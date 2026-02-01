แก้เกี้ยว!สื่อเขมรอ้างปธน.'อี แจ-มยอง'ลบโพสต์แล้ว หลังขู่จัดการ'พินาศย่อยยับ'ถ้ายังทำร้ายคนเกาหลี

ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง แห่งเกาหลีใต้ ลบข้อความหนึ่งที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่เขาขู่จัดการให้พินาศย่อยยับ อาชญากรรมฉ้อโกงข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองเกาหลี ตามรายงานของสื่อมวลชนกัมพูชา ระบุข้อความไม่มีอยู่แล้ว และลิงค์หนึ่งที่โยงไปยังโพสต์ดังกล่าวถูกลบทิ้งไปแล้ว
รายงานของพนมเปญโพสต์ระบุว่าจนถึงวันเสาร์(31ม.ค.) โพสต์ดังกล่าวถูกลบโดยปราศจากคำอธิบายใดๆ กระตุ้นให้เกิดคำถามต่างนานาเกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการลบครั้งนี้ และเจตนาที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังข้อความดั้งเดิม
ในโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์เมื่อวันศุกร์(30ม.ค.) ประธานาธิบดี อี ได้แชร์ข่าวที่รายงานว่า แก๊งอาชญากรชาวจีนที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเลิกรับสมัครสมาชิกชาวเกาหลี เนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจเกาหลีใต้ปราบปราม
ตามรายงานข่าวของโคเรียไทม์ส ในช่วงปลายสัปดาห์ อี ได้เขียนข้อความเป็นภาษาเกาหลีและภาษาเขมร โดยเนื้อความในภาษาเขมรนั้นแปลได้ว่า "ถ้าหากยังกล้ามาแตะต้องคนเกาหลี ก็จะต้องพินาศย่อยยับ นี่ไม่ใช่แค่คำขู่เล่นๆ เมื่อสาธารณรัฐเกาหลีลงมือทำแล้ว ก็จะทำให้ถึงที่สุด" เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้นำเกาหลีใต้เลือกที่จะโพสต์ข้อความภาษาเขมรควบคู่ไปกับภาษาเกาหลี ซึ่งสะท้อนเจตนาสื่อให้ชาวกัมพูชารับทราบโดยตรง
ขแมร์ไทม์ส อ้างว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยกระดับความพยายามในการต่อสู้กับสแกมออนไลน์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว รัฐบาลกัมพูชาจัดตั้งคณะกรรมการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ (Commission for Combatting Online Scams) ที่มีนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เป็นประธาน เช่นเดียวกับกลไกต่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนับตั้งแต่นั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการจู่โจมที่ตั้งต่างๆกว่า 118 จุดใน 18 จังหวัดและกรุงพนมเปญ
นอกจากนี้แล้ว ขแมร์ไทม์ส อ้างว่าส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนและต่อสู้กับการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีในวันที่ 23 มกราคม 2026 รัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจเนรเทศพลเมืองต่างชาติรวมกว่า 209 คน ในนั้นเป็นชาวเกาหลีใต้ 73 คนและชาวพม่า 136 คน เพื่อที่รัฐบาลแต่ละชาติจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้ในปี 2025 กัมพูชา ได้เนรเทศชาวเกาหลีใต้ทั้งหมด 244 คน
สื่อมวลชนเขมรระบุว่าการเนรเทศดังกล่าวสะท้อนถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างหนักแน่นของรัฐบาลกัมพูชา ในความพยายามกำจัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รับประกันความปลอดภัยของประชาชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงไล่ล่าแกนนำแก๊งอาชญากรรมโดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังทำงานเพื่อช่วยเหลือเหยื่อ ที่ถูกแก๊งอาชญากรรมล่อลวงเข้ามายังกัมพูชา เพื่อทำงานในปฏิบัติการสแกม เปิดทางให้พวกเขาได้คืนเสรีภาพและกลับสู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนอย่างปลอดภัย
อ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นทางการ ขแมร์ไทม์สระบุว่ากัมพูชาได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 4,983 ราย จาก 23 ชาติ และได้เนรเทศชาวต่างชาติไปแล้วกว่า 4,039 คน นอกเหนือจากนี้แล้ว ยังมีคดีใหญ่อีก 35 คดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลแล้ว โดยเป็นการดำเนินคดีกับพวกหัวหน้าแก๊งและผู้สมคบคิดรวมกว่า 168 ราย
