนส่งอื่นที่ใช้เวลานานกว่าและใช้ต้นทุนสูงกว่า ระหว่างกัมพูชาและไทย ในนั้นรวมถึงผ่านเรือ อากาศ หรือกระทั่งอ้อมผ่านลาวและเวียดนาม ดังนั้นบริษัททั้งหลายจึงหวังให้กลับมาเปิดด่านชายแดนอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
"แต่ในความเป็นจริง บริษัทต่างๆของญี่ปุ่นได้ดำเนินการการขนส่งทางเลือกอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกือบทั้งหมดเป็นการขนส่งทางทะเล" เขากล่าว "เราไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยกลับมาเปิดชายแดนทางบก แต่เราปรารถนาอย่างอ่อนน้อมถอมตนว่าประเด็นชายแดนจะได้รับการคลี่คลายผ่านการเจรจา และจากผลลัพธ์ดังกล่าว ก็อาจนำมมาซึ่งการเปิดชายแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชา" ทูตญี่ปุ่นระบุ
อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากรกัมพูชา พบว่าการค้าระหว่างกัมพูชาและญี่ปุ่นแตะระดับ 2,500 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 17.1% จากปี 2024 โดยการส่งออกจากกัมพูชาไปญี่ปุ่นอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์ และนำเข้ามีมูลค่า 956 ล้านดอลลาร์
(ที่มา:คิริโพสต์)